Поставка оборудования для объекта строительства «Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П» для нужд ООО "Газпром инвест"

Поставка оборудования для объекта строительства «Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П» для нужд ООО "Газпром инвест"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1,0-IP53 согласно ТУ 25.02.180335-84" Кол-во: 18.0

"Позиция 2" "Термопреобразователь ТСМ 012Сп –Exd –100М –В – 1 –2 –120 –8 –Н –Г6/1–КМР16–К согласно условиям ОЛ 0157.058.001.Р.0002.096.0000.0401.096-АТХ.ОЛ4" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный ВС-07е ТУ 4371-015-43082497-09" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Шкаф управления АСУТП.КрЛ1.ШУ 00159093.28.99.39.190.АСУТП. 2269.ОЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Шкаф управления АСУТП.4П.ШУ 00159093.28.99.39.190.АСУТП. 2269.ОЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Датчик разности давлений Метран-150CD2 (0-150кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-S5-B4-К14-PA в комплекте с вентильным блоком М20х1,5 согласно условиям ОЛ 0157.058.001.Р.0002.096.0000.0401.096-АТХ.ОЛ2" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Датчик давления Метран-150TG4(0…25МПа) 2G 2 1 А M5 EM5 EM S5 K12 PA-(доп.пакет документов №1) 0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2-(доп.пакет документов №1) согласно условиям ОЛ 0157.058.001.P.0002.096.0000.0401.096-АТХ.ОЛ1" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Оптический кросс стоечный 19" 24FC/ST 1U, планки 3х8, кассета с ложементами КРС-24-FC, CCB-711 - 1 компл. Адаптер FC SM UPC D-типа, CAB-002(FCU) - 26шт. Шнур оптический монтажный одномодовый ШО-SM0.9-FC/UPC 1.5м, FCU-1.5 PIG.3002 - 26шт. Гильза 60мм КДЗС 1шт прозрачная, G6030FCT - 40шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Коммутатор Ethernet в составе: ASR-920-24TZ-M Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE : Modular PSU-1 шт. CON-SNT-ASR9202Z SNTC-8X5XNBD Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-1 шт. SASR920NPEK1612 Cisco ASR 920 Series IOS XE UNIVERSAL -NO PAYLOAD ENCRYPTION-1 шт. ASR920-S-I Cisco ASR920 Series - Metro IP Access-1 шт. CON-SNT-ASR920SI SNTC-8X5XNBD Cisco ASR920 Series-1 шт. ASR920-24G-4-10G Cisco ASR920 Series - 24 ports GE and 4 ports 10G license-1 шт. CON-SNT-ASR92024 SNTC-8X5XNBD Cisco ASR920 Series-1 шт. ASR-920-PWR-D ASR 920 DC Power Supply-1 шт. A920-RCKMT-ETSI ETSI Rack mount Option for the Cisco ASR 920-1 шт. A920-CBL-GUIDE ASR 920 Cable Guide-1 шт. ASR-920-FAN-F ASR 920 Fan for Fixed Chassis-1 шт. ASR920-PWR-BLANK ASR 920 Power Supply Blank Cover-1 шт. GLC-LH-SMD=1000BASE-LX/LH SFP transceiver module?MMF/SMF, 1310 nm?DOM-2 шт. Лицензия на использование пакета программного обеспечения NEXEDGE для многозоновых (мультисайтовых) систем KSL-2NW -1 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Шнур оптический соеденительный SM 2ШОС-Е-3.0-FC/UPC-LC/UPC 3 м, 2 FUC-LCU-3" Кол-во: 6.0

"Позиция 11" "Настольный диспетчерский пульт R 12 NIB 001 с IP-интерфейсом, 12 программируемых клавиш со светосигнализацией, номеронаблюдатель, дисплей, 4 функциональные клавиши, для работы в составе системы с поддержкой IP интерфейса в комплекте с внешним источником питания 220В AC/42-57В DC" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Центральный коммутационный процессор R 1 DXC 03 системы GIT-comm с поддержкой IP-интерфейса, 6HU в комплекте с R Config Manager USB-ключ "Config Manager" для создания, проверки и изменения конфигурации системы GIT-comm с поддержкой IP-сетей" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Центральный коммутационный процессор R 1 DXC 03 системы GIT-comm с поддержкой IP-интерфейса, 6HU" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Комплекс модульного оборудования с интегрированной системой коррозионного мониторинга НГК СКМ КМО-НГК-ИПКЗ-Евро-1,0 (48)-У2 по опросному листу 0157.058.001.Р.0002.096.0000.0401 .000-ЭХЗ.ОЛ1" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Шкаф защитный РизурБокс-С-WD1 (A) 0- ТСД-ТС-НТ-23069-PE/2IP 54-к/ш. СТК согласно 0157.058.001.Р.0002.096.0000. 0401.096-АТХ.ОЛ7" Кол-во: 1.0