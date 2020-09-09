Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Установка для гидравлических испытаний • макс. рабочее давление насоса: электронасос (3 кг/см2) и ручной насос (450 кг/см2); • мощность электронасоса – 0,37 кВт; • расход электронасоса – 10 л/мин; • подача за один двойной ход ручного насоса – 3,2 см3; • макс. рабочее давление (ручной насос) – 450 кг/см2; • емкость бака – 45 л." Кол-во: 5.0

"Позиция 2" "Калибратор портативный давления согласно опросному листу № ОНМ-Метран-2020" Кол-во: 3.0

"Позиция 3" "Трассоискатель • диапазон измерений – от 0 м до 9,99 м; • точность определения – ±5%; • время непрерывной работы – 20 час; • прямое цифровое измерение глубины залегания подземных коммукаций на всех рабочих частотах; • поиск дефектов коммуникаций • определение и сохранение координат GPS\ГЛОНАСС" Кол-во: 5.0

"Позиция 4" "Газоанализатор переносной • двухканальный (1 канал -оптический по CхHу, 2 канал -электрохимический O2); • диапазон измерений (CхHу – 0÷99%;), O2 – 0÷30%;) • время срабатывания сигнализации – 15 сек; • время непрерывной работы – не менее 10 ч" Кол-во: 5.0

"Позиция 5" "Измеритель сопротивления для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в различных режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу и измерения с автоматическим вычислением удельного сопротивления грунта. Диапазоны измерения сопротивления контура заземления 1- 999 мОм 1,00-9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1кОм - 9,99 кОм Максимальный тестовый ток 250мА / 128Гц Погрешность 3% Фильтрация помехи до 24В Измерение напряжения (амплитудное значение) 300В Рабочая температура От -15°С до +55°С Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов типа АА Габаритные размеры 120х250х80 мм Вес 800 г" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Электроискровой дефектоскоп, предназначенный для ручного контроля качества диэлектрических покрытий на токопроводящих основаниях. Выявляет локальные сквозные и структурные дефекты в сухих изоляционных покрытиях толщиной до 16 мм. Диапазон импульсного испытательного напряжения от 5 до 40 кВ. Технические характеристики: Диапазон регулировки испытательного напряжения на электроде 5 – 40 кВ Дискретность установки испытательного напряжения 0,1 кВ Частота следования импульсов испытательного напряжения 50 Гц Толщина контролируемых покрытий до 16 мм Диаметр контролируемых труб с использованием пружинных электродов до 1 520 мм Диаметр контролируемых труб с использованием внутритрубных дисковых электродов от 60 до 1 420 мм Рекомендуемая скорость перемещения электрода не более 0,15 м/с Наименьшее расстояние между двумя дефектами, фиксируемыми как раздельные 25 мм Время установления рабочего режима после нажатия кнопки «КОНТРОЛЬ» не более 5 секунд Сигнализация электрического искрового " Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Магнитный толщиномер покрытийдля измерения толщины лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных токопроводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитных (сталь, чугун и пр.) основаниях. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Преобразователь ТМ0.7-01 (МТ-М) ТМ2-01 ТМ20-01 Диапазон измерения 2-500 мкм 5-2000 мкм 50-20000 мкм * Погрешность измерения, не более 3%+1мкм 3%+1мкм 3%+10 мкм Минимальная толщина основания 0,5 мм 0,5 мм 0,8 мм Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности 15/55 20/70 35/160 Диаметр минимальной зоны контроля 10 мм 20мм 50 мм Память 8 страниц по 124 значения Подсветка индикатора • Габариты электронного блока 45 x 100 x 180 мм Габариты преобразователя 12 х 60 мм 16 х 60 мм 19х85 мм Диапазон рабочих температур, °C -10...+40 Масса электронного блока, кг 0,3 Масса стандартного комплекта, не более, кг 0,75" Кол-во: 3.0