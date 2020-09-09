Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 51730)

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 51730)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2020 09:3009.09.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009405047

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0051730/ТГМахачкала

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0051730/ТГМахачкала/ПР/ГОС/Э/14.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 51730)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    14.08.2020 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    51730_Документация МИ с изм.zip

    ПК 14.10.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-21

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Д. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.202014.10.2020 14:0014.10.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405047Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Начальная цена

    9 434 198,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка для гидравлических испытаний • макс. рабочее давление насоса: электронасос (3 кг/см2) и ручной насос (450 кг/см2); • мощность электронасоса – 0,37 кВт; • расход электронасоса – 10 л/мин; • подача за один двойной ход ручного насоса – 3,2 см3; • макс. рабочее давление (ручной насос) – 450 кг/см2; • емкость бака – 45 л."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 2"

    "Калибратор портативный давления согласно опросному листу № ОНМ-Метран-2020"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Трассоискатель • диапазон измерений – от 0 м до 9,99 м; • точность определения – ±5%; • время непрерывной работы – 20 час; • прямое цифровое измерение глубины залегания подземных коммукаций на всех рабочих частотах; • поиск дефектов коммуникаций • определение и сохранение координат GPS\ГЛОНАСС"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 4"

    "Газоанализатор переносной • двухканальный (1 канал -оптический по CхHу, 2 канал -электрохимический O2); • диапазон измерений (CхHу – 0÷99%;), O2 – 0÷30%;) • время срабатывания сигнализации – 15 сек; • время непрерывной работы – не менее 10 ч"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 5"

    "Измеритель сопротивления для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в различных режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу и измерения с автоматическим вычислением удельного сопротивления грунта. Диапазоны измерения сопротивления контура заземления 1- 999 мОм 1,00-9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1кОм - 9,99 кОм Максимальный тестовый ток 250мА / 128Гц Погрешность 3% Фильтрация помехи до 24В Измерение напряжения (амплитудное значение) 300В Рабочая температура От -15°С до +55°С Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов типа АА Габаритные размеры 120х250х80 мм Вес 800 г"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Электроискровой дефектоскоп, предназначенный для ручного контроля качества диэлектрических покрытий на токопроводящих основаниях. Выявляет локальные сквозные и структурные дефекты в сухих изоляционных покрытиях толщиной до 16 мм. Диапазон импульсного испытательного напряжения от 5 до 40 кВ. Технические характеристики: Диапазон регулировки испытательного напряжения на электроде 5 – 40 кВ Дискретность установки испытательного напряжения 0,1 кВ Частота следования импульсов испытательного напряжения 50 Гц Толщина контролируемых покрытий до 16 мм Диаметр контролируемых труб с использованием пружинных электродов до 1 520 мм Диаметр контролируемых труб с использованием внутритрубных дисковых электродов от 60 до 1 420 мм Рекомендуемая скорость перемещения электрода не более 0,15 м/с Наименьшее расстояние между двумя дефектами, фиксируемыми как раздельные 25 мм Время установления рабочего режима после нажатия кнопки «КОНТРОЛЬ» не более 5 секунд Сигнализация электрического искрового "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Магнитный толщиномер покрытийдля измерения толщины лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных токопроводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитных (сталь, чугун и пр.) основаниях. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Преобразователь ТМ0.7-01 (МТ-М) ТМ2-01 ТМ20-01 Диапазон измерения 2-500 мкм 5-2000 мкм 50-20000 мкм * Погрешность измерения, не более 3%+1мкм 3%+1мкм 3%+10 мкм Минимальная толщина основания 0,5 мм 0,5 мм 0,8 мм Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности 15/55 20/70 35/160 Диаметр минимальной зоны контроля 10 мм 20мм 50 мм Память 8 страниц по 124 значения Подсветка индикатора • Габариты электронного блока 45 x 100 x 180 мм Габариты преобразователя 12 х 60 мм 16 х 60 мм 19х85 мм Диапазон рабочих температур, °C -10...+40 Масса электронного блока, кг 0,3 Масса стандартного комплекта, не более, кг 0,75"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 8"

    "Анемометр-термометр цифровой Диапазон измерения скорости воздушного потока, м/с 0,1…20 Диапазон измерения температуры воздуха, °С -20...+85 Основная погрешность измерения скорости потока, м/с ±(0,1 + 0,05•V) Основная погрешность измерения температуры, °С ±0,5 Объем архивируемой информации, значений 99 Габаритные размеры электронного блока, мм 160 х 70 х 30 Габаритные размеры преобразователя, мм 355 x 88 x 28 Масса с преобразователем, не более, кг 0,4"

    Кол-во: 3.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Маркетинговые исследования № 32211082225
    Оказание услуг по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение для организации работы корпоративного портала для нужд ООО "Газпром недра"
    Оказание услуг по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение для...
    177117
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 162 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081982
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 00947)
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в...
    177092
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    4 228 046
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211082026
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый высокого давления ГРС Устюжна (Вологодская область)-п .Сандово Сандовского района Тверской области (участок Тверской области) (22/2.3/0008564/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый...
    177113
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    22 369 632
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082043
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер. Иваники – дер. Попково – с. Хабарово – дер. Ермаково – дер. Гужово, дер. Кондратово и дер. Шолохово Даниловского района Ярославской области" (22/2.3/0008593/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер....
    177116
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    61 502 383
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082032
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый высокого давления ГРС Устюжна (Вологодская область) - г. Весьегонск Весьегонского МО Тверской области (участок на территории Вологодской области; Межпоселковый газопровод д. Григорьево - д. Яшнево - д. Михалево - д. Лаврово - д. Демидово - д. Максаково - д. Большие Новинки Череповецкого района (22/2.3/0008565/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый...
    177115
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    65 200 299
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082030
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый ГРС Устюжна Устюженского района Вологодской области - г. Пестово Новгородской области (участок на территории Вологодской области); Газопровод межпоселковый д. Борисово - д. Ирдоматка - д. Ванеево - д. Нова - д. Шайма - п. Шайма Череповецкого района для нужд ООО "Газпром проектирование (22/2.3/0008566/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый ГРС...
    177114
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    80 302 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082025
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер. Стонятино – дер. Лукино – дер. Торопово –дер. Взглядово – дер. Мишутино, дер. Ивановское, дер. Зазирки и дер. Солониково Даниловского района Ярославской области" "Газопровод межпоселковый с. Всехсвятское – с. Кукобой Первомайского района Ярославской области" (22/2.3/0008592/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер....
    177112
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 002 712
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082031
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с. Кижани (Ботлихский район) к с. Ичичали, с. Шабдух, с. Цунди Гумбетовского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Тантари – с. Чирката Гумбетовского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Игали – с. Цанатль с отводом к с. Кунзах Гумбетовского района Республики Дагестан" для нужд ООО "Газпром проектирование" (22/2.3/0008604/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с....
    177111
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    75 095 197
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить