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Номер извещения
32009405337
Уникальный номер закупки
20/4.5/0008311/ДКузнецк
Наименование закупки
Поставка компьютеров, многофункциональных устройств для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 52-14-98
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.kiselev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев А. С.
Место рассмотрения предложений
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4-215
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров, многофункциональных устройств для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров, многофункциональных устройств для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"
Начальная цена
1 652 198,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.0
Кол-во: 4.0
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