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Номер извещения
32009405177
Уникальный номер закупки
20/4.1/0051789/ДКраснодар
Наименование закупки
Поставка блочных компрессорных установок для объекта строительства «ДКС Марковского месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (0001/20/4.1/0051789/ДКраснодар/К/ГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Р. Р.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блочных компрессорных установок для объекта строительства «ДКС Марковского месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (0001/20/4.1/0051789/ДКраснодар/К/ГОС)"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.11.202018.11.2020 14:0018.11.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405177Подведение итогов не позднее Поставка блочных компрессорных установок для объекта строительства «ДКС Марковского месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (0001/20/4.1/0051789/ДКраснодар/К/ГОС)"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блочных компрессорных установок для объекта строительства «ДКС Марковского месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (0001/20/4.1/0051789/ДКраснодар/К/ГОС)"
Начальная цена
519 165 793,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
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