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Номер извещения
32009404787
Уникальный номер закупки
20/7.2/0043952/ДЯмбург
Наименование закупки
Составление дополнения к технологической схеме разработки Обского газового месторождения акватории Обской губы Карского моря для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0043952
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Составление дополнения к технологической схеме разработки Обского газового месторождения акватории Обской губы Карского моря для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0043952
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404787Подведение итогов не позднее Составление дополнения к технологической схеме разработки Обского газового месторождения акватории Обской губы Карского моря для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0043952Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Составление дополнения к технологической схеме разработки Обского газового месторождения акватории Обской губы Карского моря для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0043952
Начальная цена
44 463 109,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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