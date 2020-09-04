Поставка соединений изолирующих фланцевых для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 219мм, Ру раб.- 1,2 Мпа (12кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка горизонтальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 325мм, Ру раб.- 0,6 Мпа (6кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка горизонтальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 57мм, Ру раб.- 0,003 Мпа (0,03кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка горизонтальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 159мм, Ру раб.- 5,4 Мпа (55кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка горизонтальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 57мм, Ру раб.- 5,4 Мпа (55кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка горизонтальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 57мм, Ру раб.- 1,2 Мпа (12кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка горизонтальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 57мм, Ру раб.- 1,2 Мпа (12кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка вертикальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 57мм, Ру раб.- 1,2 Мпа (12кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка горизонтальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 57мм, Ру раб.- 1,2 Мпа (12кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка горизонтальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 57мм, Ру раб.- 1,2 Мпа (12кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка вертикальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Соединение изолирующее фланцевое Ду- 32мм, Ру раб.- 0,005 Мпа (0,05кг/см2), марка стали - 09Г2С, транспортируемый продукт - природный газ, температура при эксплуатации от - 40 до +40, исполнение - усиленная , установка горизонтальная, наличие искроразрядника, защитного покрытия и кожуха." Кол-во: 1.0