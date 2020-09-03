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    Главная / Торги / Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0036/20/4.3/0053411/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/14.08.2020

    Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0036/20/4.3/0053411/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/14.08.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2020 08:0003.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009404188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"г. Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009404188

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0053411/ДУренгой

    Номер закупки

    0036/20/4.3/0053411/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/14.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0036/20/4.3/0053411/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/14.08.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    14.08.2020 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    53411 ДМИ_МТР.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-21

    Факс

    +7 3494 22-04-49

    Адрес электронной почты

    e.v.chusovitina@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чусовитина Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404188Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"г. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    2 788 411,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Толуол Ч.Д.А."

    Кол-во: 946.0

    "Позиция 2"

    "Набивка АГИ 10х10"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 3"

    "Набивка АГИ 8х8"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 4"

    "Лента резьбоуплотнительная ФУМ-1 сорт высший толщина 0,1мм ширина 10мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Лента резьбоуплотнительная ФУМ-1 сорт высший толщина 0,1мм ширина 20мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Изолента ПВХ 15х0,2, синяя (лента поливинилхлоридная электроизоляционная), предназначена для электроизоляционных работ. ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 7"

    "Паронит ПОН-Б 3,0х1000х1500 листовой прокладочный материал, изготовленный прессованием массы, состоящей из асбеста, каучука и порошковых инградиентов, ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 8"

    "Паронит ПОН-Б 2,0х1000х1500 листовой прокладочный материал, изготовленный прессованием массы, состоящей из асбеста, каучука и порошковых инградиентов, ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 9"

    "ЙЧ-1/15 ГСО 8637-2004 (2,52 г йода/100г), 5мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 10"

    "ЙЧ-1/11 ГСО 8637-2004 (0,15 г йода/100г), 5мл"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 11"

    "СТ рН-метрии 2 разряда, рН 9,18 6 баночек (3.04.0330)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "СТ рН-метрии 2 разряда, рН 3,56 6 баночек (3.04.0300)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "СТ рН-метрии 2 разряда, рН 1,65 6 баночек (3.04.0290)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 14"

    "Стандарт-титр Калий марганцовокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 34.4

    "Позиция 16"

    "Серебро азотнокислое, ХЧ"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 17"

    "Серебро азотнокислое стандарт-титр 0.1Н упаковка 10 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1 кг"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 19"

    "Кислота серная 93,6...95,6% ХЧ 1,8 кг"

    Кол-во: 5.4

    "Позиция 20"

    "Калий иодноватокислый ХЧ 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 21"

    "Ацетон ЧДА 0,8 кг"

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 22"

    "Набивка сальниковая с однослойным оплетением сердечника, пропитанная суспензией фторопласта с тальком АФТ 10х10 ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 23"

    "Жидкость гидравлическая кремнийорганическая на основе полиметилсилоксановых жидкостей для гидросистем арматуры трубопроводной ПМС-20РК ТУ 6-05-11687721-022-97"

    Кол-во: 0.68

    "Позиция 24"

    "Жидкость ПМС-20К"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 25"

    "КАТАЛИЗАТОР ВОДЫ FM-15 БИРМ 28 Л"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 26"

    "Соль пищевая поваренная молотая фас.50кг Гранулометрический состав: до 4,0мм включ. не менее 85%, свыше 4,0 мм, не более 15%. Произведено из соли каменной ГОСТ 51574-2000"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 27"

    "Жидкость композиционная гидравлическая ПМС-20-Югра"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Фиксаж ТРТ 311 Фк, 5л"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 29"

    "Проявитель ТРТ 311 Пк, 5л"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 30"

    "Биопрепарат для биодеградациии нефти и нефтепродуктов"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 31"

    "Жидкость гидравлическая кремнийорганическая на основе полиметилсилоксановых жидкостей для гидросистем арматуры трубопроводной ПМС-20РК ТУ 6-05-11687721-022-97"

    Кол-во: 0.4

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    1
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