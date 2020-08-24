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Номер извещения
32009403966
Уникальный номер закупки
20/4.1/0054871/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка крана шарового приварного для объекта строительства "Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П" для нужд ООО "Газпром инвест" №54871
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 08:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков С. А.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
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Поставка крана шарового приварного для объекта строительства "Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П" для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403966Подведение итогов не позднее Поставка крана шарового приварного для объекта строительства "Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П" для нужд ООО "Газпром инвест"196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка крана шарового приварного для объекта строительства "Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П" для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
1 140 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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