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Номер извещения
32009403949
Уникальный номер закупки
20/4.2/0052945/ТГУфа
Наименование закупки
Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
14.08.2020 08:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-28-16
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
egalieva@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галиева Е. В.
Место рассмотрения предложений
450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Начальная цена
366 776,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
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