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Номер извещения
32009403706
Уникальный номер закупки
20/2.1/0053095/ТГВолгоград
Наименование закупки
Услуги по подписке и доставке годового комплекта периодических печатных изданий на 2021 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 07:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
AkimovVA@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимов В. А.
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по подписке и доставке годового комплекта периодических печатных изданий на 2021 год для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202015.09.2020 14:0015.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403706Подведение итогов не позднее Услуги по подписке и доставке годового комплекта периодических печатных изданий на 2021 год для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по подписке и доставке годового комплекта периодических печатных изданий на 2021 год для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
842 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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