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Номер извещения
ГП008024
Уникальный номер закупки
20/4.3/0052814/ПолГП
Наименование закупки
Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Kudin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин К. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008024Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)
Начальная цена
8 996 210,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 5.0
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Кол-во: 25.0
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