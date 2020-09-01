Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)

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ОКДЦ ПАО Газпром Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 75 ммх300 мм, 1200 шт/кор." Кол-во: 30.0

"Позиция 2" "Полоски индикаторные химические Стеррад (4х250)" Кол-во: 4.0

"Позиция 3" "Индикатор биологический CycleSure 24" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Пакеты упаковочные в рулонах Стеррад 250х70" Кол-во: 8.0

"Позиция 5" "Пакеты упаковочные в рулонах Стеррад 150х70" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Пакеты упаковочные в рулонах Стеррад 100х70" Кол-во: 6.0

"Позиция 7" "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 120 мм х 200 м" Кол-во: 30.0

"Позиция 8" "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 250 мм х 200 м" Кол-во: 13.0

"Позиция 9" "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 300 мм х 200 м" Кол-во: 8.0

"Позиция 10" "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 50 мм х 200 м" Кол-во: 17.0

"Позиция 11" "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 75 мм х 200 м" Кол-во: 30.0

"Позиция 12" "Комбинированные рулоны без складки для паровой, газовой и радиационной стерилизации 120мм х 100мAmcor-Flexibles SPS, Франция)," Кол-во: 10.0

"Позиция 13" "Рулон комбинированный без складки для паровой,газ.и рад. стерилизации ВОР 150мм х 200 м" Кол-во: 15.0

"Позиция 14" "Рулон комбинированный со складкой для паровой и газ. стерилизации 200 мм х 50 мм х 100 м (SPS)" Кол-во: 25.0

"Позиция 15" "Бумажные пакеты для паровой, воздушной и газовой стерилизации 190мм х 65мм х 330мм, кор/500шт Amcor-Flexibles SPS, Франция" Кол-во: 5.0

"Позиция 16" "Бумажные пакеты для паровой, воздушной и газовой стерилизации 300мм х 75мм х 530мм, кор/250шт Amcor-Flexibles SPS, Франция" Кол-во: 5.0

"Позиция 17" "Индикаторная лента для паровой стерилизации 18мм х 50м Amcor-Flexibles SPS, Франция" Кол-во: 4.0

"Позиция 18" "Крышка корзины для мойки инструментов, кат. №C64, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия" Кол-во: 3.0

"Позиция 19" " Картридж матричный ERC28 черный (HAWO)" Кол-во: 40.0

"Позиция 20" " L0201012 Картридж Oki ML 182/183/320/390/3321" Кол-во: 10.0

"Позиция 21" "Крышка корзины для мойки инструментов, кат. №C87, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия" Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Корзина сетчатая для мойки инструментов, кат. №C71, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия" Кол-во: 2.0

"Позиция 23" "Корзина сетчатая для мойки инструментов, кат. №C63, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия" Кол-во: 3.0

"Позиция 24" "Пакет для стерил комбинир 90х230 самокл. 1000 шт/уп." Кол-во: 5.0

"Позиция 25" "Пакеты упаковочные в рулонах Стеррад 350х70" Кол-во: 6.0

"Позиция 26" "Корзина сетчатая для мойки инструментов, кат. №C28, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия" Кол-во: 5.0

"Позиция 27" "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 80ммх250 мм, 4000 шт/кор." Кол-во: 5.0

"Позиция 28" "Рулоны комбинированные со складкой для паровой, газовой и радиационной стерилизации 250мм х 60мм х 100м Amcor Flexibles SPS, Франция)" Кол-во: 10.0

"Позиция 29" "Пакет пластиковый пылевлагозащитный СВ5 400х550мм, 500шт. в коробке) Wipak Oy, Финляндия" Кол-во: 10.0

"Позиция 30" "Пакет пластиковый пылевлагозащитный СВ6 420х700мм, 500шт. в коробке Wipak Oy, Финляндия) " Кол-во: 9.0

"Позиция 31" "ЭомиТЕСТ Азопирам-К" Кол-во: 30.0

"Позиция 32" "Индикатор химический DC 20 Steriking, (20 шт/уп) 102*127*24" Кол-во: 16.0

"Позиция 33" "Бумага крепированная зеленая для пар. и газ. стерилизации 600 мм х 600 мм (500 шт/кор)" Кол-во: 20.0

"Позиция 34" "Материал нетканный NWG60 600 мм х 600 мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 35" "Материал нетканный NWG90 900 мм х 900 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "ЭомиТЕСТ Фенолфталеин" Кол-во: 30.0

"Позиция 37" "Индикатор для определения эффективности очистки мед.инструментов, с пренадлежностями TOSI (12шт/уп)" Кол-во: 120.0

"Позиция 38" "Индикатор пар. ИНТЕСТ-П -121/20 (1000) с журналом" Кол-во: 40.0

"Позиция 39" "Индикатор пар. ИНТЕСТ-П -134/5 (1000)" Кол-во: 100.0

"Позиция 40" "Индикатор пар. ИНТЕСТ-П -134/5 (500) Без журнала" Кол-во: 300.0

"Позиция 41" "Кассеты для низкотемперат. плазмен. стерилизатора "Стеррад 100 NX" (2шт./уп.), 10144" Кол-во: 70.0

"Позиция 42" "Неодишер N ( 5 кг) кислотное моющее средство" Кол-во: 60.0

"Позиция 43" "Неодишер ФА ( 5 кг) щелочное моющее средство" Кол-во: 80.0

"Позиция 44" "(Пакет пластиковый пылевлагозащитный СВ4 300х500мм, 500шт. в коробке " Кол-во: 7.0

"Позиция 45" "Пакет комбинированный без складки для пар. и газ. стерилизации (ВОР) 100 мм х300 мм, 1000 шт/кор." Кол-во: 15.0

"Позиция 46" "Пакет комбинированный без складки для пар. и газ. стерилизации (ВОР) 100 ммх150 мм, 1600 шт/кор." Кол-во: 15.0

"Позиция 47" "Пакет комбинированный без складки для пар. и газ. стерилизации (ВОР) 250 ммх500 мм, 500 шт/кор." Кол-во: 4.0

"Позиция 48" "Пакет комбинированный без складки для паров.,газ. и рад.стерилизации BOP 75мм х150 мм, 2400шт/кор." Кол-во: 10.0

"Позиция 49" "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 100 ммх270 мм, 1000 шт/кор." Кол-во: 30.0

"Позиция 50" "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 100 ммх350 мм, 2000 шт/кор." Кол-во: 5.0

"Позиция 51" "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 150 ммх300 мм, 1000 шт/кор." Кол-во: 25.0

"Позиция 52" "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 160 ммх220 мм, 1000 шт/кор." Кол-во: 25.0