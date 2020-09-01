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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)

    Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2020 10:0001.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008024Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП008024

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0052814/ПолГП

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0052814/ПолГП/К//Э/13.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.08.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    52814 Для Участника.rar

    Продл. до 01.09.2020 (КО).docx

    52814 Для Участника 02.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008024Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения для центральной стерилизационной для нужд Поликлиники № 3 ОКДЦ ПАО "Газпром" (№ 0001/20/4.3/0052814/ПолГП)

    Начальная цена

    8 996 210,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 75 ммх300 мм, 1200 шт/кор."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 2"

    "Полоски индикаторные химические Стеррад (4х250)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 3"

    "Индикатор биологический CycleSure 24"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Пакеты упаковочные в рулонах Стеррад 250х70"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 5"

    "Пакеты упаковочные в рулонах Стеррад 150х70"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Пакеты упаковочные в рулонах Стеррад 100х70"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 7"

    "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 120 мм х 200 м"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 8"

    "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 250 мм х 200 м"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 9"

    "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 300 мм х 200 м"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 10"

    "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 50 мм х 200 м"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 11"

    "Рулон комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 75 мм х 200 м"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 12"

    "Комбинированные рулоны без складки для паровой, газовой и радиационной стерилизации 120мм х 100мAmcor-Flexibles SPS, Франция),"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 13"

    "Рулон комбинированный без складки для паровой,газ.и рад. стерилизации ВОР 150мм х 200 м"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 14"

    "Рулон комбинированный со складкой для паровой и газ. стерилизации 200 мм х 50 мм х 100 м (SPS)"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 15"

    "Бумажные пакеты для паровой, воздушной и газовой стерилизации 190мм х 65мм х 330мм, кор/500шт Amcor-Flexibles SPS, Франция"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Бумажные пакеты для паровой, воздушной и газовой стерилизации 300мм х 75мм х 530мм, кор/250шт Amcor-Flexibles SPS, Франция"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 17"

    "Индикаторная лента для паровой стерилизации 18мм х 50м Amcor-Flexibles SPS, Франция"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 18"

    "Крышка корзины для мойки инструментов, кат. №C64, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 19"

    " Картридж матричный ERC28 черный (HAWO)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 20"

    " L0201012 Картридж Oki ML 182/183/320/390/3321"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "Крышка корзины для мойки инструментов, кат. №C87, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Корзина сетчатая для мойки инструментов, кат. №C71, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Корзина сетчатая для мойки инструментов, кат. №C63, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 24"

    "Пакет для стерил комбинир 90х230 самокл. 1000 шт/уп."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 25"

    "Пакеты упаковочные в рулонах Стеррад 350х70"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 26"

    "Корзина сетчатая для мойки инструментов, кат. №C28, производства «СТИЛКО С.П.А.» (STEELCO S.P.A.), Италия"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 27"

    "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 80ммх250 мм, 4000 шт/кор."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 28"

    "Рулоны комбинированные со складкой для паровой, газовой и радиационной стерилизации 250мм х 60мм х 100м Amcor Flexibles SPS, Франция)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 29"

    "Пакет пластиковый пылевлагозащитный СВ5 400х550мм, 500шт. в коробке) Wipak Oy, Финляндия"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 30"

    "Пакет пластиковый пылевлагозащитный СВ6 420х700мм, 500шт. в коробке Wipak Oy, Финляндия) "

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 31"

    "ЭомиТЕСТ Азопирам-К"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 32"

    "Индикатор химический DC 20 Steriking, (20 шт/уп) 102*127*24"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 33"

    "Бумага крепированная зеленая для пар. и газ. стерилизации 600 мм х 600 мм (500 шт/кор)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 34"

    "Материал нетканный NWG60 600 мм х 600 мм"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 35"

    "Материал нетканный NWG90 900 мм х 900 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 36"

    "ЭомиТЕСТ Фенолфталеин"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 37"

    "Индикатор для определения эффективности очистки мед.инструментов, с пренадлежностями TOSI (12шт/уп)"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 38"

    "Индикатор пар. ИНТЕСТ-П -121/20 (1000) с журналом"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 39"

    "Индикатор пар. ИНТЕСТ-П -134/5 (1000)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 40"

    "Индикатор пар. ИНТЕСТ-П -134/5 (500) Без журнала"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 41"

    "Кассеты для низкотемперат. плазмен. стерилизатора "Стеррад 100 NX" (2шт./уп.), 10144"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 42"

    "Неодишер N ( 5 кг) кислотное моющее средство"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 43"

    "Неодишер ФА ( 5 кг) щелочное моющее средство"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 44"

    "(Пакет пластиковый пылевлагозащитный СВ4 300х500мм, 500шт. в коробке "

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 45"

    "Пакет комбинированный без складки для пар. и газ. стерилизации (ВОР) 100 мм х300 мм, 1000 шт/кор."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 46"

    "Пакет комбинированный без складки для пар. и газ. стерилизации (ВОР) 100 ммх150 мм, 1600 шт/кор."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 47"

    "Пакет комбинированный без складки для пар. и газ. стерилизации (ВОР) 250 ммх500 мм, 500 шт/кор."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 48"

    "Пакет комбинированный без складки для паров.,газ. и рад.стерилизации BOP 75мм х150 мм, 2400шт/кор."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 49"

    "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 100 ммх270 мм, 1000 шт/кор."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 50"

    "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 100 ммх350 мм, 2000 шт/кор."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 51"

    "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 150 ммх300 мм, 1000 шт/кор."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 52"

    "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 160 ммх220 мм, 1000 шт/кор."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 53"

    "Пакет комбинированный без складки для паровой и газ. стерилизации 210 ммх420 мм, 1000 шт/кор."

    Кол-во: 26.0

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    71 002 712
    Лоты:
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    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
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    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с. Кижани (Ботлихский район) к с. Ичичали, с. Шабдух, с. Цунди Гумбетовского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Тантари – с. Чирката Гумбетовского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Игали – с. Цанатль с отводом к с. Кунзах Гумбетовского района Республики Дагестан" для нужд ООО "Газпром проектирование" (22/2.3/0008604/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с....
    177111
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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