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Номер извещения
32009403063
Уникальный номер закупки
20/4.2/0052943/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка медных, латунных лент для нужд ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
13.08.2020 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Ю. С.
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медных, латунных лент для нужд ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медных, латунных лент для нужд ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
423 697,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.011
Кол-во: 0.011
Кол-во: 0.033
Кол-во: 33.0
Кол-во: 0.011
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.002
Кол-во: 1.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.011
Кол-во: 0.011
Кол-во: 0.011
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.013
Кол-во: 0.013
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.002
Кол-во: 2.0
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.005
Кол-во: 5.0
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.002
Кол-во: 20.0
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.003
Кол-во: 3.0
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 5.0
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 5.0
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.003
Кол-во: 3.0
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 5.0
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.003
Кол-во: 3.0
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.033
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