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Номер извещения
32009401949
Уникальный номер закупки
20/2.1/0039852/ТГКраснодар
Наименование закупки
Оказание услуг типографии по изготовлению и распространению полиграфической продукции с корпоративным фирменным стилем ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
13.08.2020 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов С. С.
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг типографии по изготовлению и распространению полиграфической продукции с корпоративным фирменным стилем ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.09.202022.09.2020 10:0022.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401949Подведение итогов не позднее Оказание услуг типографии по изготовлению и распространению полиграфической продукции с корпоративным фирменным стилем ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021-2023 гг.350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг типографии по изготовлению и распространению полиграфической продукции с корпоративным фирменным стилем ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2021-2023 гг.
Начальная цена
2 381 263,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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