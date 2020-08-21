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Номер извещения
32009400708
Уникальный номер закупки
20/2.1/0054762/ДКраснодар
Наименование закупки
Оказание услуг по определению компонентного состава углеводородного сырья, поставляемого на Сосногорский ГПЗ ООО "Газпром переработка" в I квартале 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.08.2020 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33461
Факс
+7 861 200-49-00
Адрес электронной почты
r.zaytsev@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Р. Ю.
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62
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Оказание услуг по определению компонентного состава углеводородного сырья, поставляемого на Сосногорский ГПЗ ООО "Газпром переработка" в I квартале 2021 года
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400708Подведение итогов не позднее Оказание услуг по определению компонентного состава углеводородного сырья, поставляемого на Сосногорский ГПЗ ООО "Газпром переработка" в I квартале 2021 годаг. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 62
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по определению компонентного состава углеводородного сырья, поставляемого на Сосногорский ГПЗ ООО "Газпром переработка" в I квартале 2021 года
Начальная цена
599 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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