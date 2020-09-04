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Номер извещения
32009400661
Уникальный номер закупки
20/2.1/0020550/ТГУхта
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в пос. Приводино, Архангельская область в 2021-2022 годах (044/20/2.1/0020550/ТГУхта/13.08.20/К/ГОС/Э)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.08.2020 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Е. И.
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Закупки и тендеры 11
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Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в пос. Приводино, Архангельская область в 2021-2022 годах
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.09.202028.09.2020 14:0028.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400661Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в пос. Приводино, Архангельская область в 2021-2022 годах169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в пос. Приводино, Архангельская область в 2021-2022 годах
Начальная цена
718 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6650.0
Кол-во: 6406.0
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