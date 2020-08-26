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    Главная / Торги / Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для установления зон с особыми условиями использования территории объектов ПАО «Газпром» расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе (СМСП) (28504)

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для установления зон с особыми условиями использования территории объектов ПАО «Газпром» расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе (СМСП) (28504)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399450Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для установления зон с особыми условиями использования территории объектов ПАО «Газпром» расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе.196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. ДПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009399450

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0028504/ГИнвест

    Номер закупки

    0051/20/2.1/0028504/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/12.08.2020

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для установления зон с особыми условиями использования территории объектов ПАО «Газпром» расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе (СМСП) (28504)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.08.2020 17:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ_28504.rar

    Уведомление_продление_28504_28492.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паремская М. А.

    Место рассмотрения предложений

    196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для установления зон с особыми условиями использования территории объектов ПАО «Газпром» расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399450Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для установления зон с особыми условиями использования территории объектов ПАО «Газпром» расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе.196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для установления зон с особыми условиями использования территории объектов ПАО «Газпром» расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Начальная цена

    6 224 998,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кадастровые работы"

    Кол-во: 3181.48

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