Поставка систем передачи данных для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (ФАВ 51773)

"Позиция 1" "Комлект аппаратуры селекторной связи в составе: 1)блок распределения (количество направлений для подключения каналов или студий в одном блоке - 12; суммарное количество направлений для подключения каналов или студий до 60; тип окончания направления - 4-х проводное; входное/выходное сопротивление каналов - 600 Ом; напряжение питания (48-60)) В; входной номинальный уровень направления (-13…+4) дБ; выходной номинальный уровень направления, переключаемый (-13;+4) дБ; устанавливаемый порог шумозаграждения (-30 … 0) дБ;) - 1шт. 2)Устройство переговорное оператора (напряжение питания (48-60)В) -1 шт. 3)Блок интерфейса с программным обеспечением (напряжение питания (48-60)В) -1 шт. 4)Комплект абонента с динамическим микрофоном (Входное и выходное сопротивление в точках подключения 4-х проводной линии 600 Ом; Уровень входного сигнала от минус 13 дБ до +4 дБ; Уровень выходного сигнала переключаемый минус 13 дБ;+4дБ; Выходная мощность усилителя приема при R=8 Ом, 1 Вт;) -12 шт."

Кол-во: 1.0