Поставка приборов и средств автоматизации для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (ФАВ 26909)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Магнит Предназначен для дискретной электрической сигнализации о наличии или отсутствии управляющего элемента (постоянного магнита) в рабочей зоне выключателя или для сигнализации крайних положений линейных кранов магистральных газопроводов. Оборудование должно быть сертифицировано, иметь Сертификат соответствия и Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. Максимально допустимый ток, коммутируемый: выключателем при напряжении до 300 В: 1,5; Расстояние между поверхностью корпуса и управляющим элементом, при котором обеспечивается срабатывание выключателя, мм: 5,0; Число кабельных вводов, шт.: 2; Наружныйдиаметр присоединительного кабеля (со снятой броней), мм: 6,5 – 13,5; Рабочий диапазон температур, оC: от -60 до + 55; Вид взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT3; Габаритные размеры, мм, не более: 190х140х90; Масса, кг, не более: 2,5; Степень защит" Кол-во: 19.0

"Позиция 2" "Комплект АСА 4.070.076 является запасной частью к узлам управления линейным краном ЭПУУ-4, ГОСТ 21559-76" Кол-во: 9.0

"Позиция 3" "Узел управления предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов Ду 150 - 1400 мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды от 0,6 до 16,0 МПа. Узел предназначен для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150 - 69, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до 98 % при температуре 25 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на открытом воздухе. Питание узла осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433 – 80 или природным газом по ОСТ 51.40 - 93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 °С. Узел имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты «1ExdIIВT4" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Субблок управления СБУ-529 Является составной частью системы линейной телемеханики Магистраль-1, ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93" Кол-во: 9.0

"Позиция 5" "Субблок МП-2412 Является составной частью системы линейной телемеханики Магистраль-1, ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Корзина однорядная КО-221 Является составной частью системы линейной телемеханики Магистраль-1, ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93" Кол-во: 4.0

"Позиция 7" "Субблок крановый БК-441 Является составной частью системы линейной телемеханики Магистраль-1,ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93" Кол-во: 4.0

"Позиция 8" "Блок питания БП-66 СНАГ.436237.001ПЭЗ Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-1,ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93" Кол-во: 4.0

"Позиция 9" "Модуль 1756-L61 Является составной частью системы пожарообнаружения и контроля загазованности ГПА-Ц-16 на базе ПЛК Allen-Bradley,ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Блок искрозащиты ISCOM СНАГ436231.001 Является составной частью узла учета газа на базе SuperFlow 2E, ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Система автоматическая управления ПГА-200 МАК-2001-12.11. является запасной частью к подогревателю газа ПГА-200, ГОСТ 24.601-86" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Узел управления электропневматический предназначены для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов DN от 50 до 1400 мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды от 1,0 – 10,0 МПа (10 – 100 кгс/см²).Узлы предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до (95±3) % при температуре 35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на открытом воздухе. Питание узлов осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433-80 или природным газом по ОСТ 51.40-93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 ºС. Узлы имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая обол" Кол-во: 4.0

"Позиция 13" "Блок питания БП-4/12 Является составной частью измерительного микропроцессорного комплекса СуперФлоу IIЕ,ГОСТ 51330.0-99" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Шасси на 10-слотов 1756-A10 Является составной частью системы пожарообнаружения и контроля загазованности ГПА-Ц-16 на базе ПЛК Allen-Bradley,ГОСТ 21559-76" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" " Блок питания: Выходное напряжение: 24 В пост.; Выдаваемая мощность:120 Вт; Выдаваемый ток: 0 ~ 5 А; Рабочее напряжение: 90 ~ 264 В перем. или 127 ~ 370 В пост.; Рабочая температура, °C: -20 ~ +70; Температура хранения, °C: -40 ~ +85; Рабочая влажность, %; 20 ~ 95, без образования конденсата Габаритные размеры не более, мм: 40 x 125.2 x 113.5; Вес нетто не более, кг: 0.6; Монтаж на DIN-рейку.,ГОСТ 21559-76 " Кол-во: 5.0

"Позиция 16" "Узел управления электропневматический Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов DN от 50 до 1400 мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды от 1,0 – 10,0 МПа (10 – 100 кгс/см²). Узлы предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до (95±3) % при температуре 35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на открытом воздухе. Питание узлов осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433-80 или природным газом по ОСТ 51.40-93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 ºС. Узлы имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболо" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Блок защиты от перенапряжения системный UAK 2-PE/S-X-230AC-ST Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4,ГОСТ 51330.0-99" Кол-во: 3.0

"Позиция 18" "Плата выходных усилителей ПВУ-24 А-15.108.10 ТУ 4217-031-56318576-2014 является запасной частью к системе автоматического управления газоперекачивающего агрегата МСКУ-4510,ГОСТ 51330.0-99" Кол-во: 4.0

"Позиция 19" "Модуль аналоговых входов ic693alg223c Является составной частью СКиУ КЦ РИУС на базе ПЛК Ge Fanuc 90-30,ГОСТ 51330.0-99" Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Комплект запасных частей АСА4.070.076 к узлам управления линейным краном ЭПУУ-4,ГОСТ 51330.0-99" Кол-во: 10.0

"Позиция 21" "Узел управления предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов Ду 150 - 1400 мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды от 0,6 до 16,0 МПа. Узел предназначен для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150 - 69, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до 98 % при температуре 25 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на открытом воздухе. Питание узла осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433 – 80 или природным газом по ОСТ 51.40 - 93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 °С. Узел имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты «1ExdIIВT4" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Плата преобразователя стиг 5.105.024 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-1,ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 7.0

"Позиция 23" "Преобразователь: Радиокомпонент, микросхема гибридный преобразователь постоянного тока, 15Вт, диапазон входного напряжения 20В DC - 72В DC, выходное 5В, OVP – 6.2V, outcurrent 3000mA, incurrent 400mA, эфф.79%, корпус низкопрофильный 2.0X1,6 x 0,46 дюйма.,ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 4.0

"Позиция 24" "Тестер емкости АКБ автоматический предназначен для оперативной оценки технического состояния герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов. Должен обладать быстрой оценка емкости АКБ (около 15 с) с цифровым дисплеем, полностью автоматический не требующий калибровки или выбора диапазона измерений. Тип аккумуляторов: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12 В, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1); Диапазон напряжений АКБ, обеспечивающий возможность оценки его технического состояния, В: 12,6 – 13,9; Номинальное напряжение тестируемых аккумуляторов, В: 12; Пределы номинальных емкостей тестируемых аккумуляторов, Ач: 0.1…120.0; Длительность процесса оценки технического состояния АКБ, сек, не более: 15; Диапазон рабочих температур, °С: +5…+40; Габаритные размеры не более, мм: 210х110х41 Масса, не более, кг: 0.35.,ГОСТ 17433 – 80 " Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Датчик ультрафиолетовый разработаны для совместного использования вместе с автоматами горения Сименс для контроля пламени горения газа, желтого или синего пламени горения жидкого топлива и для проверки искры зажигания, они поддерживает прерывистую работу. Датчики пламени для автоматов горения типа: Siemens LME, LGB, LFL и др,ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 6.0

"Позиция 26" "Модуль контроля и управления СКЗ СТИГ5.103.082 (R) Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 20.0

"Позиция 27" "Модуль питания 24В/12В/6.3В СТИГ5.103.078 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Модуль дискретных входов SUPERTU-4 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Вставка диэлектрическая предназначены для защиты датчиков давления, перепада давления и других устройств в системах линейной телемеханики, автоматики КС, ГРС, ПЗРГ магистральных газопроводов от наведенного электрического потенциала. Вставка предназначена для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69, но для температур от -60С до +55С при относительной влажности до 98% при температуре +35С, при отсутствии замерзания конденсата в отверстии вставки в диапазоне отрицательных температур. Рабочая среда – природный газ по ОСТ 51.40.83, газовый конденсат. Режим работы круглосуточный. Уплотнение: Шаровое; DN трубы, мм: 10; Рабочее давление, Мпа: 20; Присоединительная резьба, D, мм: М22х1,5; Длина, L, мм: 240+-8; Диэлектрическая прочность, не менее, кВ: 20; Масса не более, кг: 0,300., ГОСТ 15150-69 " Кол-во: 93.0

"Позиция 30" "Модуль зарядного устройства СТИГ5.103.096 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 4.0

"Позиция 31" "Модуль управления краном СТИГ5.103.075 (24 В) Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Блок преобразования 24В/110В СТИГ5.103.113 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "Комплект предохранителей SupeRTU-4 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80" Кол-во: 2.0

"Позиция 34" "Вставка диэлектрическая гибкая предназначены для защиты датчиков давления, перепада давления и других устройств в системах линейной телемеханики, автоматики КС, ГРС, ПЗРГ магистральных газопроводов от наведенного электрического потенциала. Вставка предназначена для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69, но для температур от -60С до +55С при относительной влажности до 98% при температуре +35С, при отсутствии замерзания конденсата в отверстии вставки в диапазоне отрицательных температур. Рабочая среда – природный газ по ОСТ 51.40.83, газовый конденсат. Режим работы круглосуточный. Уплотнение: Плоско-параллельное с медной шайбой; DN трубы, мм: 8; Рабочее давление, Мпа: 20; Присоединительная резьба, D, мм: М20х1,5; Длина, L, мм: 240+-8; Диэлектрическая прочность, не менее, кВ: 20; Масса не более, кг: 0,305., ГОСТ 15150-69 " Кол-во: 14.0

"Позиция 35" "Преобразователь напряжения DC/DC мощностью 270Вт с входным напряжением 18-45В с 1 выходом с номинальным напряжением 13,5В, номинальным током 20А 135х80х170мм, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 9.0

"Позиция 36" "Модем ММ-1 СТИГ2.390.358 (без корпуса) (R) СТИГ2.390.358 (без корпуса) (R) Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 5.0

"Позиция 37" "Модуль аналогового ввода Simatic S7-300 SM 331 6ES7331-1KF02-0AB0 Является составной частью САУ ГПА на базе ПЛК Siemens Simatic S7-400, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Блок управления электронный LFL1.322 CIB-UNIGAS S.P.A. Является составной частью газовой гарелки типа SG4 на котлах марки «COMPACT» CA-800, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Модуль шлюза данных: Конвертер интерфейсов между устройствами, работающими по протоколам Modbus RTU или Modbus ASCII и хостами, запрашивающими данные по протоколу Modbus/TCP по Ethernet. Полностью совместимый с Modbus/TCP, идеален для подключения устройств или контроллеров с Modbus протоколами (Modbus/ASCII или Modbus/RTU) к сети Ethernet. Работает как мост между Modbus последовательными устройствами, передавая данные по Ethernet TCP/IP. Сетевой протокол: ModBus/TCP. Сетевой порт: 10/100Base-T, разъем RJ-45. Последовательный порт: интерфейс RS-232/422/485, скорость обмена от 300 до 115200 бит/с. Протокол: ModBus/RTU, ModBus/ASCII. Порт: один независимый RS-232/422/485. Контроль четности: odd, even, none, space, mark. Сеть: Ethernet 10/100 BASE-T. Разъемы: - Сеть:RJ-45; - Последовательный порт: клемы под винт. Биты данных: 5, 6, 7, 8. Стоп биты: 1, 1.5, 2. Сигналы: полностью контролируются модемом" Кол-во: 2.0

"Позиция 40" "Модуль дискретных входов 32 канала 1756-IB32 Является составной частью системы пожарообнаружения и контроля загазованности ГПА-Ц-16 на базе ПЛК Allen-Bradley, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Вставка диэлектрическая предназначена для защиты датчиков давления, перепада давления и других устройств в системах линейной телемеханики, автоматики КС, ГРС, ПЗРГ магистральных газопроводов от наведенного электрического потенциала. Вставка предназначена для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69, но для температур от -60С до +55С при относительной влажности до 98% при температуре +35С, при отсутствии замерзания конденсата в отверстии вставки в диапазоне отрицательных температур. Рабочая среда – природный газ по ОСТ 51.40.83, газовый конденсат. Режим работы круглосуточный. Уплотнение: Шаровое; DN трубы, мм: 8; Рабочее давление, Мпа: 20; Присоединительная резьба, D, мм: М20х1,5; Длина, L, мм: 240+-8; Диэлектрическая прочность, не менее, кВ: 20; Масса не более, кг: 0,300., ГОСТ 15150-69 " Кол-во: 4.0

"Позиция 42" "Комплект ЗИП АСА2.556.010 ЗИ к узлам управления линейным краном ЭПУУ-4, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 20.0

"Позиция 43" "Плата связи 1784-PKTX/B Rev: B01 Является составной частью системы пожарообнаружения и контроля загазованности ГПА-Ц-16 на базе ПЛК Allen-Bradley, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 2.0