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    Главная / Торги / Поставка приборов и средств автоматизации для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (ФАВ 26909)

    Поставка приборов и средств автоматизации для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (ФАВ 26909)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 09:3027.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399396Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов и средств автоматизации для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009399396

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0026909/ТГМосква

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0026909/ТГМосква/К/ГОС/Э/12.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка приборов и средств автоматизации для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (ФАВ 26909)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.08.2020 17:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос вскр_на_02_09.docx

    26909_Документация КО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов и средств автоматизации для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399396Подведение итогов не позднее Поставка приборов и средств автоматизации для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов и средств автоматизации для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    7 678 956,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Магнит Предназначен для дискретной электрической сигнализации о наличии или отсутствии управляющего элемента (постоянного магнита) в рабочей зоне выключателя или для сигнализации крайних положений линейных кранов магистральных газопроводов. Оборудование должно быть сертифицировано, иметь Сертификат соответствия и Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. Максимально допустимый ток, коммутируемый: выключателем при напряжении до 300 В: 1,5; Расстояние между поверхностью корпуса и управляющим элементом, при котором обеспечивается срабатывание выключателя, мм: 5,0; Число кабельных вводов, шт.: 2; Наружныйдиаметр присоединительного кабеля (со снятой броней), мм: 6,5 – 13,5; Рабочий диапазон температур, оC: от -60 до + 55; Вид взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT3; Габаритные размеры, мм, не более: 190х140х90; Масса, кг, не более: 2,5; Степень защит"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 2"

    "Комплект АСА 4.070.076 является запасной частью к узлам управления линейным краном ЭПУУ-4, ГОСТ 21559-76"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 3"

    "Узел управления предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов Ду 150 - 1400 мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды от 0,6 до 16,0 МПа. Узел предназначен для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150 - 69, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до 98 % при температуре 25 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на открытом воздухе. Питание узла осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433 – 80 или природным газом по ОСТ 51.40 - 93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 °С. Узел имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты «1ExdIIВT4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Субблок управления СБУ-529 Является составной частью системы линейной телемеханики Магистраль-1, ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 5"

    "Субблок МП-2412 Является составной частью системы линейной телемеханики Магистраль-1, ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Корзина однорядная КО-221 Является составной частью системы линейной телемеханики Магистраль-1, ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 7"

    "Субблок крановый БК-441 Является составной частью системы линейной телемеханики Магистраль-1,ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Блок питания БП-66 СНАГ.436237.001ПЭЗ Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-1,ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "Модуль 1756-L61 Является составной частью системы пожарообнаружения и контроля загазованности ГПА-Ц-16 на базе ПЛК Allen-Bradley,ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Блок искрозащиты ISCOM СНАГ436231.001 Является составной частью узла учета газа на базе SuperFlow 2E, ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Система автоматическая управления ПГА-200 МАК-2001-12.11. является запасной частью к подогревателю газа ПГА-200, ГОСТ 24.601-86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Узел управления электропневматический предназначены для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов DN от 50 до 1400 мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды от 1,0 – 10,0 МПа (10 – 100 кгс/см²).Узлы предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до (95±3) % при температуре 35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на открытом воздухе. Питание узлов осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433-80 или природным газом по ОСТ 51.40-93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 ºС. Узлы имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая обол"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 13"

    "Блок питания БП-4/12 Является составной частью измерительного микропроцессорного комплекса СуперФлоу IIЕ,ГОСТ 51330.0-99"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Шасси на 10-слотов 1756-A10 Является составной частью системы пожарообнаружения и контроля загазованности ГПА-Ц-16 на базе ПЛК Allen-Bradley,ГОСТ 21559-76"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    " Блок питания: Выходное напряжение: 24 В пост.; Выдаваемая мощность:120 Вт; Выдаваемый ток: 0 ~ 5 А; Рабочее напряжение: 90 ~ 264 В перем. или 127 ~ 370 В пост.;  Рабочая температура, °C: -20 ~ +70;  Температура хранения, °C: -40 ~ +85;  Рабочая влажность, %; 20 ~ 95, без образования конденсата  Габаритные размеры не более, мм: 40 x 125.2 x 113.5; Вес нетто не более, кг: 0.6; Монтаж на DIN-рейку.,ГОСТ 21559-76 "

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Узел управления электропневматический Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов DN от 50 до 1400 мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды от 1,0 – 10,0 МПа (10 – 100 кгс/см²). Узлы предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до (95±3) % при температуре 35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на открытом воздухе. Питание узлов осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433-80 или природным газом по ОСТ 51.40-93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 ºС. Узлы имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболо"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Блок защиты от перенапряжения системный UAK 2-PE/S-X-230AC-ST Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4,ГОСТ 51330.0-99"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 18"

    "Плата выходных усилителей ПВУ-24 А-15.108.10 ТУ 4217-031-56318576-2014 является запасной частью к системе автоматического управления газоперекачивающего агрегата МСКУ-4510,ГОСТ 51330.0-99"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 19"

    "Модуль аналоговых входов ic693alg223c Является составной частью СКиУ КЦ РИУС на базе ПЛК Ge Fanuc 90-30,ГОСТ 51330.0-99"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Комплект запасных частей АСА4.070.076 к узлам управления линейным краном ЭПУУ-4,ГОСТ 51330.0-99"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "Узел управления предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов Ду 150 - 1400 мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды от 0,6 до 16,0 МПа. Узел предназначен для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150 - 69, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до 98 % при температуре 25 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на открытом воздухе. Питание узла осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433 – 80 или природным газом по ОСТ 51.40 - 93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 °С. Узел имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты «1ExdIIВT4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Плата преобразователя стиг 5.105.024 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-1,ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 23"

    "Преобразователь: Радиокомпонент, микросхема гибридный преобразователь постоянного тока, 15Вт, диапазон входного напряжения 20В DC - 72В DC, выходное 5В, OVP – 6.2V, outcurrent 3000mA, incurrent 400mA, эфф.79%, корпус низкопрофильный 2.0X1,6 x 0,46 дюйма.,ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 24"

    "Тестер емкости АКБ автоматический предназначен для оперативной оценки технического состояния герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов. Должен обладать быстрой оценка емкости АКБ (около 15 с) с цифровым дисплеем, полностью автоматический не требующий калибровки или выбора диапазона измерений. Тип аккумуляторов: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12 В, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1); Диапазон напряжений АКБ, обеспечивающий возможность оценки его технического состояния, В: 12,6 – 13,9; Номинальное напряжение тестируемых аккумуляторов, В: 12; Пределы номинальных емкостей тестируемых аккумуляторов, Ач: 0.1…120.0; Длительность процесса оценки технического состояния АКБ, сек, не более: 15; Диапазон рабочих температур, °С: +5…+40; Габаритные размеры не более, мм: 210х110х41 Масса, не более, кг: 0.35.,ГОСТ 17433 – 80 "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Датчик ультрафиолетовый разработаны для совместного использования вместе с автоматами горения Сименс для контроля пламени горения газа, желтого или синего пламени горения жидкого топлива и для проверки искры зажигания, они поддерживает прерывистую работу. Датчики пламени для автоматов горения типа: Siemens LME, LGB, LFL и др,ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 26"

    "Модуль контроля и управления СКЗ СТИГ5.103.082 (R) Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 27"

    "Модуль питания 24В/12В/6.3В СТИГ5.103.078 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Модуль дискретных входов SUPERTU-4 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Вставка диэлектрическая предназначены для защиты датчиков давления, перепада давления и других устройств в системах линейной телемеханики, автоматики КС, ГРС, ПЗРГ магистральных газопроводов от наведенного электрического потенциала. Вставка предназначена для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69, но для температур от -60С до +55С при относительной влажности до 98% при температуре +35С, при отсутствии замерзания конденсата в отверстии вставки в диапазоне отрицательных температур. Рабочая среда – природный газ по ОСТ 51.40.83, газовый конденсат. Режим работы круглосуточный. Уплотнение: Шаровое; DN трубы, мм: 10; Рабочее давление, Мпа: 20; Присоединительная резьба, D, мм: М22х1,5; Длина, L, мм: 240+-8; Диэлектрическая прочность, не менее, кВ: 20; Масса не более, кг: 0,300., ГОСТ 15150-69 "

    Кол-во: 93.0

    "Позиция 30"

    "Модуль зарядного устройства СТИГ5.103.096 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 31"

    "Модуль управления краном СТИГ5.103.075 (24 В) Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Блок преобразования 24В/110В СТИГ5.103.113 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Комплект предохранителей SupeRTU-4 Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 17433 – 80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Вставка диэлектрическая гибкая предназначены для защиты датчиков давления, перепада давления и других устройств в системах линейной телемеханики, автоматики КС, ГРС, ПЗРГ магистральных газопроводов от наведенного электрического потенциала. Вставка предназначена для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69, но для температур от -60С до +55С при относительной влажности до 98% при температуре +35С, при отсутствии замерзания конденсата в отверстии вставки в диапазоне отрицательных температур. Рабочая среда – природный газ по ОСТ 51.40.83, газовый конденсат. Режим работы круглосуточный. Уплотнение: Плоско-параллельное с медной шайбой; DN трубы, мм: 8; Рабочее давление, Мпа: 20; Присоединительная резьба, D, мм: М20х1,5; Длина, L, мм: 240+-8; Диэлектрическая прочность, не менее, кВ: 20; Масса не более, кг: 0,305., ГОСТ 15150-69 "

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 35"

    "Преобразователь напряжения DC/DC мощностью 270Вт с входным напряжением 18-45В с 1 выходом с номинальным напряжением 13,5В, номинальным током 20А 135х80х170мм, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 36"

    "Модем ММ-1 СТИГ2.390.358 (без корпуса) (R) СТИГ2.390.358 (без корпуса) (R) Является составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 37"

    "Модуль аналогового ввода Simatic S7-300 SM 331 6ES7331-1KF02-0AB0 Является составной частью САУ ГПА на базе ПЛК Siemens Simatic S7-400, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Блок управления электронный LFL1.322 CIB-UNIGAS S.P.A. Является составной частью газовой гарелки типа SG4 на котлах марки «COMPACT» CA-800, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Модуль шлюза данных: Конвертер интерфейсов между устройствами, работающими по протоколам Modbus RTU или Modbus ASCII и хостами, запрашивающими данные по протоколу Modbus/TCP по Ethernet. Полностью совместимый с Modbus/TCP, идеален для подключения устройств или контроллеров с Modbus протоколами (Modbus/ASCII или Modbus/RTU) к сети Ethernet. Работает как мост между Modbus последовательными устройствами, передавая данные по Ethernet TCP/IP. Сетевой протокол: ModBus/TCP. Сетевой порт: 10/100Base-T, разъем RJ-45. Последовательный порт: интерфейс RS-232/422/485, скорость обмена от 300 до 115200 бит/с. Протокол: ModBus/RTU, ModBus/ASCII. Порт: один независимый RS-232/422/485. Контроль четности: odd, even, none, space, mark. Сеть: Ethernet 10/100 BASE-T. Разъемы: - Сеть:RJ-45; - Последовательный порт: клемы под винт. Биты данных: 5, 6, 7, 8. Стоп биты: 1, 1.5, 2. Сигналы: полностью контролируются модемом"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 40"

    "Модуль дискретных входов 32 канала 1756-IB32 Является составной частью системы пожарообнаружения и контроля загазованности ГПА-Ц-16 на базе ПЛК Allen-Bradley, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Вставка диэлектрическая предназначена для защиты датчиков давления, перепада давления и других устройств в системах линейной телемеханики, автоматики КС, ГРС, ПЗРГ магистральных газопроводов от наведенного электрического потенциала. Вставка предназначена для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69, но для температур от -60С до +55С при относительной влажности до 98% при температуре +35С, при отсутствии замерзания конденсата в отверстии вставки в диапазоне отрицательных температур. Рабочая среда – природный газ по ОСТ 51.40.83, газовый конденсат. Режим работы круглосуточный. Уплотнение: Шаровое; DN трубы, мм: 8; Рабочее давление, Мпа: 20; Присоединительная резьба, D, мм: М20х1,5; Длина, L, мм: 240+-8; Диэлектрическая прочность, не менее, кВ: 20; Масса не более, кг: 0,300., ГОСТ 15150-69 "

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 42"

    "Комплект ЗИП АСА2.556.010 ЗИ к узлам управления линейным краном ЭПУУ-4, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 43"

    "Плата связи 1784-PKTX/B Rev: B01 Является составной частью системы пожарообнаружения и контроля загазованности ГПА-Ц-16 на базе ПЛК Allen-Bradley, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 44"

    "Узел управления краном электропневматический предназначены для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов DN от 50 до 1400 мм с пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление рабочей среды от 1,0 – 10,0 МПа (10 – 100 кгс/см²). Узлы предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до (95±3) % при температуре 35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на открытом воздухе. Питание узлов осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433-80 или природным газом по ОСТ 51.40-93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 ºС. Узлы имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроница"

    Кол-во: 5.0

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