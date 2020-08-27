Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ"

Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Газпром ПХГ Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выключатель пакетный 1-16 М3 исполнение 3 (ЭТ) Номинальный ток 16А, номинальное напряжение 220 В, способ крепления задняя скоба, степень защиты IP 00, климатическое исполнение и категория размещения М" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Блок управления противопожарным клапаном СВТ667.13-221 (реверс.,Uпит=220VAC, Uупр=220VAC, металл) Количество управляемых клапанов 1, напряжение питания 220В, напряжение командного сигнала 220В, режим управления - автматический (дистанционный), местный," Кол-во: 3.0

"Позиция 3" "Оборудование коммутационное системы - Тип переговорных устройств -цифровые и аналоговые, индивидуальная диспетчерская панель от 12до 114 клавиш, связь - симплексная , полудуплексная и телефонная, стык-Е1 и S0, максимальная емкость одного статива , портов" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Источник бесперебойного питания 2кВа-72-7Бм. Вход: номинальная мощность 2000ВА/1800Вт, напряжение 100-288В, частота 40-70 Гц, ток макс 11 А, Выход: напряжение 220-240В, частота 50-60Гц, ток 10-8,4 А, Батарея : напряжение 72В, количество моноблоков 6шт, т" Кол-во: 4.0

"Позиция 5" "Шкаф напольный телекоммуникационный, 1938х600х600 мм,разборный, дверь со стеклом, с установочным комплектом. В составе: полка BL-DPE-400 19" четырехточечная для оборудования - 1шт., вентиляторуниверсальный BL-DUV-T-4F с термореле -1шт., шина заземленияBL-" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Патч панель 16 портов, конструктив 19", корпус металический, цвет черный,тип присоединения RJ-45, категоря 5е, высота 44мм, исполнение стоечное" Кол-во: 3.0

"Позиция 7" "Кросс оптический ШКО-С-19"-1U-8-SM-FC на 8 розеток FC (комплект) Габариты 485х212х44 мм, конструктив 19", кабельный ввод- тыльная сторона,комплект розеток и пиктейлов, металические хомуты для крепления кабеля к корпусу, крепеж ЦСЭ, сплайс-пластины КУ-01 с" Кол-во: 4.0

"Позиция 8" "Модуль оптических приемопередатчиков (конвертор GE, 1310nm, SM, 10km, LC; перекрываемое затухание 15 дБ) Соотвествие стандарта IEEE802.3z Gigabit Ethernet, оптический разьем сдвоенный тип LC, уровни входных/выходных сигналов LVPECL, однополярное питание 3,3В, индикатор наличия сигналов в линии-TTL, рабочая температура 70°С, потребляемый ток 250мА." Кол-во: 5.0

"Позиция 9" "Коммутатор L3 управляемый NX-5124, v1, 442x316x44 мм, 24х100Base-TX,4xGE SFP порта, 220V AC Процессор RISC 300МГц, FLASH-память 8Мбайт, оперативная память 128 Мбайт, Порты 24х10/100Мбит/с RJ45 MDI/VDI-X Self- adapting порта, скорость коммутатционной матр" Кол-во: 4.0

"Позиция 10" "Модуль расширения 16 портов Тип интерфейса -двупроводная телефонная линия (станционный интерфейс),детектирование метрического сигнала 12/16кГц, Q552, полоса пропускания 300…3400 Гц, аналоговый сигнал, G711, импеданс 600 Ом или сложное полное сопративление с Zref, генерация вызова - звонок на 50 или 25Гц, кодировка синализации- код абонента NEF на 2 битах" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Модуль расширения 16 портов Тип интерфейса -двупроводная телефонная линия (абонентский интерфейс),Q552, полоса пропускания 300…3400 Гц, аналоговый сигнал, G711, импеданс 600/1200 Ом, генерация вызова - звонок на 50 или 25Гц, кодировка синализации- код абонента NEF на 2 битах" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Адапрер питания AC 100-240 V 50/60 Hz, рабочая температура 0…+45 °C, относительная влажность воздуха до 90 % без конденсата" Кол-во: 3.0

"Позиция 13" "Поддержка SIP функций, управление SIP вызовами, управление учетными SIP записями, поддержка голосовых функций, самодиагностика, тестирование линий, поддержка QoS, DDNS, IPv4, Физические интерфейсы WAN, LAN, телефония, управление устройством WEB- интерфей" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Устройство защиты оборудования для систем Orion3 на 1пару на динрейку Время срабатывания защиты по напряжению -не более 100нс, номинальный импульсный ток 10кА, ток утечки не более 1 мкА,вес-50грамм, вносимое сопративление не более 8Ом, диаппазон рабочих т" Кол-во: 10.0

"Позиция 15" "Модуль V11, SubRack, 4хSHDSL, 4 пары, 15240 кбит/с Линейное кодирование TC-RAM, Линейная скорость - 72-2320 кбит/с, сетевой стык Ethernet 10BaseT, встроенный HDB на 4 порта, функции моста или маршрутизатора, AAL5 для ATM поверх SHDSL, , втроенный DHCP сер" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Конструктив универсальный для установки модуляв исполнении SubRack, вход внешней синхронизации, сухие контакты релеаварий, локальное резервированное питание ~220В и -48В Габариты 483х247х43,5: пасадочные места -1, диаппазон входного питания DC-40,5 до -72 В, АС90-260В, 50-60Гц, потребляемая мощность 25Вт, защита по входу питания -предохранитель 1,25 А, стандарт ITU-T G.703.11, тип коннектора RJ-45," Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Кабель для мини платы четырех потоков для модуля длиной 2.5м Кабель виниловая изоляция, вениловая оболочка, 20х2х0,4 длинной 2,5 м.вес 0,35 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Кабель управления Кабель виниловая изоляция, вениловая оболочка, 10х2х0,4 длинной 2,5 м.вес 0,35 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 19" "Кабель питания 3 жилы 1,5, длина кабеля 2,5 (разъемов в нем нет, он с 2-х сторон расшивается) вес 0,27 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 20" "Заглушка слота габариты: 17х13,5х3,5 (ДхШхВ) см Материал: двухслойный металл Вес: 100 гр. служит для защиты от проникновения пыли, а также от механического воздействия на внутренние компоненты. В ряде случаем позволяет оптимизировать теплообмен." Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Заглушка для mini слота габариты: 17х13,5х3,5 (ДхШхВ) см Материал: двухслойный металл Вес: 100 гр. служит для защиты от проникновения пыли, а также от механического воздействия на внутренние компоненты. В ряде случаем позволяет оптимизировать теплообмен" Кол-во: 8.0

"Позиция 22" "Плата Ethernet Router. Тип интерфейса - Ethernet 10/100 BaseT, число портов 2, тип приложения - локально вычеслительные сети (LAN Ethernet)" Кол-во: 3.0

"Позиция 23" "Плата четырех агрегатных потоков 2.048 Мбит/с(G.703/G.704) Тип интерфейса G.703,G.704, G.706, G.732,G.736, G.823,I.431; Линейный код HDB3; число портов 4, скорость передачи 2,048 Мбит/с, импеданс 75 или 120 Ом." Кол-во: 3.0

"Позиция 24" "Плата источника питания для кассеты Shelf-3-4/5-4, -48V/100W, возможна установка двух блоков по схеме 1+1 Источник питания с диапазоном допутсимых напряжений от -36в до -72В , потребление до 150Вт при использовании 2 БП габариты: 26х18х12 см , 0,8 кг" Кол-во: 5.0

"Позиция 25" "Модуль управления с возможностью защиты в ULS Ring Интерфейс STM-4/1, колличество портов 2, тип опрического п/п -SFP, аппаратное резервирование 1+1, реализация защиты" Кол-во: 5.0

"Позиция 26" "Крепление в стойку 19'' Крепление состоит из: крепежная скоба шасси 2шт, винты М3х4 6шт, стальные шайбы М3 6шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 27" "Кассета 19" на 3+4 mini интерфейсных плат сдокументацией шасси на 2,5 U, (мини слотов 4шт, полных -3шт, количество потоков Е1-28Шт. Матрица 56 Мбит/с) кабель соединения реализованны на тыловой стороне касеты, габариты (ВхШхГ) мм. 438х110х224" Кол-во: 2.0

"Позиция 28" "Приточная вентиляция. Фильтр для прямоугольных каналов. 70-40(G4), М=18,1кг Тип-панельный, класс очистки-G4 типоразмер-700х400мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 29" "Кондиционер по побланк-заказу 191028300-СПБ от 12.09.2019" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Клапан воздушный утепленный, типоразмер 600х300мм, с электроприводом ("открыто-закрыто", двухпозиционный 220В)" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Приточная вентиляция. Фильтр канальный прямоугольный Канал-ФКП панельный -60-30-G4 типоразмер-600х300мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Теплообменник пластинчатый по расчету №5-2019-19551" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2 (PHG-037305) (Бланк-заказ КА193300244-КОМ от 14.11.2019)" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Завеса воздушная по бланк-заказу 193300244-КОМ от 14.11.2019" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037303) (Бланк-заказ 197804404-СПБ от 20.09.2019)" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037302) (бланк-заказ 197804386-СПБ от 20.09.2019)" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037301) (бланк-заказ 197804385-СПБ от 20.09.2019)" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037300) (бланк-заказ 197804384-СПБ от 20.09.2019)" Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037299) (бланк-заказ 197407418-СПБ от 20.09.2019)" Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037298) (бланк-заказ 197106177-СПБ от 23.09.2019)" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037297) (бланк-заказ 197106176-СПБ от 23.09.2019)" Кол-во: 1.0