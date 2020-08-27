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Номер извещения
32009399415
Уникальный номер закупки
20/4.5/0034273/ГПХГ
Наименование закупки
Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (ФАВ 34273)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-27
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Filippova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова А. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399415Подведение итогов не позднее Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ"
Начальная цена
8 708 915,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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