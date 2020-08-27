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    Главная / Торги / Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (ФАВ 34273)

    Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (ФАВ 34273)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 09:3027.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399415Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009399415

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0034273/ГПХГ

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0034273/ГПХГ/К/ГОС/Э/12.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ" (ФАВ 34273)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.08.2020 17:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    34273_Документация КО.zip

    Перенос вскр_на_27_08.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399415Подведение итогов не позднее Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнического и телекоммуникационного оборудования для объекта "Многофункциональный транспортный комплекс филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»" для нужд ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    8 708 915,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель пакетный 1-16 М3 исполнение 3 (ЭТ) Номинальный ток 16А, номинальное напряжение 220 В, способ крепления задняя скоба, степень защиты IP 00, климатическое исполнение и категория размещения М"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Блок управления противопожарным клапаном СВТ667.13-221 (реверс.,Uпит=220VAC, Uупр=220VAC, металл) Количество управляемых клапанов 1, напряжение питания 220В, напряжение командного сигнала 220В, режим управления - автматический (дистанционный), местный,"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Оборудование коммутационное системы - Тип переговорных устройств -цифровые и аналоговые, индивидуальная диспетчерская панель от 12до 114 клавиш, связь - симплексная , полудуплексная и телефонная, стык-Е1 и S0, максимальная емкость одного статива , портов"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Источник бесперебойного питания 2кВа-72-7Бм. Вход: номинальная мощность 2000ВА/1800Вт, напряжение 100-288В, частота 40-70 Гц, ток макс 11 А, Выход: напряжение 220-240В, частота 50-60Гц, ток 10-8,4 А, Батарея : напряжение 72В, количество моноблоков 6шт, т"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 5"

    "Шкаф напольный телекоммуникационный, 1938х600х600 мм,разборный, дверь со стеклом, с установочным комплектом. В составе: полка BL-DPE-400 19" четырехточечная для оборудования - 1шт., вентиляторуниверсальный BL-DUV-T-4F с термореле -1шт., шина заземленияBL-"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Патч панель 16 портов, конструктив 19", корпус металический, цвет черный,тип присоединения RJ-45, категоря 5е, высота 44мм, исполнение стоечное"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 7"

    "Кросс оптический ШКО-С-19"-1U-8-SM-FC на 8 розеток FC (комплект) Габариты 485х212х44 мм, конструктив 19", кабельный ввод- тыльная сторона,комплект розеток и пиктейлов, металические хомуты для крепления кабеля к корпусу, крепеж ЦСЭ, сплайс-пластины КУ-01 с"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Модуль оптических приемопередатчиков (конвертор GE, 1310nm, SM, 10km, LC; перекрываемое затухание 15 дБ) Соотвествие стандарта IEEE802.3z Gigabit Ethernet, оптический разьем сдвоенный тип LC, уровни входных/выходных сигналов LVPECL, однополярное питание 3,3В, индикатор наличия сигналов в линии-TTL, рабочая температура 70°С, потребляемый ток 250мА."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 9"

    "Коммутатор L3 управляемый NX-5124, v1, 442x316x44 мм, 24х100Base-TX,4xGE SFP порта, 220V AC Процессор RISC 300МГц, FLASH-память 8Мбайт, оперативная память 128 Мбайт, Порты 24х10/100Мбит/с RJ45 MDI/VDI-X Self- adapting порта, скорость коммутатционной матр"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 10"

    "Модуль расширения 16 портов Тип интерфейса -двупроводная телефонная линия (станционный интерфейс),детектирование метрического сигнала 12/16кГц, Q552, полоса пропускания 300…3400 Гц, аналоговый сигнал, G711, импеданс 600 Ом или сложное полное сопративление с Zref, генерация вызова - звонок на 50 или 25Гц, кодировка синализации- код абонента NEF на 2 битах"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Модуль расширения 16 портов Тип интерфейса -двупроводная телефонная линия (абонентский интерфейс),Q552, полоса пропускания 300…3400 Гц, аналоговый сигнал, G711, импеданс 600/1200 Ом, генерация вызова - звонок на 50 или 25Гц, кодировка синализации- код абонента NEF на 2 битах"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Адапрер питания AC 100-240 V 50/60 Hz, рабочая температура 0…+45 °C, относительная влажность воздуха до 90 % без конденсата"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "Поддержка SIP функций, управление SIP вызовами, управление учетными SIP записями, поддержка голосовых функций, самодиагностика, тестирование линий, поддержка QoS, DDNS, IPv4, Физические интерфейсы WAN, LAN, телефония, управление устройством WEB- интерфей"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Устройство защиты оборудования для систем Orion3 на 1пару на динрейку Время срабатывания защиты по напряжению -не более 100нс, номинальный импульсный ток 10кА, ток утечки не более 1 мкА,вес-50грамм, вносимое сопративление не более 8Ом, диаппазон рабочих т"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 15"

    "Модуль V11, SubRack, 4хSHDSL, 4 пары, 15240 кбит/с Линейное кодирование TC-RAM, Линейная скорость - 72-2320 кбит/с, сетевой стык Ethernet 10BaseT, встроенный HDB на 4 порта, функции моста или маршрутизатора, AAL5 для ATM поверх SHDSL, , втроенный DHCP сер"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Конструктив универсальный для установки модуляв исполнении SubRack, вход внешней синхронизации, сухие контакты релеаварий, локальное резервированное питание ~220В и -48В Габариты 483х247х43,5: пасадочные места -1, диаппазон входного питания DC-40,5 до -72 В, АС90-260В, 50-60Гц, потребляемая мощность 25Вт, защита по входу питания -предохранитель 1,25 А, стандарт ITU-T G.703.11, тип коннектора RJ-45,"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Кабель для мини платы четырех потоков для модуля длиной 2.5м Кабель виниловая изоляция, вениловая оболочка, 20х2х0,4 длинной 2,5 м.вес 0,35 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Кабель управления Кабель виниловая изоляция, вениловая оболочка, 10х2х0,4 длинной 2,5 м.вес 0,35 кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 19"

    "Кабель питания 3 жилы 1,5, длина кабеля 2,5 (разъемов в нем нет, он с 2-х сторон расшивается) вес 0,27 кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 20"

    "Заглушка слота габариты: 17х13,5х3,5 (ДхШхВ) см Материал: двухслойный металл Вес: 100 гр. служит для защиты от проникновения пыли, а также от механического воздействия на внутренние компоненты. В ряде случаем позволяет оптимизировать теплообмен."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Заглушка для mini слота габариты: 17х13,5х3,5 (ДхШхВ) см Материал: двухслойный металл Вес: 100 гр. служит для защиты от проникновения пыли, а также от механического воздействия на внутренние компоненты. В ряде случаем позволяет оптимизировать теплообмен"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 22"

    "Плата Ethernet Router. Тип интерфейса - Ethernet 10/100 BaseT, число портов 2, тип приложения - локально вычеслительные сети (LAN Ethernet)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 23"

    "Плата четырех агрегатных потоков 2.048 Мбит/с(G.703/G.704) Тип интерфейса G.703,G.704, G.706, G.732,G.736, G.823,I.431; Линейный код HDB3; число портов 4, скорость передачи 2,048 Мбит/с, импеданс 75 или 120 Ом."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 24"

    "Плата источника питания для кассеты Shelf-3-4/5-4, -48V/100W, возможна установка двух блоков по схеме 1+1 Источник питания с диапазоном допутсимых напряжений от -36в до -72В , потребление до 150Вт при использовании 2 БП габариты: 26х18х12 см , 0,8 кг"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 25"

    "Модуль управления с возможностью защиты в ULS Ring Интерфейс STM-4/1, колличество портов 2, тип опрического п/п -SFP, аппаратное резервирование 1+1, реализация защиты"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 26"

    "Крепление в стойку 19'' Крепление состоит из: крепежная скоба шасси 2шт, винты М3х4 6шт, стальные шайбы М3 6шт."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Кассета 19" на 3+4 mini интерфейсных плат сдокументацией шасси на 2,5 U, (мини слотов 4шт, полных -3шт, количество потоков Е1-28Шт. Матрица 56 Мбит/с) кабель соединения реализованны на тыловой стороне касеты, габариты (ВхШхГ) мм. 438х110х224"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Приточная вентиляция. Фильтр для прямоугольных каналов. 70-40(G4), М=18,1кг Тип-панельный, класс очистки-G4 типоразмер-700х400мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 29"

    "Кондиционер по побланк-заказу 191028300-СПБ от 12.09.2019"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Клапан воздушный утепленный, типоразмер 600х300мм, с электроприводом ("открыто-закрыто", двухпозиционный 220В)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Приточная вентиляция. Фильтр канальный прямоугольный Канал-ФКП панельный -60-30-G4 типоразмер-600х300мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Теплообменник пластинчатый по расчету №5-2019-19551"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2 (PHG-037305) (Бланк-заказ КА193300244-КОМ от 14.11.2019)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Завеса воздушная по бланк-заказу 193300244-КОМ от 14.11.2019"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037303) (Бланк-заказ 197804404-СПБ от 20.09.2019)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037302) (бланк-заказ 197804386-СПБ от 20.09.2019)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037301) (бланк-заказ 197804385-СПБ от 20.09.2019)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037300) (бланк-заказ 197804384-СПБ от 20.09.2019)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037299) (бланк-заказ 197407418-СПБ от 20.09.2019)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037298) (бланк-заказ 197106177-СПБ от 23.09.2019)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037297) (бланк-заказ 197106176-СПБ от 23.09.2019)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Комплект автоматики 2020.ОЛ_21-24!АЕ2(PHG-037296) (Бланк-заказ 191028300-СПБ, 191028301-СПБ от 20.09.2019)"

    Кол-во: 1.0

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    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый высокого давления ГРС Устюжна (Вологодская область) - г. Весьегонск Весьегонского МО Тверской области (участок на территории Вологодской области; Межпоселковый газопровод д. Григорьево - д. Яшнево - д. Михалево - д. Лаврово - д. Демидово - д. Максаково - д. Большие Новинки Череповецкого района (22/2.3/0008565/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый...
    177115
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    65 200 299
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082030
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый ГРС Устюжна Устюженского района Вологодской области - г. Пестово Новгородской области (участок на территории Вологодской области); Газопровод межпоселковый д. Борисово - д. Ирдоматка - д. Ванеево - д. Нова - д. Шайма - п. Шайма Череповецкого района для нужд ООО "Газпром проектирование (22/2.3/0008566/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый ГРС...
    177114
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    80 302 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082025
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер. Стонятино – дер. Лукино – дер. Торопово –дер. Взглядово – дер. Мишутино, дер. Ивановское, дер. Зазирки и дер. Солониково Даниловского района Ярославской области" "Газопровод межпоселковый с. Всехсвятское – с. Кукобой Первомайского района Ярославской области" (22/2.3/0008592/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый дер....
    177112
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 002 712
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211082031
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с. Кижани (Ботлихский район) к с. Ичичали, с. Шабдух, с. Цунди Гумбетовского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Тантари – с. Чирката Гумбетовского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Игали – с. Цанатль с отводом к с. Кунзах Гумбетовского района Республики Дагестан" для нужд ООО "Газпром проектирование" (22/2.3/0008604/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с....
    177111
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    75 095 197
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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