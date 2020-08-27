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Номер извещения
32009399420
Уникальный номер закупки
20/3/0053494/ДКраснодар
Наименование закупки
Выполнение работ по консервации скважин Собинского месторождения (№№ 43,44,49) для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" № 0095/20/3/0053494/ДКраснодар/К/ГОС/Э/12.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 17:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-12
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
a.kostenko@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костенко А. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по консервации скважин Собинского месторождения (№№ 43,44,49) для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" № 0095/20/3/0053494/ДКраснодар/К/ГОС/Э/12.08.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399420Подведение итогов не позднее Выполнение работ по консервации скважин Собинского месторождения (№№ 43,44,49) для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" № 0095/20/3/0053494/ДКраснодар/К/ГОС/Э/12.08.2020г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по консервации скважин Собинского месторождения (№№ 43,44,49) для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" № 0095/20/3/0053494/ДКраснодар/К/ГОС/Э/12.08.2020
Начальная цена
161 196 559,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.0
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