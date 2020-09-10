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Номер извещения
32009399235
Уникальный номер закупки
20/5.4/0048490/ПРУренгой
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту строительно-дорожных машин, технологического транспорта, спецтехники для нужд филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на 2020 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0048490
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.08.2020 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту строительно-дорожных машин, технологического транспорта, спецтехники для нужд филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на 2020 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0048490
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202016.09.2020 14:0016.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399235Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту строительно-дорожных машин, технологического транспорта, спецтехники для нужд филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на 2020 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0048490Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту строительно-дорожных машин, технологического транспорта, спецтехники для нужд филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на 2020 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0048490
Начальная цена
9 566 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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