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Номер извещения
32009399250
Уникальный номер закупки
20/2.1/0000133/ДКраснодар
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению сертификации системы менеджмента качества ООО «Газпром добыча Краснодар» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), СТО Газпром 9001-2018 для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0000133
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.08.2020 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению сертификации системы менеджмента качества ООО «Газпром добыча Краснодар» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), СТО Газпром 9001-2018 для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0000133
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399250Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению сертификации системы менеджмента качества ООО «Газпром добыча Краснодар» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), СТО Газпром 9001-2018 для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0000133Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению сертификации системы менеджмента качества ООО «Газпром добыча Краснодар» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), СТО Газпром 9001-2018 для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0000133
Начальная цена
3 339 325,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62
350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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