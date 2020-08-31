Поставка запорно-пломбировочных устройств для пломбирования вагонов-цистерн для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка запорно-пломбировочных устройств для пломбирования вагонов-цистерн для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" в 2020-2021 гг.

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Не указан

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Требования к документации

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 6.0мм" Кол-во: 7620.0

"Позиция 2" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 6.0мм" Кол-во: 2000.0

"Позиция 3" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 2.5мм" Кол-во: 66000.0

"Позиция 4" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 6.0мм" Кол-во: 2500.0

"Позиция 5" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 6.0мм" Кол-во: 2500.0

"Позиция 6" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 6.0мм" Кол-во: 156000.0

"Позиция 7" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 6.0мм" Кол-во: 3000.0

"Позиция 8" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 2.5мм" Кол-во: 36180.0

"Позиция 9" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 6.0мм" Кол-во: 5000.0

"Позиция 10" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 2.5мм" Кол-во: 6500.0

"Позиция 11" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 2.5мм" Кол-во: 600.0

"Позиция 12" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 2.5мм" Кол-во: 18000.0

"Позиция 13" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 2.5мм" Кол-во: 41000.0

"Позиция 14" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 6.0мм" Кол-во: 56700.0

"Позиция 15" "Тросовое ЗПУ с диаметром не менее 6.0мм" Кол-во: 24000.0