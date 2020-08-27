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Номер извещения
ГП008022
Уникальный номер закупки
20/4.5/0043838/ГСПГСПб
Наименование закупки
Поставка гидравлического съёмника и индукционного нагревателя подшипников, бензиновых генераторов, гайкорезов, промышленного пылесоса, аппарата высокого давления, магнитного сверлильного станка, гидравлического разгонщика фланцев, насоса подачи шлама, поршневых компрессоров для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Контактный телефон
+7 812 646-12-23
Факс
+7 812 646-12-12
Адрес электронной почты
zakupki@spblng.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Т. Н.
Место рассмотрения предложений
197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д.85, лит. А
Ключевые слова:
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Поставка гидравлического съёмника и индукционного нагревателя подшипников, бензиновых генераторов, гайкорезов, промышленного пылесоса, аппарата высокого давления, магнитного сверлильного станка, гидравлического разгонщика фланцев, насоса подачи шлама, поршневых компрессоров для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202008.09.2020 14:0008.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008022Подведение итогов не позднее Поставка гидравлического съёмника и индукционного нагревателя подшипников, бензиновых генераторов, гайкорезов, промышленного пылесоса, аппарата высокого давления, магнитного сверлильного станка, гидравлического разгонщика фланцев, насоса подачи шлама, поршневых компрессоров для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д.85, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидравлического съёмника и индукционного нагревателя подшипников, бензиновых генераторов, гайкорезов, промышленного пылесоса, аппарата высокого давления, магнитного сверлильного станка, гидравлического разгонщика фланцев, насоса подачи шлама, поршневых компрессоров для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"
Начальная цена
1 472 428,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром СПГ Портовая
Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
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