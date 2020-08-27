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Номер извещения
32009397882
Уникальный номер закупки
20/2.1/0053504/ГЭнерго
Наименование закупки
Оказание услуг по сертификации и проведению инспекционных контролей системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, системы менеджмента безопасности дорожного движения, по ресертификации и проведению инспекционных контролей системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы энергетического менеджмента в администрации и филиалах ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» № 0095/20/2.1/0053504/ГЭнерго/К/ГОС/Э/12.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-31
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Sinykov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синюков А. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сертификации и проведению инспекционных контролей системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, системы менеджмента безопасности дорожного движения, по ресертификации и проведению инспекционных контролей системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы энергетического менеджмента в администрации и филиалах ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» № 0095/20/2.1/0053504/ГЭнерго/К/ГОС/Э/12.08.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397882Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сертификации и проведению инспекционных контролей системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, системы менеджмента безопасности дорожного движения, по ресертификации и проведению инспекционных контролей системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы энергетического менеджмента в администрации и филиалах ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» № 0095/20/2.1/0053504/ГЭнерго/К/ГОС/Э/12.08.2020Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сертификации и проведению инспекционных контролей системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, системы менеджмента безопасности дорожного движения, по ресертификации и проведению инспекционных контролей системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы энергетического менеджмента в администрации и филиалах ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» № 0095/20/2.1/0053504/ГЭнерго/К/ГОС/Э/12.08.2020
Начальная цена
4 704 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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