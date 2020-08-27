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Номер извещения
32009397521
Уникальный номер закупки
20/4.1/0050216/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка электрооборудования, оборудования связи и теплосантехнического оборудования для объекта "Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром добыча Краснодар"" для нужд ООО "Газпром инвест" №0051/20/4.1/0050216/ГИнвест/К/ГОС/Э/12.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков С. А.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
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Поставка электрооборудования, оборудования связи и теплосантехнического оборудования для объекта "Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром добыча Краснодар"" для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397521Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования, оборудования связи и теплосантехнического оборудования для объекта "Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром добыча Краснодар"" для нужд ООО "Газпром инвест"196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования, оборудования связи и теплосантехнического оборудования для объекта "Региональная сеть передачи данных ООО "Газпром добыча Краснодар"" для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
54 995 340,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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