Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% МОЛОЧНЫЙ МАЛИНА 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 2" "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% МОЛОЧНЫЙ ВИШНЯ 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 3" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЧЕРНАЯ ЯБЛОКО-ШИПОВНИК 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 4" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 5" "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% МОЛОЧНЫЙ ГОЛУБИКА 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 6" "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% МОЛОЧНЫЙ КРАСНАЯ СМОРОДИНА 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 7" "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 2% С КОФЕ КАПУЧИНО 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 8" "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 2% С КОФЕ ЛАТТЕ 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 9" "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% С ГРУШЕЙ 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 10" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ МАЛИНА 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 11" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ВИШНЯ 0,2 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 12" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯБЛОКО-ГРУША 0,5 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 13" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,5 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 14" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АПЕЛЬСИН-МАНГО 0,5 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 15" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АНАНАС 0,5 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 16" "ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ АЛЬПИЙСКИЙ 280 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 17" "ТВОРОГ м.д.ж. 9% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 18" "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% 200 г" Кол-во: 1200.0

"Позиция 19" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% АБРИКОС ЭКОЛИН 0,45 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 20" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% КЛУБНИКА ЭКОЛИН 0,45 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 21" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% ЧЕРНИКА ЭКОЛИН 0,45 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 22" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% АБРИКОС ЭКОЛИН 0,9 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 23" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% КЛУБНИКА ЭКОЛИН 0,9 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 24" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% ЧЕРНИКА ЭКОЛИН 0,9 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 25" "КЕФИР м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 1200.0

"Позиция 26" "КЕФИР м.д.ж. 3,2% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 1200.0

"Позиция 27" "КЕФИР м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,9 л" Кол-во: 2500.0

"Позиция 28" "КЕФИР м.д.ж. 3,2% ЭКОЛИН 0,9 л" Кол-во: 1200.0

"Позиция 29" "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ 250 г" Кол-во: 1000.0

"Позиция 30" "РЯЖЕНКА м.д.ж. 4% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 31" "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 5000.0

"Позиция 32" "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 10000.0

"Позиция 33" "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ 250 г" Кол-во: 3000.0

"Позиция 34" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ АРБУЗА 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 35" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ КЛУБНИКИ 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 36" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 37" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% АБРИКОС МАНГО ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 115 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 38" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ/ПЕРСИК/МАРАКУЙЯ 115 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 39" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% КЛУБНИКА ЯБЛОКО ГРУША 115 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 40" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% МАЛИНА АНАНАС ДЫНЯ 115 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 41" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 350 г" Кол-во: 1800.0

"Позиция 42" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 500 г" Кол-во: 4000.0

"Позиция 43" "ЙОГУРТ м.д.ж. 6% БРУСНИКА КЛЮКВА 140 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 44" "ЙОГУРТ м.д.ж. 6% КЛУБНИКА 140 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 45" "ЙОГУРТ м.д.ж. 6% ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 140 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 46" "ЙОГУРТ м.д.ж. 6% ЧЕРНИКА 140 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 47" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ЗЛАКИ-СЕМЕНА ЛЬНА 0,27 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 48" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАЛИНА-ГРАНАТ 0,27 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 49" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАНГО-ЧИА 0,27 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 50" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5 % АНАНАС 0,45 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 51" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5 % ВИШНЯ 0,45 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 52" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5 % КЛУБНИКА 0,45 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 53" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ГРУШЕЙ 130 г" Кол-во: 480.0

"Позиция 54" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С МАЛИНОЙ 130 г" Кол-во: 480.0

"Позиция 55" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ЧЕРЕШНЕЙ 130 г" Кол-во: 480.0

"Позиция 56" "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 300 г" Кол-во: 1800.0

"Позиция 57" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 300 г" Кол-во: 1800.0

"Позиция 58" "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 180 г" Кол-во: 1800.0

"Позиция 59" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 180 г" Кол-во: 1800.0

"Позиция 60" "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 1000.0

"Позиция 61" "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 1000.0

"Позиция 62" "КЕФИР м.д.ж. 1% 0,93 л" Кол-во: 1000.0

"Позиция 63" "КЕФИР м.д.ж. 2,5% 0,93 л" Кол-во: 1200.0

"Позиция 64" "КЕФИР м.д.ж. 3,2% 0,93 л" Кол-во: 2000.0

"Позиция 65" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% БРУСНИКА-МАЛИНА 120 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 66" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ОТРУБИ-ЗЛАКИ-ОРЕХИ 120 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 67" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО-КОРИЦА 120 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 68" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ЧЕРЕШНЯ 120 г" Кол-во: 360.0

"Позиция 69" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% 200 г" Кол-во: 2000.0

"Позиция 70" "ТВОРОГ м.д.ж. 9% 200 г" Кол-во: 2000.0

"Позиция 71" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% 500 г" Кол-во: 4000.0

"Позиция 72" "ТВОРОГ м.д.ж. 9% 500 г" Кол-во: 2400.0

"Позиция 73" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ 290 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 74" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ АРБУЗА 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 75" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ КЛУБНИКИ 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 76" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 77" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ГРАНАТА И МАЛИНЫ 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 78" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ВИШНИ 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 79" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ПЕРСИКА 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 80" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ КЛУБНИКИ 470 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 81" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ПЕРСИКА 470 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 82" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ДЫНЯ МАНГО БАНАН КЛУБНИКА 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 83" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ПЕРСИК МАРАКУЙЯ АНАНАС ДЫНЯ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 84" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% МАЛИНА-ЗЕМЛЯНИКА/ЧЕРНОСЛИВ-ИНЖИР 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 85" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК-КЛУБНИКА 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 86" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 87" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% МАЛИНА-ЗЕМЛЯНИКА 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 88" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% АБРИКОС-МАНГО 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 89" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% КЛУБНИКА 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 90" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 91" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% ВИШНЯ ДИКИЙ АПЕЛЬСИН 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 92" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% КИВИ КРЫЖОВНИК АНАНАС 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 93" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% КЛУБНИКА ПЕРСИК МАРАКУЙЯ 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 94" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% ЛЕСНАЯ ЯГОДА ЯБЛОКО ГРУША 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 95" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 7,5 % МАЛИНА КЛУБНИКА 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 96" "ЙОГУРТ м.д.ж. 7,5 % КЛУБНИКА АНАНАС 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 97" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 2,5% КЛУБНИКА ПЕРСИК МАНГО 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 98" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% АБРИКОС МАНГО ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 99" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ/ПЕРСИК/МАРАКУЙЯ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 100" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% КЛУБНИКА ЯБЛОКО ГРУША 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 101" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% МАЛИНА АНАНАС ДЫНЯ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 102" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% БАНАН СПЛИТ ПИНАКОЛАДА 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 103" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ ПЛОМБИР ГРУША ВАНИЛЬ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 104" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% КЛУБНИКА 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 105" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ-ВИШНЯ 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 106" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% АНАНАС-ДЫНЯ-ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 107" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% ЧЕРНИКА 310 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 108" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 310 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 109" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ГРАНАТА И МАЛИНЫ 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 110" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ВИШНИ 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 111" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ПЕРСИКА 285 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 112" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.1,2% С СОКОМ КЛУБНИКИ 470 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 113" "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.1,2% С СОКОМ ПЕРСИКА 470 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 114" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ДЫНЯ МАНГО БАНАН КЛУБНИКА 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 115" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ПЕРСИК МАРАКУЙЯ АНАНАС ДЫНЯ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 116" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% МАЛИНА-ЗЕМЛЯНИКА/ЧЕРНОСЛИВ-ИНЖИР 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 117" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК-КЛУБНИКА 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 118" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 119" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% МАЛИНА-ЗЕМЛЯНИКА 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 120" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% АБРИКОС-МАНГО 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 121" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% КЛУБНИКА 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 122" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 123" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% ВИШНЯ ДИКИЙ АПЕЛЬСИН 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 124" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% КИВИ КРЫЖОВНИК АНАНАС 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 125" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% КЛУБНИКА ПЕРСИК МАРАКУЙЯ 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 126" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% ЛЕСНАЯ ЯГОДА ЯБЛОКО ГРУША 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 127" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 7,5 % АБРИКОС ПЕРСИК МАРАКУЙЯ 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 128" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 7,5 % МАЛИНА КЛУБНИКА 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 129" "ЙОГУРТ м.д.ж. 7,5 % КЛУБНИКА АНАНАС 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 130" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 2,5% КЛУБНИКА ПЕРСИК МАНГО 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 131" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 2,5% МАЛИНА ЯБЛОКО ГРУША 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 132" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 2,5% АНАНАС НЕКТАРИН АПЕЛЬСИН 95 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 133" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% АБРИКОС МАНГО ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 134" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ/ПЕРСИК/МАРАКУЙЯ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 135" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% КЛУБНИКА ЯБЛОКО ГРУША 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 136" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% МАЛИНА АНАНАС ДЫНЯ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 137" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% БАНАН СПЛИТ ПИНАКОЛАДА 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 138" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ ПЛОМБИР ГРУША ВАНИЛЬ 115 г" Кол-во: 1152.0

"Позиция 139" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% КЛУБНИКА 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 140" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ-ВИШНЯ 110 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 141" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% ЧЕРНИКА 310 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 142" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 310 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 143" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% КЛУБНИКА 290 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 144" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК 290 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 145" "КЕФИР м.д.ж. 1% 0,93 л" Кол-во: 6000.0

"Позиция 146" "КЕФИР м.д.ж. 2,5% 0,93 л" Кол-во: 17622.0

"Позиция 147" "КЕФИР м.д.ж. 3,2% 0,93 л" Кол-во: 2100.0

"Позиция 148" "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 149" "МОЛОКО КОЗЬЕ м.д.ж. 2,8-5,6% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 0,487 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 150" "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ТОПЛЕНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л" Кол-во: 144.0

"Позиция 151" "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ТОПЛЕНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,5 л" Кол-во: 360.0

"Позиция 152" "МОЛОКО м.д.ж. 1,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 864.0

"Позиция 153" "МОЛОКО м.д.ж. 6% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 480.0

"Позиция 154" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АНАНАС 0,5 л" Кол-во: 480.0

"Позиция 155" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АПЕЛЬСИН-МАНГО 0,5 л" Кол-во: 480.0

"Позиция 156" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,5 л" Кол-во: 480.0

"Позиция 157" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯБЛОКО-ГРУША 0,5 л" Кол-во: 540.0

"Позиция 158" "ПУДИНГ м.д.ж. 3% СО ВКУСОМ ВАНИЛИ 120 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 159" "ПУДИНГ м.д.ж. 3% ШОКОЛАДНЫЙ 120 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 160" "СЛИВКИ м.д.ж. 10% 0,2 л" Кол-во: 312.0

"Позиция 161" "СЛИВКИ м.д.ж. 10% 0,5 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 162" "СЛИВКИ м.д.ж. 20% 0,5 л" Кол-во: 132.0

"Позиция 163" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% 200 г" Кол-во: 2256.0

"Позиция 164" "ТВОРОГ м.д.ж. 9% 200 г" Кол-во: 1120.0

"Позиция 165" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ДЛЯ СЫРНИКОВ 200 г" Кол-во: 1200.0

"Позиция 166" "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% 200 г" Кол-во: 960.0

"Позиция 167" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% АБРИКОС ЭКОЛИН 0,45 л" Кол-во: 1200.0

"Позиция 168" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% КЛУБНИКА ЭКОЛИН 0,45 л" Кол-во: 1200.0

"Позиция 169" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% ЧЕРНИКА ЭКОЛИН 0,45 л" Кол-во: 1200.0

"Позиция 170" "КЕФИР м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 2400.0

"Позиция 171" "КЕФИР м.д.ж. 3,2% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 2400.0

"Позиция 172" "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ 250 г" Кол-во: 1280.0

"Позиция 173" "РЯЖЕНКА м.д.ж. 4% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 1200.0

"Позиция 174" "СНЕЖОК м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 1200.0

"Позиция 175" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ДЫНЯ МАНГО БАНАН КЛУБНИКА 115 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 176" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ПЕРСИК МАРАКУЙЯ АНАНАС ДЫНЯ 115 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 177" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК-КЛУБНИКА 115 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 178" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ 115 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 179" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% АБРИКОС МАНГО ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 115 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 180" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ/ПЕРСИК/МАРАКУЙЯ 115 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 181" "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 1,4 л" Кол-во: 400.0

"Позиция 182" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 350 г" Кол-во: 600.0

"Позиция 183" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ЗЛАКИ-СЕМЕНА ЛЬНА 0,27 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 184" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАЛИНА-ГРАНАТ 0,27 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 185" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАНГО-ЧИА 0,27 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 186" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ОБОГАЩЕННЫЙ БЕЛКОМ 0,27 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 187" "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ С АРОМАТОМ ВАНИЛИ 0,1 л" Кол-во: 200.0

"Позиция 188" "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ СО ВКУСОМ ДЫНИ 0,1 л" Кол-во: 200.0

"Позиция 189" "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ 0,1 л" Кол-во: 200.0

"Позиция 190" "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 1 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 191" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЛИМОНАД 0,27 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 192" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,27 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 193" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯГОДНЫЙ МОХИТО 0,27 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 194" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г" Кол-во: 1200.0

"Позиция 195" "ТВОРОГ м.д.ж. 9% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г" Кол-во: 1200.0

"Позиция 196" "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% АЛЬПИЙСКИЙ 280 г" Кол-во: 1200.0

"Позиция 197" "СЛИВКИ м.д.ж. 33% ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ 1 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 198" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ГРУШЕЙ 130 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 199" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С МАЛИНОЙ 130 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 200" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ЧЕРЕШНЕЙ 130 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 201" "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 300 г" Кол-во: 612.0

"Позиция 202" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 300 г" Кол-во: 2400.0

"Позиция 203" "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 180 г" Кол-во: 864.0

"Позиция 204" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 180 г" Кол-во: 900.0

"Позиция 205" "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л" Кол-во: 300.0

"Позиция 206" "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 3492.0

"Позиция 207" "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 3204.0

"Позиция 208" "ВАРЕНЕЦ м.д.ж. 4% 200 г" Кол-во: 120.0

"Позиция 209" "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЗЕМЛЯНИКА-ШИПОВНИК 0,29 л" Кол-во: 160.0

"Позиция 210" "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЗЛАКИ 0,29 л" Кол-во: 160.0

"Позиция 211" "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ФИНИК-ИНЖИР СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ 0,29 л" Кол-во: 160.0

"Позиция 212" "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЧЕРНОСЛИВ 0,29 л" Кол-во: 160.0

"Позиция 213" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% БРУСНИКА-МАЛИНА 120 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 214" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ОТРУБИ-ЗЛАКИ-ОРЕХИ 120 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 215" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО-КОРИЦА 120 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 216" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ЧЕРЕШНЯ 120 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 217" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО-КОРИЦА 120 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 218" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ЧЕРЕШНЯ 120 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 219" "КЕФИР м.д.ж. 1% 0,93 л" Кол-во: 1500.0

"Позиция 220" "КЕФИР м.д.ж. 2,5% 0,93 л" Кол-во: 2000.0

"Позиция 221" "КЕФИР м.д.ж. 3,2% 0,93 л" Кол-во: 600.0

"Позиция 222" "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 223" "МОЛОКО КОЗЬЕ м.д.ж. 2,8-5,6% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 0,487 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 224" "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ТОПЛЕНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 225" "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ТОПЛЕНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,5 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 226" "МОЛОКО м.д.ж. 1,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 227" "МОЛОКО м.д.ж. 6% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 240.0

"Позиция 228" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АНАНАС 0,5 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 229" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АПЕЛЬСИН-МАНГО 0,5 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 230" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,5 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 231" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯБЛОКО-ГРУША 0,5 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 232" "ПУДИНГ м.д.ж. 3% СО ВКУСОМ ВАНИЛИ 120 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 233" "ПУДИНГ м.д.ж. 3% ШОКОЛАДНЫЙ 120 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 234" "СЛИВКИ м.д.ж. 10% 0,2 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 235" "СЛИВКИ м.д.ж. 10% 0,5 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 236" "СЛИВКИ м.д.ж. 20% 0,5 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 237" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% 200 г" Кол-во: 600.0

"Позиция 238" "ТВОРОГ м.д.ж. 9% 200 г" Кол-во: 280.0

"Позиция 239" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ДЛЯ СЫРНИКОВ 200 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 240" "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% 200 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 241" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% АБРИКОС ЭКОЛИН 0,45 л" Кол-во: 300.0

"Позиция 242" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% КЛУБНИКА ЭКОЛИН 0,45 л" Кол-во: 300.0

"Позиция 243" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% ЧЕРНИКА ЭКОЛИН 0,45 л" Кол-во: 300.0

"Позиция 244" "КЕФИР м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 600.0

"Позиция 245" "КЕФИР м.д.ж. 3,2% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 600.0

"Позиция 246" "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ 250 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 247" "РЯЖЕНКА м.д.ж. 4% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 300.0

"Позиция 248" "СНЕЖОК м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л" Кол-во: 300.0

"Позиция 249" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ДЫНЯ МАНГО БАНАН КЛУБНИКА 115 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 250" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ПЕРСИК МАРАКУЙЯ АНАНАС ДЫНЯ 115 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 251" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК-КЛУБНИКА 115 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 252" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ 115 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 253" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% КЛУБНИКА ЯБЛОКО ГРУША 115 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 254" "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% МАЛИНА АНАНАС ДЫНЯ 115 г" Кол-во: 576.0

"Позиция 255" "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 1,4 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 256" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 350 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 257" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ЗЛАКИ-СЕМЕНА ЛЬНА 0,27 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 258" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАЛИНА-ГРАНАТ 0,27 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 259" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАНГО-ЧИА 0,27 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 260" "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ОБОГАЩЕННЫЙ БЕЛКОМ 0,27 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 261" "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ С АРОМАТОМ ВАНИЛИ 0,1 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 262" "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ СО ВКУСОМ ДЫНИ 0,1 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 263" "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ 0,1 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 264" "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 1 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 265" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЛИМОНАД 0,27 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 266" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,27 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 267" "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯГОДНЫЙ МОХИТО 0,27 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 268" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 269" "ТВОРОГ м.д.ж. 9% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 270" "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% АЛЬПИЙСКИЙ 280 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 271" "СЛИВКИ м.д.ж. 33% ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ 1 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 272" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ГРУШЕЙ 130 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 273" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С МАЛИНОЙ 130 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 274" "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ЧЕРЕШНЕЙ 130 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 275" "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 300 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 276" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 300 г" Кол-во: 600.0

"Позиция 277" "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 180 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 278" "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 180 г" Кол-во: 240.0

"Позиция 279" "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л" Кол-во: 120.0

"Позиция 280" "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 864.0

"Позиция 281" "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л" Кол-во: 864.0

"Позиция 282" "ВАРЕНЕЦ м.д.ж. 4% 200 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 283" "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЗЕМЛЯНИКА-ШИПОВНИК 0,29 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 284" "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЗЛАКИ 0,29 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 285" "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ФИНИК-ИНЖИР СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ 0,29 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 286" "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЧЕРНОСЛИВ 0,29 л" Кол-во: 60.0

"Позиция 287" "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% БРУСНИКА-МАЛИНА 120 г" Кол-во: 60.0