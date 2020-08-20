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    Главная / Торги / Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)

    Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397403Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009397403

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0052834/ГПитание

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.08.2020 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    52834 Изменения в документацию 01.docx

    52834 Документация КО (версия 2).rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397403Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)

    Начальная цена

    13 647 228,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% МОЛОЧНЫЙ МАЛИНА 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 2"

    "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% МОЛОЧНЫЙ ВИШНЯ 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 3"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЧЕРНАЯ ЯБЛОКО-ШИПОВНИК 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 4"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 5"

    "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% МОЛОЧНЫЙ ГОЛУБИКА 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 6"

    "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% МОЛОЧНЫЙ КРАСНАЯ СМОРОДИНА 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 7"

    "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 2% С КОФЕ КАПУЧИНО 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 8"

    "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 2% С КОФЕ ЛАТТЕ 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 9"

    "КОКТЕЙЛЬ м.д.ж. 3,2% С ГРУШЕЙ 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 10"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ МАЛИНА 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 11"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ВИШНЯ 0,2 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 12"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯБЛОКО-ГРУША 0,5 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 13"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,5 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 14"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АПЕЛЬСИН-МАНГО 0,5 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 15"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АНАНАС 0,5 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 16"

    "ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ АЛЬПИЙСКИЙ 280 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 17"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 9% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 18"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% 200 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 19"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% АБРИКОС ЭКОЛИН 0,45 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 20"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% КЛУБНИКА ЭКОЛИН 0,45 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 21"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% ЧЕРНИКА ЭКОЛИН 0,45 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 22"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% АБРИКОС ЭКОЛИН 0,9 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 23"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% КЛУБНИКА ЭКОЛИН 0,9 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 24"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% ЧЕРНИКА ЭКОЛИН 0,9 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 25"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 26"

    "КЕФИР м.д.ж. 3,2% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 27"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,9 л"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 28"

    "КЕФИР м.д.ж. 3,2% ЭКОЛИН 0,9 л"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 29"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ 250 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 30"

    "РЯЖЕНКА м.д.ж. 4% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 31"

    "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 32"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 33"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ 250 г"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 34"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ АРБУЗА 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 35"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ КЛУБНИКИ 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 36"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 37"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% АБРИКОС МАНГО ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 115 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 38"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ/ПЕРСИК/МАРАКУЙЯ 115 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 39"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% КЛУБНИКА ЯБЛОКО ГРУША 115 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 40"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% МАЛИНА АНАНАС ДЫНЯ 115 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 41"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 350 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 42"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 500 г"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 43"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 6% БРУСНИКА КЛЮКВА 140 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 44"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 6% КЛУБНИКА 140 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 45"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 6% ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 140 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 46"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 6% ЧЕРНИКА 140 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 47"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ЗЛАКИ-СЕМЕНА ЛЬНА 0,27 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 48"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАЛИНА-ГРАНАТ 0,27 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 49"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАНГО-ЧИА 0,27 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 50"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5 % АНАНАС 0,45 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 51"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5 % ВИШНЯ 0,45 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 52"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5 % КЛУБНИКА 0,45 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 53"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ГРУШЕЙ 130 г"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 54"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С МАЛИНОЙ 130 г"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 55"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ЧЕРЕШНЕЙ 130 г"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 56"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 300 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 57"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 300 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 58"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 180 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 59"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 180 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 60"

    "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 61"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 62"

    "КЕФИР м.д.ж. 1% 0,93 л"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 63"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% 0,93 л"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 64"

    "КЕФИР м.д.ж. 3,2% 0,93 л"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 65"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% БРУСНИКА-МАЛИНА 120 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 66"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ОТРУБИ-ЗЛАКИ-ОРЕХИ 120 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 67"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО-КОРИЦА 120 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 68"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ЧЕРЕШНЯ 120 г"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 69"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% 200 г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 70"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 9% 200 г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 71"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% 500 г"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 72"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 9% 500 г"

    Кол-во: 2400.0

    "Позиция 73"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ 290 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 74"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ АРБУЗА 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 75"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ КЛУБНИКИ 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 76"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 77"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ГРАНАТА И МАЛИНЫ 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 78"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ВИШНИ 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 79"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ПЕРСИКА 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 80"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ КЛУБНИКИ 470 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 81"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ПЕРСИКА 470 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 82"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ДЫНЯ МАНГО БАНАН КЛУБНИКА 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 83"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ПЕРСИК МАРАКУЙЯ АНАНАС ДЫНЯ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 84"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% МАЛИНА-ЗЕМЛЯНИКА/ЧЕРНОСЛИВ-ИНЖИР 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 85"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК-КЛУБНИКА 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 86"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 87"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% МАЛИНА-ЗЕМЛЯНИКА 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 88"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% АБРИКОС-МАНГО 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 89"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% КЛУБНИКА 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 90"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 91"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% ВИШНЯ ДИКИЙ АПЕЛЬСИН 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 92"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% КИВИ КРЫЖОВНИК АНАНАС 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 93"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% КЛУБНИКА ПЕРСИК МАРАКУЙЯ 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 94"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% ЛЕСНАЯ ЯГОДА ЯБЛОКО ГРУША 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 95"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 7,5 % МАЛИНА КЛУБНИКА 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 96"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 7,5 % КЛУБНИКА АНАНАС 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 97"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 2,5% КЛУБНИКА ПЕРСИК МАНГО 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 98"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% АБРИКОС МАНГО ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 99"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ/ПЕРСИК/МАРАКУЙЯ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 100"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% КЛУБНИКА ЯБЛОКО ГРУША 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 101"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% МАЛИНА АНАНАС ДЫНЯ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 102"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% БАНАН СПЛИТ ПИНАКОЛАДА 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 103"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ ПЛОМБИР ГРУША ВАНИЛЬ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 104"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% КЛУБНИКА 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 105"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ-ВИШНЯ 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 106"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% АНАНАС-ДЫНЯ-ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 107"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% ЧЕРНИКА 310 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 108"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 310 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 109"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ГРАНАТА И МАЛИНЫ 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 110"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ВИШНИ 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 111"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% С СОКОМ ПЕРСИКА 285 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 112"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.1,2% С СОКОМ КЛУБНИКИ 470 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 113"

    "НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.1,2% С СОКОМ ПЕРСИКА 470 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 114"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ДЫНЯ МАНГО БАНАН КЛУБНИКА 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 115"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ПЕРСИК МАРАКУЙЯ АНАНАС ДЫНЯ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 116"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% МАЛИНА-ЗЕМЛЯНИКА/ЧЕРНОСЛИВ-ИНЖИР 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 117"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК-КЛУБНИКА 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 118"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 119"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% МАЛИНА-ЗЕМЛЯНИКА 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 120"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% АБРИКОС-МАНГО 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 121"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% КЛУБНИКА 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 122"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 123"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% ВИШНЯ ДИКИЙ АПЕЛЬСИН 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 124"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% КИВИ КРЫЖОВНИК АНАНАС 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 125"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% КЛУБНИКА ПЕРСИК МАРАКУЙЯ 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 126"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,3% ЛЕСНАЯ ЯГОДА ЯБЛОКО ГРУША 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 127"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 7,5 % АБРИКОС ПЕРСИК МАРАКУЙЯ 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 128"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 7,5 % МАЛИНА КЛУБНИКА 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 129"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 7,5 % КЛУБНИКА АНАНАС 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 130"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 2,5% КЛУБНИКА ПЕРСИК МАНГО 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 131"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 2,5% МАЛИНА ЯБЛОКО ГРУША 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 132"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 2,5% АНАНАС НЕКТАРИН АПЕЛЬСИН 95 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 133"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% АБРИКОС МАНГО ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 134"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ/ПЕРСИК/МАРАКУЙЯ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 135"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% КЛУБНИКА ЯБЛОКО ГРУША 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 136"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% МАЛИНА АНАНАС ДЫНЯ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 137"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% БАНАН СПЛИТ ПИНАКОЛАДА 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 138"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ ПЛОМБИР ГРУША ВАНИЛЬ 115 г"

    Кол-во: 1152.0

    "Позиция 139"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% КЛУБНИКА 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 140"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж.0,1% ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ-ВИШНЯ 110 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 141"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% ЧЕРНИКА 310 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 142"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 0,1% ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 310 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 143"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% КЛУБНИКА 290 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 144"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК 290 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 145"

    "КЕФИР м.д.ж. 1% 0,93 л"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 146"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% 0,93 л"

    Кол-во: 17622.0

    "Позиция 147"

    "КЕФИР м.д.ж. 3,2% 0,93 л"

    Кол-во: 2100.0

    "Позиция 148"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 149"

    "МОЛОКО КОЗЬЕ м.д.ж. 2,8-5,6% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 0,487 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 150"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ТОПЛЕНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л"

    Кол-во: 144.0

    "Позиция 151"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ТОПЛЕНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,5 л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 152"

    "МОЛОКО м.д.ж. 1,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 864.0

    "Позиция 153"

    "МОЛОКО м.д.ж. 6% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 154"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АНАНАС 0,5 л"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 155"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АПЕЛЬСИН-МАНГО 0,5 л"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 156"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,5 л"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 157"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯБЛОКО-ГРУША 0,5 л"

    Кол-во: 540.0

    "Позиция 158"

    "ПУДИНГ м.д.ж. 3% СО ВКУСОМ ВАНИЛИ 120 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 159"

    "ПУДИНГ м.д.ж. 3% ШОКОЛАДНЫЙ 120 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 160"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 10% 0,2 л"

    Кол-во: 312.0

    "Позиция 161"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 10% 0,5 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 162"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 20% 0,5 л"

    Кол-во: 132.0

    "Позиция 163"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% 200 г"

    Кол-во: 2256.0

    "Позиция 164"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 9% 200 г"

    Кол-во: 1120.0

    "Позиция 165"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ДЛЯ СЫРНИКОВ 200 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 166"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% 200 г"

    Кол-во: 960.0

    "Позиция 167"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% АБРИКОС ЭКОЛИН 0,45 л"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 168"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% КЛУБНИКА ЭКОЛИН 0,45 л"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 169"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% ЧЕРНИКА ЭКОЛИН 0,45 л"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 170"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 2400.0

    "Позиция 171"

    "КЕФИР м.д.ж. 3,2% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 2400.0

    "Позиция 172"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ 250 г"

    Кол-во: 1280.0

    "Позиция 173"

    "РЯЖЕНКА м.д.ж. 4% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 174"

    "СНЕЖОК м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 175"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ДЫНЯ МАНГО БАНАН КЛУБНИКА 115 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 176"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ПЕРСИК МАРАКУЙЯ АНАНАС ДЫНЯ 115 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 177"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК-КЛУБНИКА 115 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 178"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ 115 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 179"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% АБРИКОС МАНГО ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 115 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 180"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% ВИШНЯ/ПЕРСИК/МАРАКУЙЯ 115 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 181"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 1,4 л"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 182"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 350 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 183"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ЗЛАКИ-СЕМЕНА ЛЬНА 0,27 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 184"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАЛИНА-ГРАНАТ 0,27 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 185"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАНГО-ЧИА 0,27 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 186"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ОБОГАЩЕННЫЙ БЕЛКОМ 0,27 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 187"

    "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ С АРОМАТОМ ВАНИЛИ 0,1 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 188"

    "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ СО ВКУСОМ ДЫНИ 0,1 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 189"

    "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ 0,1 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 190"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 1 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 191"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЛИМОНАД 0,27 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 192"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,27 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 193"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯГОДНЫЙ МОХИТО 0,27 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 194"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 195"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 9% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 196"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% АЛЬПИЙСКИЙ 280 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 197"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 33% ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ 1 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 198"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ГРУШЕЙ 130 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 199"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С МАЛИНОЙ 130 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 200"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ЧЕРЕШНЕЙ 130 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 201"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 300 г"

    Кол-во: 612.0

    "Позиция 202"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 300 г"

    Кол-во: 2400.0

    "Позиция 203"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 180 г"

    Кол-во: 864.0

    "Позиция 204"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 180 г"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 205"

    "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 206"

    "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 3492.0

    "Позиция 207"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 3204.0

    "Позиция 208"

    "ВАРЕНЕЦ м.д.ж. 4% 200 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 209"

    "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЗЕМЛЯНИКА-ШИПОВНИК 0,29 л"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 210"

    "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЗЛАКИ 0,29 л"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 211"

    "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ФИНИК-ИНЖИР СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ 0,29 л"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 212"

    "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЧЕРНОСЛИВ 0,29 л"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 213"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% БРУСНИКА-МАЛИНА 120 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 214"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ОТРУБИ-ЗЛАКИ-ОРЕХИ 120 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 215"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО-КОРИЦА 120 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 216"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ЧЕРЕШНЯ 120 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 217"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО-КОРИЦА 120 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 218"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ЧЕРЕШНЯ 120 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 219"

    "КЕФИР м.д.ж. 1% 0,93 л"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 220"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% 0,93 л"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 221"

    "КЕФИР м.д.ж. 3,2% 0,93 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 222"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 223"

    "МОЛОКО КОЗЬЕ м.д.ж. 2,8-5,6% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 0,487 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 224"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ТОПЛЕНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 225"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ТОПЛЕНОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,5 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 226"

    "МОЛОКО м.д.ж. 1,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 227"

    "МОЛОКО м.д.ж. 6% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 228"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АНАНАС 0,5 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 229"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ АПЕЛЬСИН-МАНГО 0,5 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 230"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ С СОКОМ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,5 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 231"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯБЛОКО-ГРУША 0,5 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 232"

    "ПУДИНГ м.д.ж. 3% СО ВКУСОМ ВАНИЛИ 120 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 233"

    "ПУДИНГ м.д.ж. 3% ШОКОЛАДНЫЙ 120 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 234"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 10% 0,2 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 235"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 10% 0,5 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 236"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 20% 0,5 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 237"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% 200 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 238"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 9% 200 г"

    Кол-во: 280.0

    "Позиция 239"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ДЛЯ СЫРНИКОВ 200 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 240"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% 200 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 241"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% АБРИКОС ЭКОЛИН 0,45 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 242"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% КЛУБНИКА ЭКОЛИН 0,45 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 243"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1,5% ЧЕРНИКА ЭКОЛИН 0,45 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 244"

    "КЕФИР м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 245"

    "КЕФИР м.д.ж. 3,2% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 246"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ 250 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 247"

    "РЯЖЕНКА м.д.ж. 4% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 248"

    "СНЕЖОК м.д.ж. 2,5% ЭКОЛИН 0,4 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 249"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ДЫНЯ МАНГО БАНАН КЛУБНИКА 115 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 250"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5 % ПЕРСИК МАРАКУЙЯ АНАНАС ДЫНЯ 115 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 251"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ПЕРСИК-КЛУБНИКА 115 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 252"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ м.д.ж. 5% ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ 115 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 253"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% КЛУБНИКА ЯБЛОКО ГРУША 115 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 254"

    "ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ ВАННОЧКА м.д.ж.8% МАЛИНА АНАНАС ДЫНЯ 115 г"

    Кол-во: 576.0

    "Позиция 255"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 1,4 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 256"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 350 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 257"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ЗЛАКИ-СЕМЕНА ЛЬНА 0,27 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 258"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАЛИНА-ГРАНАТ 0,27 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 259"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% МАНГО-ЧИА 0,27 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 260"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 1% ОБОГАЩЕННЫЙ БЕЛКОМ 0,27 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 261"

    "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ С АРОМАТОМ ВАНИЛИ 0,1 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 262"

    "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ СО ВКУСОМ ДЫНИ 0,1 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 263"

    "ТВОРОЖОК м.д.ж. 1,5% АЛЬБУМИННЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ 0,1 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 264"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,4-4,2% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ОТБОРНОЕ 1 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 265"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЛИМОНАД 0,27 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 266"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ 0,27 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 267"

    "НАПИТОК СЫВОРОТОЧНЫЙ ЯГОДНЫЙ МОХИТО 0,27 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 268"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 269"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 9% АЛЬПИЙСКИЙ 300 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 270"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 1,8% АЛЬПИЙСКИЙ 280 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 271"

    "СЛИВКИ м.д.ж. 33% ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ 1 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 272"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ГРУШЕЙ 130 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 273"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С МАЛИНОЙ 130 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 274"

    "ТВОРОГ м.д.ж. 5% ЗЕРНЕНЫЙ В СЛИВКАХ С ЧЕРЕШНЕЙ 130 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 275"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 300 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 276"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 300 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 277"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 15% 180 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 278"

    "СМЕТАНА м.д.ж. 20% 180 г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 279"

    "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,93 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 280"

    "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 864.0

    "Позиция 281"

    "МОЛОКО м.д.ж. 3,2% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,95 л"

    Кол-во: 864.0

    "Позиция 282"

    "ВАРЕНЕЦ м.д.ж. 4% 200 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 283"

    "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЗЕМЛЯНИКА-ШИПОВНИК 0,29 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 284"

    "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЗЛАКИ 0,29 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 285"

    "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ФИНИК-ИНЖИР СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ 0,29 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 286"

    "ИММУНОЛАКТ м.д.ж.2,5% ЧЕРНОСЛИВ 0,29 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 287"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% БРУСНИКА-МАЛИНА 120 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 288"

    "ЙОГУРТ м.д.ж. 3,5% ОТРУБИ-ЗЛАКИ-ОРЕХИ 120 г"

    Кол-во: 60.0

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