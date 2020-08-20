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Номер извещения
32009397403
Уникальный номер закупки
20/4.3/0052834/ГПитание
Наименование закупки
Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Р. Р.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397403Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка молочной продукции для филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» для нужд ООО «Газпром питание» (0001/20/4.3/0052834/ГПитание/К/ГОС/Э/12.08.2020)
Начальная цена
13 647 228,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 2400.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 1152.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 17622.0
Кол-во: 2100.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 144.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 864.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 540.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 312.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 132.0
Кол-во: 2256.0
Кол-во: 1120.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 960.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 2400.0
Кол-во: 2400.0
Кол-во: 1280.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 612.0
Кол-во: 2400.0
Кол-во: 864.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 3492.0
Кол-во: 3204.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 280.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 576.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 864.0
Кол-во: 864.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
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