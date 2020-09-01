Оказание услуг по приему, перекачке одоранта, обработке емкостей для одоранта, доставке одоранта до газораспределительных станций Приморского ЛПУМГ, отправке ЖД платформы собственнику для нужд Приморского ЛПУМГ, Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

Оказание услуг по приему, перекачке одоранта, обработке емкостей для одоранта, доставке одоранта до газораспределительных станций Приморского ЛПУМГ, отправке ЖД платформы собственнику для нужд Приморского ЛПУМГ, Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Раскрепление, разгрузка 3-х заполненных одорантом спецконтейнеров (вместимость одного контейнера – 2 т), доставка до ГРС-1 г. Влад ивосток, расположенной по адресу: г. Владивосток ул. Проселочная, 81 для Приморского ЛПУМГ" Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Раскредитовка платформ для нужд Приморского ЛПУМГ, Камчатского ЛПУМГ" Кол-во: 3.0

"Позиция 3" "Доставка 2-х порожних спецконтейнеров (после перекачки одоранта) с ГРС-1 г. Владивосток до ЖД тупика, установка на ЖД платформу для нужд Камчатского ЛПУМГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Отправка ЖД платформы со спецконтейнерами собственнику на ст. Каргала Южно-Уральской ЖД для нужд Приморского ЛПУМГ, Камчатского ЛПУМ Г" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Пользование ЖД тупиком с обеспечением безопасности (приемка на ЖД тупике платформы со спецконтейнерами с одорантом) для нужд Приморс кого ЛПУМГ, Камчатского ЛПУМГ" Кол-во: 3.0

"Позиция 6" "Раскрепление, разгрузка 2-х заполненных одорантом спецконтейнеров (вместимость одного контейнера – 2 т), доставка до ГРС-1 г. Влад ивосток, расположенной по адресу: г. Владивосток ул. Проселочная, 81 для нужд Камчатского ЛПУМГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Обработка платформы по "ключ" с закреплением 2-х порожних спецконтейнеров, доставленных с ГРС-1 г. Владивосток для Камчатского ЛПУМГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Обработка платформы по "ключ" с закреплением 3-х порожних спецконтейнеров, доставленных с ГРС-1 г. Владивосток для Приморского ЛПУМГ" Кол-во: 3.0

"Позиция 9" "Доставка 3-х порожних спецконтейнеров (после перекачки одоранта) с ГРС-1 г. Владивосток до ЖД тупика, установка на ЖД платформу для Приморского ЛПУМГ" Кол-во: 3.0

"Позиция 10" "Услуги по перекачке одоранта, обработке емкостей для одоранта для нужд Камчатского ЛПУМГ" Кол-во: 4.0

"Позиция 11" "Раскрепление, разгрузка 2-х заполненных одорантом спецконтейнеров (вместимость одного контейнера – 2 т), доставка до ГРС г .Спасск -Дальний, расположенной по адресу: г.Спасск-Дальний для Приморского ЛПУМГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Доставка 2-х порожних спецконтейнеров (после перекачки одоранта) с ГРС г. Спасск-Дальний до ЖД тупика, установка на ЖД платформу для Приморского ЛПУМГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Обработка платформы по "ключ" с закреплением 2-х порожних спецконтейнеров, доставленных с ГРС г. Спасск-Дальний для Приморского ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Услуги по перекачке одоранта, обработке емкостей для одоранта для Приморского ЛПУМГ" Кол-во: 22.0