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Номер извещения
32009396354
Уникальный номер закупки
20/2.1/0053097/ТГТомск
Наименование закупки
Оказание услуг по приему, перекачке одоранта, обработке емкостей для одоранта, доставке одоранта до газораспределительных станций Приморского ЛПУМГ, отправке ЖД платформы собственнику для нужд Приморского ЛПУМГ, Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 06:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-42-27
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыков В. Б.
Место рассмотрения предложений
г. Томск, пр. Фрунзе 9
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Оказание услуг по приему, перекачке одоранта, обработке емкостей для одоранта, доставке одоранта до газораспределительных станций Приморского ЛПУМГ, отправке ЖД платформы собственнику для нужд Приморского ЛПУМГ, Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202014.09.2020 11:0014.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396354Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приему, перекачке одоранта, обработке емкостей для одоранта, доставке одоранта до газораспределительных станций Приморского ЛПУМГ, отправке ЖД платформы собственнику для нужд Приморского ЛПУМГ, Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приему, перекачке одоранта, обработке емкостей для одоранта, доставке одоранта до газораспределительных станций Приморского ЛПУМГ, отправке ЖД платформы собственнику для нужд Приморского ЛПУМГ, Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
2 005 354,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 3.0
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