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Номер извещения
32009396067
Уникальный номер закупки
20/2.3/0051855/ГППроект
Наименование закупки
Выполнение комплексных инженерных изысканий, участок км 566.9 - км 570.2 (переход р. Волхов) по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» (20/2.3/0051855/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.08.2020 18:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киреева С. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплексных инженерных изысканий, участок км 566.9 - км 570.2 (переход р. Волхов) по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.08.202027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396067Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий, участок км 566.9 - км 570.2 (переход р. Волхов) по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплексных инженерных изысканий, участок км 566.9 - км 570.2 (переход р. Волхов) по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря»
Начальная цена
14 593 082,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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