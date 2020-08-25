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Номер извещения
32009396046
Уникальный номер закупки
20/4.2/0052944/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.08.2020 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-26
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Е. В.
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627
Ключевые слова:
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Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
1 609 183,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.002
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.01
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 0.004
Кол-во: 0.4
Кол-во: 60.0
Кол-во: 0.017
Кол-во: 0.3
Кол-во: 4.0
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.01
Кол-во: 40.0
Кол-во: 0.05
Кол-во: 20.0
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.007
Кол-во: 6.0
Кол-во: 8.1
Кол-во: 29.9
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.006
Кол-во: 10.0
Кол-во: 0.004
Кол-во: 0.002
Кол-во: 20.0
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.05
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.001
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.001
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.6
Кол-во: 80.0
Кол-во: 0.025
Кол-во: 60.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 0.025
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