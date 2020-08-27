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Номер извещения
32009396004
Уникальный номер закупки
20/3/0033511/ГНедра
Наименование закупки
Оказание услуг по ликвидации последствий сейсморазведочных работ (рекультивации земельных участков) на территории Киренского района Иркутской области для нужд ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0033511/ГНедра/К/ГОС/Э/11.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.08.2020 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-31
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Sinykov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синюков А. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Оказание услуг по ликвидации последствий сейсморазведочных работ (рекультивации земельных участков) на территории Киренского района Иркутской области для нужд ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0033511/ГНедра/К/ГОС/Э/11.08.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396004Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ликвидации последствий сейсморазведочных работ (рекультивации земельных участков) на территории Киренского района Иркутской области для нужд ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0033511/ГНедра/К/ГОС/Э/11.08.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ликвидации последствий сейсморазведочных работ (рекультивации земельных участков) на территории Киренского района Иркутской области для нужд ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» № 0095/20/3/0033511/ГНедра/К/ГОС/Э/11.08.2020
Начальная цена
7 388 568,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 279.87
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