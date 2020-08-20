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Номер извещения
32009395828
Уникальный номер закупки
20/4.1/0051777/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка стальных газовых кранов для объекта «Дообустройство Уренгойской площади, в т.ч. Таб-Яхинский участок УКПГ-10» для нужд ООО «Газпром инвест» (№ 0001/20/4.1/0051777/ГИнвест/К/ГОС/Э/11.08.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.08.2020 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Р. Р.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Поставка стальных газовых кранов для объекта «Дообустройство Уренгойской площади, в т.ч. Таб-Яхинский участок УКПГ-10» для нужд ООО «Газпром инвест» (№ 0001/20/4.1/0051777/ГИнвест/К/ГОС/Э/11.08.2020)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395828Подведение итогов не позднее Поставка стальных газовых кранов для объекта «Дообустройство Уренгойской площади, в т.ч. Таб-Яхинский участок УКПГ-10» для нужд ООО «Газпром инвест» (№ 0001/20/4.1/0051777/ГИнвест/К/ГОС/Э/11.08.2020)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальных газовых кранов для объекта «Дообустройство Уренгойской площади, в т.ч. Таб-Яхинский участок УКПГ-10» для нужд ООО «Газпром инвест» (№ 0001/20/4.1/0051777/ГИнвест/К/ГОС/Э/11.08.2020)
Начальная цена
10 564 209,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1.0
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