www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009400440
Уникальный номер закупки
20/4.3/0002034/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Поставка пластин твердосплавных для насекания внутреннего грата для нужд ОАО "Газпромтрубинвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
13.08.2020 09:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
zakupki2@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дворников М. В.
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пластин твердосплавных для насекания внутреннего грата для нужд ОАО "Газпромтрубинвест"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пластин твердосплавных для насекания внутреннего грата для нужд ОАО "Газпромтрубинвест"
Начальная цена
960 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.