Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от с. Кижани (Ботлихский район) к с. Ичичали, с. Шабдух, с. Цунди Гумбетовского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Тантари – с. Чирката Гумбетовского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари – с. Игали – с. Цанатль с отводом к с. Кунзах Гумбетовского района Республики Дагестан" для нужд ООО "Газпром проектирование" (22/2.3/0008604/ГППроект)