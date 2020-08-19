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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009395486
Уникальный номер закупки
20/4.3/0040000/МежрегионГ
Наименование закупки
Приобретение корпоративных календарей на 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.08.2020 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-54-03
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова В. А.
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение корпоративных календарей на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение корпоративных календарей на 2021 год
Начальная цена
966 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500.0
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