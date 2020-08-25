Поставка реагентов и расходных материалов для иммунохимического анализатора

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Набор для контроля качества в измерении. Состоит: 12 флаконов по 5 мл и карта контроля качества. Состав: лиофилизированная человеческая сыворотка с низким уровнем концентрации определяемых веществ: 11-деоксикортизол, 17-альфа-гидроксипрогестерон, 25-гидрокси-витамин D, IgA, IgE, IgG, IgM, N-ацетипрокаинамид, Т3 общий, Т3 свободный, Т3-связывание, Т4 общий, Т4 свободный, АКТГ, альдостерон, амикацин, амиодарон, амитриптилин, ангиотензин I, андростендион, АФП, ацетаминофен, белок, связывающий половые гормоны, бета-хгч, вальпроевая к-та, вальпроевая к-та свободная, ванкомицин, витамин В12, гастрин, гентамицин, глюкагон, дегидроксиэпиандростерон, дегидроксиэпиандростерон-сульфат, дезипрамин, дигоксин, дизопирамид, железо, железо сыворотки, иммунореактивный трипсиноген, имипрамин, инсулин, кальцитонин, карбамазепин, карбамазепин свободный, кортизол, кофеин, лютеинизирующий гормон, лидокаин, литий, нетилмицин, нортриптилин, паратиреоидный гормон, примидон, прогестерон, прокаинамид, пролактин," Кол-во: 4.0

"Позиция 2" "Набор для контроля качества в измерении. Состоит: 12 флаконов по 5 мл и карта контроля качества. Состав: лиофилизированная человеческая сыворотка с низким уровнем концентрации определяемых веществ: 11-деоксикортизол, 17-альфа-гидроксипрогестерон, 25-гидрокси-витамин D, IgA, IgE, IgG, IgM, N-ацетипрокаинамид, Т3 общий, Т3 свободный, Т3-связывание, Т4 общий, Т4 свободный, АКТГ, альдостерон, амикацин, амиодарон, амитриптилин, ангиотензин I, андростендион, АФП, ацетаминофен, белок, связывающий половые гормоны, бета-хгч, вальпроевая к-та, вальпроевая к-та свободная, ванкомицин, витамин В12, гастрин, гентамицин, глюкагон, дегидроксиэпиандростерон, дегидроксиэпиандростерон-сульфат, дезипрамин, дигоксин, дизопирамид, железо, железо сыворотки, иммунореактивный трипсиноген, имипрамин, инсулин, кальцитонин, карбамазепин, карбамазепин свободный, кортизол, кофеин, лютеинизирующий гормон, лидокаин, литий, нетилмицин, нортриптилин, паратиреоидный гормон, примидон, прогестерон, прокаинамид, пролактин," Кол-во: 4.0

"Позиция 3" "Набор для контроля качества в измерении. Состоит: 12 флаконов по 5 мл и карта контроля качества. Состав: лиофилизированная человеческая сыворотка с низким уровнем концентрации определяемых веществ: 11-деоксикортизол, 17-альфа-гидроксипрогестерон, 25-гидрокси-витамин D, IgA, IgE, IgG, IgM, N-ацетипрокаинамид, Т3 общий, Т3 свободный, Т3-связывание, Т4 общий, Т4 свободный, АКТГ, альдостерон, амикацин, амиодарон, амитриптилин, ангиотензин I, андростендион, АФП, ацетаминофен, белок, связывающий половые гормоны, бета-хгч, вальпроевая к-та, вальпроевая к-та свободная, ванкомицин, витамин В12, гастрин, гентамицин, глюкагон, дегидроксиэпиандростерон, дегидроксиэпиандростерон-сульфат, дезипрамин, дигоксин, дизопирамид, железо, железо сыворотки, иммунореактивный трипсиноген, имипрамин, инсулин, кальцитонин, карбамазепин, карбамазепин свободный, кортизол, кофеин, лютеинизирующий гормон, лидокаин, литий, нетилмицин, нортриптилин, паратиреоидный гормон, примидон, прогестерон, прокаинамид, пролактин," Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Набор для контроля качества в измерении. Состоит: 12 флаконов по 5 мл (по 4 флакона каждого уровня) и карта контроля качества. Состав: лиофилизированная человеческая сыворотка с тремя уровнями концентрации определяемых веществ: 11-деоксикортизол, 17-альфа-гидроксипрогестерон, 25-гидрокси-витамин D, IgA, IgE, IgG, IgM, N-ацетипрокаинамид, Т3 общий, Т3 свободный, Т3-связывание, Т4 общий, Т4 свободный, АКТГ, альдостерон, амикацин, амиодарон, амитриптилин, ангиотензин I, андростендион, АФП, ацетаминофен, белок, связывающий половые гормоны, бета-хгч, вальпроевая к-та, вальпроевая к-та свободная, ванкомицин, витамин В12, гастрин, гентамицин, глюкагон, дегидроксиэпиандростерон, дегидроксиэпиандростерон-сульфат, дезипрамин, дигоксин, дизопирамид, железо, железо сыворотки, иммунореактивный трипсиноген, имипрамин, инсулин, кальцитонин, карбамазепин, карбамазепин свободный, кортизол, кофеин, лютеинизирующий гормон, лидокаин, литий, нетилмицин, нортриптилин, паратиреоидный гормон, примидон, проге" Кол-во: 4.0

"Позиция 5" "6х2мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Инсулин). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Инсулина), в буферизованной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), ≤ 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Инсулин." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения Инсулина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Инсулина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для ранней диагностики инсулинозависимого сахарного диабета (СД), мониторинга инсулинотерапии, диф. диагностики СД1 и СД2" Кол-во: 10.0

"Позиция 7" "6 флаконов по 1 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Интактного паратгормона). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Интактного паратгормона), в натрий-фосфатном буфере (PBS) с альбумином бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Интактный паратгормон." Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня Паратгормона в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации интактного паратиреоидного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики нарушений фосфорно-кальциевого обмена." Кол-во: 15.0

"Позиция 9" "1 флакон по 4 мл,5 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител к тиреоглобулину). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (антител к тиреоглобулину), в человеческой сыворотке, с < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела к тиреоглобулину." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Антител к Тиреоглобулину в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Антител к Тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы, мониторинга лечения и послеоперационных рецидивов. В сочетании с Тиреоглобулином используется для диагностики карцином щитовидной железы." Кол-во: 20.0

"Позиция 11" "1 флакон 14.0 мл. Буферный раствор бычьего сывороточного альбумина (BSA) с нулевым содержанием тиреоглобулина (0,0 нг/мл), для разведения образцов с высоким содержанием тиреоглобулина, с < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300." Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие лиофилизированные растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреоглобулин). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреоглобулина), в буфер с альбумином бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Тиреоглобулин." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Тиреоглобулина в сыворотке крови и плазме. Реагент для количественного определения содержания Тиреоглобулина в сыворотке крови и плазме человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы, мониторинге лечения и послеоперационн рецидивов." Кол-во: 5.0

"Позиция 14" "6 флаконов по 2 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Антител к тиреопероксидазе). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Антител к тиреопероксидазе), в буфферизированном растворе белка (бычьего), с < 0,1% азида натрия и 0,1% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Антитела к тиреопероксидазе." Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови человека. Реагент для количественного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для диагностики аутоиммун. поражений щитовидной железы." Кол-во: 20.0

"Позиция 16" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Свободный Т3). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Свободный Т3), в буферном растворе белка (бычьего), < 0,1% NaN3 и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Свободный Т3." Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Свободного трийодтиронина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения концентрации Свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы." Кол-во: 15.0

"Позиция 18" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Свободного тироксина). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Свободный тироксин), в человеческой сыворотке, < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Свободный тироксин." Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "2 картриджа по 50 тестов. Картриджи, содержащие растворы реагентов для определения уровня концентрации Свободного тироксина в сыворотке крови. Реагент для количественного определения содержания Свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа с хемилюминисцентной детекцией, для использования в автоматических иммунохимических анализаторах. Используется для оценки состояния щитовидной железы." Кол-во: 20.0

"Позиция 20" "6 флаконов по 2,5 мл (уровни 0-5). Флаконы, содержащие растворы с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреотропный гормон). Коллекция образцов с известной концентрацией определяемого вещества (Тиреотропного гормона), в буферизированной матрице альбумина бычьей сыворотки (BSA), < 0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300. Предназначены для построения калибровочной кривой для реагента Тиреотропный гормон." Кол-во: 1.0