www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008020
Уникальный номер закупки
20/4.3/0051797/ПолГП
Наименование закупки
Поставка реагентов и расходных материалов для иммунохимического анализатора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Контактный телефон
+7 495 631-55-81
Факс
+7 495 719-52-22
Адрес электронной почты
Korsdmia@medgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсун Д. А.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка реагентов и расходных материалов для иммунохимического анализатора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 14:00 GMT +325.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов и расходных материалов для иммунохимического анализатораг. Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 6
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 14:0025.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008020Дата и время вскрытия заявок Поставка реагентов и расходных материалов для иммунохимического анализатораг. Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 6
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 14:0001.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008020Подведение итогов не позднее Поставка реагентов и расходных материалов для иммунохимического анализатораг. Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагентов и расходных материалов для иммунохимического анализатора
Начальная цена
4 374 213,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 20.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.