"Позиция 1" "Газоанализатор, ИБЯЛ.413411.053-27 СН4 (0-4,4% об. доли), СО (0-50мг/м3), О2 (0 - 30% об. доли) в комплекте: побудитель расхода ИБЯЛ.418315.048; пробозаборник ИБЯЛ.418311.033; зарядное устройство ИБЯЛ.413955.012; Комплект для ручного забора пробы ИБЯЛ.413938.003 к Анкат-7664 Микро. Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации (в комплекте: мех резиновый ИБЯЛ.302646.001, трубка ПВХ). Время срабатывания сигнализации не более 15с. Темп. окр. среды -40+50С. IP68. Виды сигнализации звуковая, световая, вибросигнал. Уровень звукового давления 85дБ. 1ЕxibdIIВT4GbХ. Время непрерывной работы не менее 16ч. Габариты 145х50х110мм. ГОСТ 13320-81"

Кол-во: 1.0