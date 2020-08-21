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Номер извещения
32009395974
Уникальный номер закупки
20/5.4/0051833/ДШельф
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению обследования и мониторинга технического состояния морских объектов обустройства Киринского ГКМ в 2020-2022 гг. для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (0001/20/5.4/0051833/ДШельф/К/ГОС/Э/11.08.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.08.2020 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по проведению обследования и мониторинга технического состояния морских объектов обустройства Киринского ГКМ в 2020-2022 гг. для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395974Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обследования и мониторинга технического состояния морских объектов обустройства Киринского ГКМ в 2020-2022 гг. для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обследования и мониторинга технического состояния морских объектов обустройства Киринского ГКМ в 2020-2022 гг. для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
Начальная цена
414 493 765,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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