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Номер извещения
32009394733
Уникальный номер закупки
20/2.1/0049949/ТГСПб
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021-2023 гг. (050/0020/20/2.1/0049949/ТГСПб/К/ГОС/Э/11.08.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.08.2020 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Контактный телефон
+7 812 455-13-19
Факс
+7 812 455-13-20
Адрес электронной почты
SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панов С. В.
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге в 2021-2023 гг. (050/0020/20/2.1/0049949/ТГСПб/К/ГОС/Э/11.08.2020)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202017.09.2020 14:0017.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394733Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге в 2021-2023 гг. (050/0020/20/2.1/0049949/ТГСПб/К/ГОС/Э/11.08.2020)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге в 2021-2023 гг. (050/0020/20/2.1/0049949/ТГСПб/К/ГОС/Э/11.08.2020)
Начальная цена
1 978 192,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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