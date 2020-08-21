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Номер извещения
32009394473
Уникальный номер закупки
20/3/0051383/ГНедра
Наименование закупки
Авиационное обеспечение медицинской эвакуации при строительстве скважин в Карском море в 2020 году для нужд ООО "Газпром недра" (51383)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.08.2020 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Авиационное обеспечение медицинской эвакуации при строительстве скважин в Карском море в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394473Подведение итогов не позднее Авиационное обеспечение медицинской эвакуации при строительстве скважин в Карском море в 2020 годуРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Авиационное обеспечение медицинской эвакуации при строительстве скважин в Карском море в 2020 году
Начальная цена
115 868 579,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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