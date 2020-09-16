www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009394481
Уникальный номер закупки
20/2.1/0046453/ГНедра
Наименование закупки
Аренда (фрахт) вертолетов к эксплуатационным скважинам Чаяндинского НГК для нужд ПФ "Иркутскгазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра" (46453)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.08.2020 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда (фрахт) вертолетов к эксплуатационным скважинам Чаяндинского НГК для нужд ПФ "Иркутскгазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.202023.09.2020 14:0023.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394481Подведение итогов не позднее Аренда (фрахт) вертолетов к эксплуатационным скважинам Чаяндинского НГК для нужд ПФ "Иркутскгазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда (фрахт) вертолетов к эксплуатационным скважинам Чаяндинского НГК для нужд ПФ "Иркутскгазгеофизика" для нужд ООО "Газпром недра"
Начальная цена
109 420 491,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.