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Номер извещения
32009393052
Уникальный номер закупки
20/4.2/0052942/ТГТомск
Наименование закупки
Поставка светотехнического оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.08.2020 08:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-42-27
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыков В. Б.
Место рассмотрения предложений
г. Томск, пр. Фрунзе 9
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка светотехнического оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светотехнического оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»
Начальная цена
1 066 504,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 61.0
Кол-во: 41.0
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