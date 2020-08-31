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    Главная / Торги / Поставка светильников, электродвигателя, трансформатора, подшипников для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Поставка светильников, электродвигателя, трансформатора, подшипников для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 05:0031.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392931Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светильников, электродвигателя, трансформатора, подшипников для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»г. Томск, пр. Фрунзе 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009392931

    Уникальный номер закупки

    20/4.2/0052941/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/20/4.2/0052941/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/11.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка светильников, электродвигателя, трансформатора, подшипников для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.08.2020 07:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_МИ_52941 (кор).rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-42-27

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков В. Б.

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка светильников, электродвигателя, трансформатора, подшипников для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202006.09.2020 20:0006.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392931Подведение итогов не позднее Поставка светильников, электродвигателя, трансформатора, подшипников для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светильников, электродвигателя, трансформатора, подшипников для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»

    Начальная цена

    2 642 507,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор напряжения масляный 10000/100В-10-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Подшипник. Тип радиальный, однорядный. Тепловой зазор С3. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +100°С. Место установки: со стороны вентилятора электродвигателя. Для электродвигателя взрывозащищенного ВА180М12 УХЛ1 380В, 485 об/мин."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 3"

    "Подшипник для электродвигателя взрывозащищенного ВА180М12 УХЛ1 380В, 485 об/мин. радиальный, однорядный. Тепловой зазор С3. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +100°С. Место установки: со стороны привода электродвигателя"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 4"

    "Электродвигатель взрывозащищенный исполнения УХЛ1 380В IM3011 IP55 1ExdIICT4Gb . Напряжение 380В. Мощность: 6кВт. Частота вращения: 483 об/мин. КПД-81,7%. СОSf=0.7 Номинальный ток 16А. Iпуск/Iном=4,4 Монтажное исполнение: IM3011. Степень защиты оболочки: IP55 Взрывозащита: 1ExdIICT4Gb с манжетами 9RB. Защитный козырек. Установка вертикально. С манжетами 9RB, защитным козырьком кожуха и разворотом кабельных вводов коробки выводов вправо."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Уличный светодиодный светильник Максимальная мощность лампы 150 Вт Номинальное напряжение с 180 В Номинальное напряжение по 300 В Подходит для размера верхнего отруба с 50 мм Подходит для размера верхнего отруба по 61 мм Степень защиты IP IP65 Цветовая температура 5000 К Способ монтажа Консольный Цвет корпуса Алюминиевый Материал рассеивателя Поликарбонат Материал корпуса Алюминий Класс защиты от поражения электрическим током I В комплекте с лампой"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Светильник светодиодный Источник света Светодиод Максимальная мощность лампы 150 Вт Номинальное напряжение с 180 В Номинальное напряжение по 300 В Подходит для размера верхнего отруба с 50 мм Подходит для размера верхнего отруба по 61 мм Степень защиты IP IP65 Цветовая температура 5000 К Способ монтажа Консольный Цвет корпуса Алюминиевый Материал рассеивателя Поликарбонат Материал корпуса Алюминий Класс защиты от поражения электрическим током I В комплекте с лампой Да"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Светильник светодиодный Источник света Светодиод Максимальная мощность лампы 150 Вт Номинальное напряжение с 180 В Номинальное напряжение по 300 В Подходит для размера верхнего отруба с 50 мм Подходит для размера верхнего отруба по 61 мм Степень защиты IP IP65 Цветовая температура 5000 К Способ монтажа Консольный Цвет корпуса Алюминиевый Материал рассеивателя Поликарбонат Материал корпуса Алюминий Класс защиты от поражения электрическим током I В комплекте с лампой Да"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Светильник светодиодный исполнения УХЛ1, 1ExdIICT6Gb . Входное напряжение: АС: 90-264В DC: 127-370В. Мощность: 50Вт. Световой поток: 5000Лм. Светоотдача: 110Лм/Вт. Цветовая температура: 5000К. Коэфф. мощности: 0,9.Коэфф. Пульсации: 1%. Масса: 4,5 кг. Светодиоды белого свечения. Рабочая температура: -60°С - +50°С. Защита от внешних воздействий - IP66. Размеры: 180х260х254 мм. Трубный ввод 3/4. Взрывозащита -1ExdIICT6Gb"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 9"

    "Светильник светодиодный исполнение УХЛ1, 1ExdIICT6Gb . Входное напряжение: АС: 90-264В DC: 127-370В. Мощность: 50Вт. Световой поток: 5000Лм. Светоотдача: 110Лм/Вт. Цветовая температура: 5000К. Коэфф. мощности: 0,9.Коэфф. Пульсации: 1%. Масса: 4,5 кг. Светодиоды белого свечения. Рабочая температура: -60°С - +50°С. Защита от внешних воздействий - IP66. Размеры: 180х260х254 мм. Трубный ввод 3/4. Взрывозащита -1ExdIICT6Gb"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 10"

    "Светильник светодиодный 220В, 80Вт"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 11"

    "Светильник светодиодный 220В, 40Вт"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 12"

    "Светильник светодиодный 220В, 40Вт"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 13"

    "Светильник светодиодный 220В, 12Вт"

    Кол-во: 79.0

    "Позиция 14"

    "Светильник светодиодный 220В, 36Вт"

    Кол-во: 147.0

    "Позиция 15"

    "Светодиодная лампа 30Вт, 220В,2600Лм, 4000К, Е27"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Светильник потолочный светодиодный. Pном=19 Вт, U=176-264 В, световой поток 1550 Лм, степень защиты IP54, размер 625х240х60, крепление потолочное"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 17"

    "Светильник светодиодный 220В, 40Вт"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 18"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный Pном=30 Вт, U=164-264 В, взрывозащита 1ExdsIICT5, световой поток 3100 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67, крепление: на трубу с резьбой"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 19"

    "Светильник светодиодный настенный Pном=8 Вт, U=220 В, световой поток 1050 Лм, степень защиты IP54, диаметр 180 мм, антивандальный корпус"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 20"

    "Светильник светодиодный 220В, 40Вт"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 21"

    "Светильник взрывозащищенный светодиодный Pном=35 Вт, U=164-264 В, взрывозащита 2ExnRIICT6GcX, световой поток 3580 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67, подвесной"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 22"

    "Светильник потолочный светодиодный Pном=38 Вт, U=176-264 В, световой поток 3050 Лм, степень защиты IP54, размер 1250х240х60, крепление потолочное"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 23"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный Pном=30 Вт, U=164-264 В, взрывозащита 1ExdsIICT5, световой поток 3100 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67, крепление: на трубу с резьбой"

    Кол-во: 17.0

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