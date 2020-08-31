Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Трансформатор напряжения масляный 10000/100В-10-УХЛ2" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Подшипник. Тип радиальный, однорядный. Тепловой зазор С3. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +100°С. Место установки: со стороны вентилятора электродвигателя. Для электродвигателя взрывозащищенного ВА180М12 УХЛ1 380В, 485 об/мин." Кол-во: 5.0

"Позиция 3" "Подшипник для электродвигателя взрывозащищенного ВА180М12 УХЛ1 380В, 485 об/мин. радиальный, однорядный. Тепловой зазор С3. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +100°С. Место установки: со стороны привода электродвигателя" Кол-во: 5.0

"Позиция 4" "Электродвигатель взрывозащищенный исполнения УХЛ1 380В IM3011 IP55 1ExdIICT4Gb . Напряжение 380В. Мощность: 6кВт. Частота вращения: 483 об/мин. КПД-81,7%. СОSf=0.7 Номинальный ток 16А. Iпуск/Iном=4,4 Монтажное исполнение: IM3011. Степень защиты оболочки: IP55 Взрывозащита: 1ExdIICT4Gb с манжетами 9RB. Защитный козырек. Установка вертикально. С манжетами 9RB, защитным козырьком кожуха и разворотом кабельных вводов коробки выводов вправо." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Уличный светодиодный светильник Максимальная мощность лампы 150 Вт Номинальное напряжение с 180 В Номинальное напряжение по 300 В Подходит для размера верхнего отруба с 50 мм Подходит для размера верхнего отруба по 61 мм Степень защиты IP IP65 Цветовая температура 5000 К Способ монтажа Консольный Цвет корпуса Алюминиевый Материал рассеивателя Поликарбонат Материал корпуса Алюминий Класс защиты от поражения электрическим током I В комплекте с лампой" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Светильник светодиодный Источник света Светодиод Максимальная мощность лампы 150 Вт Номинальное напряжение с 180 В Номинальное напряжение по 300 В Подходит для размера верхнего отруба с 50 мм Подходит для размера верхнего отруба по 61 мм Степень защиты IP IP65 Цветовая температура 5000 К Способ монтажа Консольный Цвет корпуса Алюминиевый Материал рассеивателя Поликарбонат Материал корпуса Алюминий Класс защиты от поражения электрическим током I В комплекте с лампой Да" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Светильник светодиодный Источник света Светодиод Максимальная мощность лампы 150 Вт Номинальное напряжение с 180 В Номинальное напряжение по 300 В Подходит для размера верхнего отруба с 50 мм Подходит для размера верхнего отруба по 61 мм Степень защиты IP IP65 Цветовая температура 5000 К Способ монтажа Консольный Цвет корпуса Алюминиевый Материал рассеивателя Поликарбонат Материал корпуса Алюминий Класс защиты от поражения электрическим током I В комплекте с лампой Да" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Светильник светодиодный исполнения УХЛ1, 1ExdIICT6Gb . Входное напряжение: АС: 90-264В DC: 127-370В. Мощность: 50Вт. Световой поток: 5000Лм. Светоотдача: 110Лм/Вт. Цветовая температура: 5000К. Коэфф. мощности: 0,9.Коэфф. Пульсации: 1%. Масса: 4,5 кг. Светодиоды белого свечения. Рабочая температура: -60°С - +50°С. Защита от внешних воздействий - IP66. Размеры: 180х260х254 мм. Трубный ввод 3/4. Взрывозащита -1ExdIICT6Gb" Кол-во: 7.0

"Позиция 9" "Светильник светодиодный исполнение УХЛ1, 1ExdIICT6Gb . Входное напряжение: АС: 90-264В DC: 127-370В. Мощность: 50Вт. Световой поток: 5000Лм. Светоотдача: 110Лм/Вт. Цветовая температура: 5000К. Коэфф. мощности: 0,9.Коэфф. Пульсации: 1%. Масса: 4,5 кг. Светодиоды белого свечения. Рабочая температура: -60°С - +50°С. Защита от внешних воздействий - IP66. Размеры: 180х260х254 мм. Трубный ввод 3/4. Взрывозащита -1ExdIICT6Gb" Кол-во: 6.0

"Позиция 10" "Светильник светодиодный 220В, 80Вт" Кол-во: 25.0

"Позиция 11" "Светильник светодиодный 220В, 40Вт" Кол-во: 4.0

"Позиция 12" "Светильник светодиодный 220В, 40Вт" Кол-во: 80.0

"Позиция 13" "Светильник светодиодный 220В, 12Вт" Кол-во: 79.0

"Позиция 14" "Светильник светодиодный 220В, 36Вт" Кол-во: 147.0

"Позиция 15" "Светодиодная лампа 30Вт, 220В,2600Лм, 4000К, Е27" Кол-во: 5.0

"Позиция 16" "Светильник потолочный светодиодный. Pном=19 Вт, U=176-264 В, световой поток 1550 Лм, степень защиты IP54, размер 625х240х60, крепление потолочное" Кол-во: 6.0

"Позиция 17" "Светильник светодиодный 220В, 40Вт" Кол-во: 8.0

"Позиция 18" "Светильник светодиодный взрывозащищенный Pном=30 Вт, U=164-264 В, взрывозащита 1ExdsIICT5, световой поток 3100 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67, крепление: на трубу с резьбой" Кол-во: 12.0

"Позиция 19" "Светильник светодиодный настенный Pном=8 Вт, U=220 В, световой поток 1050 Лм, степень защиты IP54, диаметр 180 мм, антивандальный корпус" Кол-во: 12.0

"Позиция 20" "Светильник светодиодный 220В, 40Вт" Кол-во: 18.0

"Позиция 21" "Светильник взрывозащищенный светодиодный Pном=35 Вт, U=164-264 В, взрывозащита 2ExnRIICT6GcX, световой поток 3580 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67, подвесной" Кол-во: 13.0

"Позиция 22" "Светильник потолочный светодиодный Pном=38 Вт, U=176-264 В, световой поток 3050 Лм, степень защиты IP54, размер 1250х240х60, крепление потолочное" Кол-во: 8.0