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    Главная / Торги / Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)

    Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2020 10:0010.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392610Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009392610

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0051436/ГПитание

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0051436/ГПитание/К/ГОС/Э/10.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    10.08.2020 20:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл. до 27.08.2020 (КО).docx

    Продл. до 03.09.2020 (КО).docx

    51436 Для Участника.rar

    Продл. до 10.09.2020 (КО).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202016.09.2020 14:0016.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392610Подведение итогов не позднее Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)

    Начальная цена

    58 723 505,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИКРА ЩУКИ ПАСТЕРИЗОВАННАЯ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ с/м 200 г"

    Кол-во: 550.0

    "Позиция 3"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ без головы"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 4"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы с/м р-р 25+"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 5"

    "РЫБА ПУТАССУ тушка с головой с/м"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 6"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы с/м"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 7"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПАНГАСИУС с/м"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 8"

    "РЫБА СЕМГА ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой с/м р-р 5-6"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 9"

    "РЫБА ЛОСОСЬ ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой с/м р-р 6-7"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 10"

    "РЫБА ФОРЕЛЬ ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой с/м"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 11"

    "РЫБА СЕЛЬДЬ СЛАБОСОЛЕНАЯ"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 12"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ЛОСОСЬ СЛАБОСОЛЕНОЕ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 13"

    "РЫБА ОСЕТР ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ кусок"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "РЫБА СТЕРЛЯДЬ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ ПОТРОШЕНАЯ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "РЫБА ОСЕТР ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ кусок"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ФОРЕЛЬ СЛАБОСОЛЕНАЯ в/у"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 17"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 18"

    "РЫБА ЛОСОСЬ ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежемороженая 5-6"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 19"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 20"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая 35+"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 21"

    "РЫБА НАВАГА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 22"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МОРСКОЙ ЯЗЫК без кожи свежемороженая"

    Кол-во: 3500.0

    "Позиция 23"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТЕЛАПИИ свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 24"

    "РЫБА ХЕК ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 25"

    "КАЛЬМАРЫ ОЧИЩЕННЫЕ ТУШКА свежемороженая"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 26"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежемороженая 200г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 27"

    "РЫБА СЕЛЬДЬ СЛАБОСОЛЕНАЯ тушка с головой"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 28"

    "КАЛЬМАР тушка неочищ. Свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 29"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежеморожен 200 гр"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 30"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 31"

    "РЫБА КАМБАЛА ПОТРОШЕНАЯ желтобрюхая или белобрюхая тушка без головы с/м"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 32"

    "РЫБА КЕТА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 33"

    "РЫБА ПИКША ПОТРАШЕНАЯ без головы размер 1+ свежеморожен"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 34"

    "РЫБА СЕМГА ПОТРАШЕННАЯ тушка с головой р-р 6-7 кг свежеморожен"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 35"

    "РЫБА СКУМБРИЯ НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой размер 400-600 свежеморожен"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 36"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРАШЕНАЯ без головы 1-2 кг свежеморожен"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 37"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТИЛАПИИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 38"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 39"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 40"

    "РЫБА ФОРЕЛЬ ПОТРОШЕНАЯ без головы свежемороженая"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 41"

    "РЫБА ХЕК ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 42"

    "РЫБА ХЕК ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 43"

    "РЫБА ХЕК ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 44"

    "РЫБА ХЕК ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 45"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ЛОСОСЬ свежемороженая"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 46"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МИНТАЙ без кожи свежемороженая"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 47"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МИНТАЙ без кожи свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 48"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МИНТАЙ без кожи свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 49"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МИНТАЙ без кожи свежемороженой"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 50"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПАНГАСИУСА без кожи свежемороженой"

    Кол-во: 1350.0

    "Позиция 51"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПАНГАСИУСА без кожи свежемороженой"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 52"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПАНГАСИУСА без кожи свежемороженой"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 53"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПАНГАСИУСА без кожи свежемороженой"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 54"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК ГЛАЗИРОВАННЫЙ на коже свежемороженая р-р 500"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 55"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК ГЛАЗИРОВАННЫЙ на коже свежемороженая р-р 501"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 56"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК ГЛАЗИРОВАННЫЙ на коже свежемороженая р-р 502"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 57"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК ГЛАЗИРОВАННЫЙ на коже свежемороженая р-р 503"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 58"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТИЛАПИИ без кожи свежемороженой"

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 59"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТИЛАПИИ без кожи свежемороженой"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 60"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТИЛАПИИ без кожи свежемороженой"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 61"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТИЛАПИИ без кожи свежемороженой"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 62"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТУНЕЦ Китай свежемороженой"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 63"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ЩУКИ на коже свежемороженой"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 64"

    "ГРЕБЕШКИ МОРСКИЕ свежемороженые"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 65"

    "ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ЛОСОСЕВАЯ ГОРБУША ж/б 140 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 66"

    "ИКРА ЩУЧЬЯ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 67"

    "КАЛЬМАРЫ МИНИ ОЧИЩЕННЫЕ свежемороженые"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 68"

    "КАЛЬМАРЫ ОЧИЩЕННЫЕ ТУШКА свежемороженые"

    Кол-во: 390.0

    "Позиция 69"

    "КОКТЕЙЛЬ МОРСКОЙ свежемороженая"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 70"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежемороженые 200 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 71"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежемороженые 200 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 72"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежемороженые 200 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 73"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежемороженые 200 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 74"

    "КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ без головы свежемороженые р-р 16-20 1 кг"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 75"

    "КРЕВЕТКИ ОЧИЩЕННЫЕ с хвостом свежемороженые 1 кг"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 76"

    "КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ без головы свежемороженые я р-р 21-25 1 кг"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 77"

    "МИДИИ В ЦЕЛОЙ РАКОВИНЕ свежемороженые"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 78"

    "РЫБА ДОРАДО НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежемороженая р-р 300-400"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 79"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежемороженая р-р 30+"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 80"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежемороженая р-р 30+"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 81"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежемороженая р-р 30+"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 82"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежемороженая р-р 30+"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 83"

    "РЫБА ПИКША ПОТРОШЕНАЯ без головы свежемороженая"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 84"

    "РЫБА ПИКША ПОТРОШЕНАЯ без головы свежемороженая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 85"

    "РЫБА ПИКША ПОТРОШЕНАЯ без головы свежемороженая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 86"

    "РЫБА ПИКША ПОТРОШЕНАЯ без головы свежемороженая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 87"

    "РЫБА СЕМГА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 88"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 89"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 90"

    "ФИЛЕ СЕЛЬДИ В МАСЛЕ оригинальное с/с"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 91"

    "ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ЛОСОСЕВАЯ ж/б 140 г"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 92"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СЕМГИ СЛАБОСОЛЕНОЙ (ПЛАСТ)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 93"

    "ИКРА ЩУЧЬЯ СОЛЕНАЯ ст/б 112 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 94"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СЕМГИ СЛАБОСОЛЕНОЙ в/у 300 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 95"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ГОРБУШИ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 96"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПИКШИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 97"

    "ФИЛЕ РЫБЫ САЙДЫ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 98"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК глазированный на коже"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 99"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТРЕСКИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 100"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежеморожен 200г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 101"

    "ФИЛЕ КАЛЬМАРА очищенное У-10"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 102"

    "ФИЛЕ СЕЛЬДИ В МАСЛЕ оригинальное с/с"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 103"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ГОРБУШИ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 104"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПИКШИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 105"

    "ФИЛЕ РЫБЫ САЙДЫ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 106"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК глазированный на коже"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 107"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТРЕСКИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 108"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ХЕК без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 109"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежеморожен 200г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 110"

    "ФИЛЕ КАЛЬМАРА очищенное У-10"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 111"

    "ФИЛЕ СЕЛЬДИ В МАСЛЕ оригинальное с/с"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 112"

    "РЫБА КАМБАЛА тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 113"

    "РЫБА ЛОСОСЬ потрошеная тушка с головой свежеморожен р-р 6-7"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 114"

    "РЫБА ОКУНЬ МОРСКОЙ потрошеный без головы р-р 300-500 свежеморожен"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 115"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ГОРБУШИ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 116"

    "ФИЛЕ РЫБЫ КЕТЫ глазированное на коже свежеморожен"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 117"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МИНТАЯ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 118"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МОРСКОЙ ЯЗЫК без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 119"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ОКУНЬ свежеморожен"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 120"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПИКШИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 121"

    "ФИЛЕ РЫБЫ САЗАН на коже свежеморожен"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 122"

    "ФИЛЕ РЫБЫ САЙДЫ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 123"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК глазированный на коже"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 124"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТИЛАПИИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 125"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТРЕСКИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 126"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ХЕК без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 127"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ЩУКИ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 128"

    "КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ без головы р-р 21-25"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 129"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ очищенные р-р 200/300"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 130"

    "МЯСО КРАБОВОЕ свежеморожен 200г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 131"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежеморожен 200г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 132"

    "ФИЛЕ КАЛЬМАРА очищенное У-10"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 133"

    "КАЛЬМАРЫ НЕ ОЧИЩЕННЫЕ ТУШКА свежеморожен"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 134"

    "КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ неочищенные без головы 16/20 свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 135"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ 70/90 без головы"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 136"

    "КАЛЬМАРЫ ТУШКА неочищенный свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 137"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежеморожен"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 138"

    "РЫБА ГОРБУША ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ 800+"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 139"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ЛОСОСЬ СЛАБОСОЛЕНАЯ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 140"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МАСЛЯНАЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ в/у"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 141"

    "РЫБА СКУМБРИЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ без головы"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 142"

    "РЫБА СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ СЛАБОСОЛЕНАЯ"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 143"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПАНГАСИУСА без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 144"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ЛОСОСЬ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 145"

    "РЫБА ЛОСОСЬ ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой р-р 6-7 свежеморожен"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 146"

    "РЫБА ДОРАДО НЕПОТРОШЕНАЯ с головой охлажденная"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 147"

    "РЫБА УГОРЬ ЖАРЕНЫЙ свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 148"

    "ФИЛЕ МИНТАЯ без кожи 300+ свежеморожен"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 149"

    "ФИЛЕ ТРЕСКИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 150"

    "ФИЛЕ СУДАКА без кожи 300+ свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 151"

    "ФИЛЕ ПИКШИ без кожи 300+ свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 152"

    "ФИЛЕ ГОРБУШИ на коже 300+ свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 153"

    "РЫБА СУДАК НЕПОТРОШЕНЫЙ с головой свежеморожен р-р 800+"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 154"

    "РЫБА СКУМБРИЯ НЕПОТРОШЕНАЯ свежеморожен р-р 400-600"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 155"

    "РЫБА ПИКША ПОТРОШЕНАЯ без головы свежеморожен"

    Кол-во: 3600.0

    "Позиция 156"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежеморожен р-р 25+"

    Кол-во: 2400.0

    "Позиция 157"

    "РЫБА ЛОСОСЬ ПОТРОШЕНЫЙ 5-6 тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 158"

    "РЫБА КЕТА ПОТРОШЕНАЯ без головы свежеморожен"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 159"

    "РЫБА КАМБАЛА тушка свежеморожен б/к"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 160"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ без головы свежеморожен"

    Кол-во: 7200.0

    "Позиция 161"

    "КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ с головой р-р 16/20 свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 162"

    "КРЕВЕТКИ 70/90 свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 163"

    "РЫБА ЗУБАТКА ПЕСТРАЯ ПОТРАШЕНАЯ тушка без головы 1+ свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 164"

    "РЫБА АРГЕНТИНА ПОТРАШЕНАЯ тушка без головы р-р 0,4-0,6 свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 165"

    "РЫБА БРОТОЛЛА ПОТРАШЕНАЯ тушка без головы р-р 0,6-1,5 свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 166"

    "РЫБА ПАЛТУС ПОТРОШЕНЫЙ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 167"

    "ЛАНГУСТИН с головой р-р 20/30 свежеморожен"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 168"

    "ИКРА ЛОСОСЕВАЯ 140 гр ж/б"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 169"

    "РЫБА ЛАКЕДРА НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 170"

    "РЫБА ДОРАДО НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой р-р 300-400 свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 171"

    "РЫБА НАВАГА ПОТРАШЕНАЯ тушка без головы р-р L свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 172"

    "РЫБА КОНГРИО ПОТРАШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 173"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежеморожен 200 г"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 174"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 1900.0

    "Позиция 175"

    "КАЛЬМАР НЕОЧИЩЕННЫЙ тушка свежеморожен"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 176"

    "РЫБА ФОРЕЛЬ ПОТРОШЕННАЯ тушка без головы р-р 2,7-4,0 свежеморожен"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 177"

    "РЫБА КЕТА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 178"

    "РЫБА КИЖУЧ ПОТРОШЕННАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 179"

    "РЫБА ЛОСОСЬ ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой р-р 6-7 свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 180"

    "РЫБА КАМБАЛА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы р-р L свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 181"

    "РЫБА МОЙВА НЕРАЗДЕЛАННАЯ тушка с головой свежеморожен 25-35"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 182"

    "РЫБА ОКУНЬ МОРСКОЙ ПОТРОШЕНЫЙ тушка без головы р-р 300-500 свежеморожен"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 183"

    "РЫБА СИБАС НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой р-р 300-400 свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 184"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы 1+ свежеморожен"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 185"

    "РЫБА СКУМБРИЯ НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой р-р 300-600 свежеморожен"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 186"

    "РЫБА ЛЕМОНЕМА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 187"

    "РЫБА СЕЛЬДЬ НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой р-р 350+ свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 188"

    "РЫБА ХЕК ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы 500-800 свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 189"

    "РЫБА ПИКША ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 3500.0

    "Позиция 190"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы р-р 35+ свежеморожен"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 191"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СЕМГА СЛАБОСОЛЕНАЯ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 192"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МАСЛЯНОЙ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 193"

    "РЫБА ПЕЛЯДЬ НЕПОТРОШЕНАЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ СРЕДНЯЯ с головой"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 194"

    "РЫБА ЛЕЩ НЕПОТРОШЕНЫЙ ВЯЛЕНЫЙ КРУПНЫЙ с головой"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 195"

    "РЫБА ЛЕЩ НЕПОТРОШЕНЫЙ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ КРУПНЫЙ с головой"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 196"

    "РЫБА СКУМБРИЯ ПОТРОШЕНАЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ без головы 350+"

    Кол-во: 115.0

    "Позиция 197"

    "РЫБА СКУМБРИЯ ПОТРОШЕНАЯ СЛАБОСОЛЕНАЯ без головы 350+"

    Кол-во: 128.0

    "Позиция 198"

    "РЫБА СЕЛЬДЬ НЕПОТРОШЕНАЯ СЛАБОСОЛЕНАЯ 350+ с головой"

    Кол-во: 220.0

    "Позиция 199"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 200"

    "РЫБА КЕТА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 201"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежеморожен р-р 25+"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 202"

    "РЫБА ОКУНЬ МОРСКОЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежеморожен"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 203"

    "РЫБА СЕМГА ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 550.0

    "Позиция 204"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 205"

    "РЫБА ХЕК ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 206"

    "КАЛЬМАРЫ НЕОЧИЩЕННЫЕ ТУШКА свежеморожен"

    Кол-во: 176.0

    "Позиция 207"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежеморожен 200 г"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 208"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ГОРБУШИ свежеморожен"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 209"

    "ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ЛОСОСЕВАЯ ГОРБУША ж/б 140 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 210"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СЕМГА СЛАБОСОЛЕНАЯ"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 211"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СЕМГА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 212"

    "РЫБА МАСЛЯНАЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ пласт"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 213"

    "РЫБА СЕЛЬДЬ НЕПОТРОШЕНАЯ СЛАБОСОЛЕНАЯ тушка с головой р-р 350+"

    Кол-во: 370.0

    "Позиция 214"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 215"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 216"

    "КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ без головы свежеморожен"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 217"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ с головой"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 218"

    "КОКТЕЙЛЬ МОРСКОЙ свежеморожен"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 219"

    "ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ЛОСОСЕВАЯ СЛАБОСОЛЕНАЯ ГОРБУША"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 220"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СЕМГА слабосоленая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 221"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МАСЛЯНАЯ холодного копчения кусок в/у"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 222"

    "РЫБА СЕЛЬДЬ НЕПОТРОШЕНАЯ СЛАБОСОЛЕНАЯ тушка с головой р-р 350+"

    Кол-во: 1250.0

    "Позиция 223"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой с/м"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 224"

    "РЫБА КЕТА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы с/м"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 225"

    "РЫБА КИЖУЧ ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы с/м"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 226"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ тушка без головы с/м р-р 25+"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 227"

    "РЫБА ОКУНЬ МОРСКОЙ ПОТРОШЕНЫЙ тушка без головы с/м"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 228"

    "РЫБА ПАЛТУС ПОТРОШЕНЫЙ тушка без головы с/м"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 229"

    "РЫБА ПИКША ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы с/м"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 230"

    "РЫБА СЕМГА ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой с/м"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 231"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы с/м"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 232"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПАНГАСИУСА с/м"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 233"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТИЛАПИИ без кожи с/м"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 234"

    "РЫБА ФОРЕЛЬ ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой с/м"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 235"

    "КАЛЬМАРЫ НЕОЧИЩЕННЫЕ тушка с/м"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 236"

    "РЫБА ХЕК ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы с/м"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 237"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ЛОСОСЬ х/к"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 238"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МАСЛЯНАЯ х/к"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 239"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ЛОСОСЬ с/с"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 240"

    "ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ЛОСОСЕВАЯ ж/б 140 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 241"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ весовые"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 242"

    "ФИЛЕ РЫБЫ УГОРЬ УНАГИ г/к"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 243"

    "КРЕВЕТКИ ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ 16/20 без головы свежеморожен"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 244"

    "КРЕВЕТКИ САЛАТНЫЕ 200/300 в/м"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 245"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПАЛТУС на коже свежеморожен"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 246"

    "КАЛЬМАР ТРУБКИ свежеморожен"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 247"

    "КАЛЬМАР ТУШКА свежеморожен"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 248"

    "ФИЛЕ ЩУКА без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 249"

    "ФИЛЕ ФОРЕЛЬ свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 250"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ХЕК без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 251"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТРЕСКА на коже свежеморожен"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 252"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТРЕСКА без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 253"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК на коже свежеморожен"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 254"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПИКША на коже свежеморожен"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 255"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПИКША без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 256"

    "ФИЛЕ ОКУНЬ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 257"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МИНТАЙ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 258"

    "ФИЛЕ РЫБЫ МИНТАЙ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 259"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ЛОСОСЬ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 260"

    "ФИЛЕ РЫБЫ КЕТЫ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 261"

    "ФИЛЕ РЫБЫ КЕТЫ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 262"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ГОРБУШИ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 263"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ГОРБУШИ без кожи свежеморожен"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 264"

    "РЫБА СКУМБРИЯ с головой свежеморожен"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 265"

    "РЫБА ПАЛТУС тушка свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 266"

    "РЫБА КАМБАЛА без головы свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 267"

    "РЫБА ТРЕСКА без головы свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 268"

    "РЫБА СИБАС свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 269"

    "РЫБА ДОРАДО свежеморожен"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 270"

    "РЫБА ГОРБУША без головы свежеморожен"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 271"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 272"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежемороженая р-р 25+"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 273"

    "РЫБА МОЙВА НЕРАЗДЕЛАННАЯ с головой свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 274"

    "РЫБА ЛЕМОНЕМА ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 275"

    "РЫБА НАВАГА ПОТРОШЕННАЯ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 276"

    "РЫБА ПАЛТУС ПОТРОШЕНЫЙ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 277"

    "РЫБА ПИКША ПОТРАШЕНАЯ без головы свежемороженая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 278"

    "РЫБА СЕМГА ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежемороженая"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 279"

    "РЫБА ФОРЕЛЬ ПОТРОШЕНАЯ без головы свежемороженая"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 280"

    "РЫБА СИБАС ПОТРОШЕНЫЙ ЧИЛИЙСКИЙ тушка без головы свежемороженая"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 281"

    "РЫБА ДОРАДО НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежемороженая"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 282"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК ГЛАЗИРОВАННЫЙ на коже свежемороженое р-р 500"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 283"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТРЕСКА на коже свежемороженое"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 284"

    "ГРЕБЕШКИ МОРСКИЕ свежемороженые"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 285"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 286"

    "КАЛЬМАРЫ НЕОЧИЩЕННЫЕ ТУШКА свежемороженые"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 287"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежемороженые"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 288"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 289"

    "КАЛЬМАР НЕОЧИЩЕННЫЙ тушка свежеморожен"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 290"

    "РЫБА КАМБАЛА НЕПОТРАШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 291"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРАШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 1250.0

    "Позиция 292"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежеморожен 200 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 293"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ ТИГРОВЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ без головы 16/20 свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 294"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ без головы 50/60 свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 295"

    "РЫБА СЕМГА ПОТРАШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 296"

    "РЫБА СКУМБРИЯ НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 297"

    "ФИЛЕ РЫБЫ СУДАК ГЛАЗИРОВАННЫЙ на коже свежеморожен"

    Кол-во: 1750.0

    "Позиция 298"

    "РЫБА ТЕРПУГ НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 299"

    "РЫБА ФОРЕЛЬ ПОТРАШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 300"

    "РЫБА ЩУКА НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 1250.0

    "Позиция 301"

    "РЫБА КЕТА ФИЛЕ ПЛАСТ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 302"

    "РЫБА СЕМГА ФИЛЕ ПЛАСТ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 303"

    "РЫБА СЕЛЬДЬ СЛАБО-СОЛЕНАЯ АНТЛАНТИЧЕСКАЯ с головой"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 304"

    "СКУМБРИЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ с головой"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 305"

    "ГОРБУША ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ без головы"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 306"

    "СЕЛЬДЬ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 307"

    "СКУМБРИЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ без головы 450 +"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 308"

    "СКУМБРИЯ СЛАБОСОЛЕНАЯ без головы"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 309"

    "СЕЛЬДЬ СЛАБОСОЛЕНАЯ КРУПНАЯ"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 310"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 311"

    "МИДИИ ГОЛУБЫЕ В РАКОВИНАХ свежемороженые"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 312"

    "МИДИИ НА 1 СТВОРКЕ свежемороженые"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 313"

    "МОРСКОЙ ГРЕБЕШОК ФИЛЕ р-р 10/20 свежемороженые"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 314"

    "КАЛЬМАРЫ ТУШКА свежемороженые"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 315"

    "КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ без головы р-р 21/25 свежемороженые"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 316"

    "РЫБА ДОРАДА ПОТРОШЕНАЯ с головой р-р 300-400 свежемороженая"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 317"

    "РЫБА СИБАС ПОТРОШЕНЫЙ с головой р-р 300-400 свежемороженая"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 318"

    "РЫБА СУДАК ПОТРОШЕНЫЙ с головой свежемороженая"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 319"

    "РЫБА СЕМГА ПОТРОШЕНАЯ с головой свежемороженая"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 320"

    "РЫБА КЕТА ПОТРОШЕНАЯ с головой 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 950.0

    "Позиция 321"

    "РЫБА ПИКША ПОТРОШЕНАЯ без головы 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 322"

    "РЫБА КАМБАЛА 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 323"

    "РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ без головы 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 324"

    "РЫБА САЙДА ПОТРОШЕНАЯ без головы 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 325"

    "РЫБА МОЙВА НЕПОТРОШЕНАЯ с головой 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 326"

    "РЫБА МОРСКОЙ ОКУНЬ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежемороженая"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 327"

    "РЫБА ТЕРПУГ ПОТРОШЕНЫЙ без головы 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 328"

    "РЫБА ХЕК ПОТРОШЕНЫЙ без головы 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 550.0

    "Позиция 329"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 330"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ без головы 1 сорт свежемороженая"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 331"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 6500.0

    "Позиция 332"

    "РЫБА ТЕРПУГ НЕПОТРОШЕНЫЙ тушка с головой свежеморожен 600+"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 333"

    "РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежеморожен р-р 25+"

    Кол-во: 3500.0

    "Позиция 334"

    "РЫБА КЕТА ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 335"

    "РЫБА СУДАК НЕПОТРОШЕНЫЙ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 336"

    "КАЛЬМАРЫ НЕОЧИЩЕННЫЕ ТУШКА свежеморожен"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 337"

    "РЫБА ОКУНЬ ПОТРОШЕНЫЙ без головы свежеморожен 200/400"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 338"

    "РЫБА СКУМБРИЯ НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен 300-600"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 339"

    "РЫБА СКУМБРИЯ НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен 200-400"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 340"

    "РЫБА КАМБАЛА НЕПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 341"

    "РЫБА ЛОСОСЬ ПОТРОШЕНАЯ тушка с головой свежеморожен р-р 5-6"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 342"

    "РЫБА ФОРЕЛЬ ПОТРОШЕНАЯ без головы свежеморожен 0,9-1,8 кг"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 343"

    "РЫБА КИЖУЧ ПОТРОШЕНАЯ тушка без головы свежеморожен"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 344"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ свежеморожен 200 г"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 345"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ 200/300"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 346"

    "КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ без головы свежеморожен 16/20"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 347"

    "КРЕВЕТКИ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ без головы 70/90"

    Кол-во: 10.0

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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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