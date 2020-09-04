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Номер извещения
32009392610
Уникальный номер закупки
20/4.3/0051436/ГПитание
Наименование закупки
Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 20:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Kudin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин К. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202016.09.2020 14:0016.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392610Подведение итогов не позднее Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рыбы, морепродуктов с/м для Астраханского, Волгоградского, Казанского, Краснодарского, Московского, Нижегородского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Ставропольского, Томского, Уфимского, Чайковского УООП для нужд ООО "Газпром питание" (№ 0001/20/4.3/0051436/ГПитание)
Начальная цена
58 723 505,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
Кол-во: 550.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 3500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
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Кол-во: 250.0
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Кол-во: 1000.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1350.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 1100.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 390.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 150.0
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Кол-во: 150.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 350.0
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Кол-во: 500.0
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Кол-во: 400.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 3600.0
Кол-во: 2400.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 7200.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 1900.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 3500.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 115.0
Кол-во: 128.0
Кол-во: 220.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 550.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 176.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 370.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 75.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1250.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 1250.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 1750.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 1250.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 950.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 550.0
Кол-во: 1400.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 6500.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 3500.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
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