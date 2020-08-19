"Позиция 1" "Преобразователь точки росы в составе с преобразователем точки росы с проточной системой отбора пробы газа (тип выходного сигнала аналоговый 4…20мА); диапазон измерения -30оС до Токр.; погрешность измерений +-1оС по влаге и углеводородам; рабочее давление до 16МПа) и системой подготовки газа с комплектом для измерения температуры точки росы и температуры конденсации углеводородов, согласно ОЛ "Конг-Прима-2М", предназначена для очистки газа от механических и аэрозольных примесей и подачи представительной пробы на анализаторы газа при рабочем давлении (не более 16,0 МПА) или пониженном давлении в диапазоне от 8,0 МПа до 0,1 МПа"

Кол-во: 1.0