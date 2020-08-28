Предоставление услуг связи (Интернет в гг.Санкт-Петербург, Выборг, Калининград, Ленинградская обл.) для нужд ООО «Газпром телеком» 0047268

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Предоставление услуг связи (Интернет в гг.Санкт-Петербург, Выборг, Калининград, Ленинградская обл.) для нужд ООО «Газпром телеком» 0047268

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Услуги связи на участке: г. Санкт-Петербург межоператорский узел связи - г. Санкт-Петербург ул. Кирочная, д. 64" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Услуги связи на участке: г. Санкт-Петербург ул. Броневая, д. 4 -г. Калининград ул. Гагарина, д. 110" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Услуги связи на участке: г. Санкт-Петербург ул. Большая Морская д. 18 - г. Санкт-Петербург ул. Бакунина, д. 5" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Услуги связи на участке: г. Санкт-Петербург Московский пр., 139, к. 1 - Ленинградская область Гатчинский район, д. Лядино, филиал "Ленинградское УПХГ"" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Услуги связи на участке:Ленинградская область г. Выборг, наб. 40-летия ВЛКСМ, д. 5" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Услуги связи на участке: гг. Санкт-Петербург ул. Красных текстильщиков, д. 10-12, лит. У" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Услуги связи на участке: г. Санкт-Петербург ул. Смолячкова, д.6, корп.1 " Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Услуги связи на участке: г. Санкт-Петербург ул. Смолячкова, д.6, корп.1" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Услуги связи на участке:г. Санкт-Петербург ул. Кирочная, д. 64" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Услуги связи на участке: г. Санкт-Петербург уул. Большая Морская/ул. Достоевская, д. 15 - г. Санкт-Петербург Пулковское ш., д. 37, корп. 5, лит. А, пом. 225" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Услуги связи на участке: г. Санкт-Петербург уул. Большая Морская/ул. Достоевская, д. 15" Кол-во: 1.0