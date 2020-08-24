Предоставление услуг связи (Каналы связи Ethernet, 10 Мб в г. Саратов, Саратовская область) для нужд ООО «Газпром телеком» 0051457

Предоставление услуг связи (Каналы связи Ethernet, 10 Мб в г. Саратов, Саратовская область) для нужд ООО «Газпром телеком» 0051457

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Услуги связи на участке:г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А-Саратовская область сМарксовский район, с.Орловское, СП "Нива"" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Услуги связи на участке: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А-Саратовская область Татищевский р-он, Идолгское МО, 3,5 км западнее с.Сторожевка, УМТСиК" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Услуги связи на участке:г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А-Пензенская область с. Мещерское, Мещерское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Услуги связи на участке: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А- пгт. Екатериновка. Екатериновское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Услуги связи на участке: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А- Тамбовская область г. Кирсанов, Кирсановское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Услуги связи на участке: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А-Саратовская область г. Петровск, Петровское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Услуги связи на участке: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А-Саратовская область пгт. Приволжский, Приволжское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Услуги связи на участке: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А- Саратовская область пгт. Мокроус, Мокроусское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Услуги связи на участке:г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А-Саратовская область с. Сторожевка, Сторожевское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Услуги связи на участке: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А- Саратовская область г. Пугачев, Пугачевское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Услуги связи на участке: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А- Пензенская область пгт. Башмаково, Башмаковское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Услуги связи на участке: г. Саратов пр-т 50 лет Октября, д.118А - Саратовская область г. Балашов, Балашовское ЛПУ МГ" Кол-во: 1.0