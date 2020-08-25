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Номер извещения
ГП008017
Уникальный номер закупки
20/4.3/0052320/Электрогаз
Наименование закупки
Поставка запасных частей для вентиляционного оборудования для нужд филиала "Надымэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Контактный телефон
+7 499 580-42-89
Факс
+7 799 58-04220
Адрес электронной почты
tender@elektrogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Носков О. В.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 25А
Закупки и тендеры 77
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для вентиляционного оборудования для нужд филиала "Надымэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для вентиляционного оборудования для нужд филиала "Надымэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Начальная цена
306 409,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.0
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