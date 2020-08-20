Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Основная нагрузка не менее: 0,5 кгс (4,9Н); 1кгс (9,8Н); 2кгс (19,61Н); 2,5кгс (24,52Н); 3кгс (29,4Н); 5кгс (49Н); 10кгс (98Н); 20кгс (196Н); 30кгс (294Н) Шкала твердости для металлов: HV0,5, HV1, HV2, HV2,5, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30 Предел допускаемой относительной погрешности нагрузок не более: ± 1,0 % Пределы допускаемой погрешности твердомера не более:: ±3,0 % Диапазон измерений твердости доверительный не менее: 375÷2000 HV Диапазон измерений твердости фактический не менее: 8÷3000 HV Общее увеличение не менее: 100X (наблюдаемое), 200X (измерительные) Точность измерения отпечатка не менее: 0,5 мкм Источник освещения: Светодиодный источник холодного света (не менее 100000 часов) Максимальная высота образца, не менее: 170 мм Максимальное расстояние от центра индентора до стенки твердомера, не менее: 130 мм Источник питания не менее: ~220В, 50Гц" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Основная нагрузка не менее:15кгс (147,1Н), 30кгс (294,2Н), 45кгс (441,3Н), 60кгс (588Н), 100кгс (980Н), 150кгс (1471Н) Предварительная нагрузка не менее: 3, 10 кгс Шкала твердости для металлов: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK; HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T; HR15W, HR30W, HR45W, HR15W, HR30W, HR45W; HR15X, HR30X, HR45X, HR15X, HR30X, HR45X; HR15Y, HR30Y, HR45Y, HR15Y, HR30Y, HR45Y Шкала твердости для пластмасс: HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV Предел допускаемой относительной погрешности нагрузок, не более: ± 1,0 % Предел допускаемой погрешности, не более значения твердости эталонной меры 2-го разряда, не более: 83 ± 3 алм. Конус - ± 1,2 ед. тв 90 ± 10 шарик 1,588 - ± 2,0 ед. тв. 65 ± 5 алм. Конус - ± 1,0 ед. тв. Максимальная высота образца, не более: 170 мм Максимальное расстояние от центра индентора до стенки твердомера, не более: 135 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Диапазон регулировки усиления: не более 0 до 70 дБ, с шагом не более 0.1, 1, 2, 6 и 10 дБ Диапазон регулировки предварительного усилителя: не более 0 до 40 дБ, с шагом 0.1, 1, 2, 6 и 10 дБ Диапазон изменения частоты: не более 1 Гц до 20 МГц, с шагом 1, 10,100 и 1000 Гц Регулировка амплитуды возбуждения преобразователя: 12.5%, 25%, 50%, 100% Диапазон изменения фазы вектора: 0 - 359 град., с шагом 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 45, 90 и 180 град. Фильтр НЧ: регулируемый не более 5 до 1000 Гц Фильтр ВЧ: регулируемый не более, 2,5 до 500 Гц След сигнала: не более 0-30 сек, с шагом 1 сек Экран: цветной TFT разрешение не менее 640х480 с регулируемой яркостью и регулировкой цветовой гаммы. Специальная функция смены фона для работы на ярком солнце Время работы, не менее: 10 часов от аккумуляторов Диапазон рабочих температур: от -30º C до +55° C Комплектация: электронный блок дефектоскопа со встроенным Li-ion аккумулятором – 1 шт, блок питания сетевой 15 В / 220В – 1 шт, защитный чехол с бл" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Диапазон измерений толщины не менее, мм: по стали от 0,8 до 100,0, по алюминию от 1,0 до 100,0 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины не менее, мм, где H – измеряемая толщина: ±(0,01•H+0,1) Дискретность индикации толщины не менее, мм: 0,01; 0,1 Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука не менее, м/с: от 1 000 до 9 999 Диапазон устанавливаемых рабочих частот не менее, МГц: от 2,5 до 5,0 Эксплуатация при температуре воздуха не менее, ˚С: от – 30 до + 50 Комплектация: электронный блок ЭМА толщиномера 1 шт, ЭМА преобразователь со встроенным кабелем – 1 шт, сетевой адаптер 220 В - 15 B – 1 шт, кабель USB A- Micro B – 1 шт, Компакт диск с документацией и ПО – 1 шт, Жесткий кейс – 1 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Рабочая частота генератора: не менее 0,8 ... 3 МГц Допустимый диапазон индуктивности используемых параметрических преобразователей: не менее 16 - 50 мкГн Диапазон удельной электрической проводимости контролируемых немагнитных материалов: не менее 0,1 - 60 МСм/м Режимы работы: статический, динамический Вид графика на экране прибора: амплитудная развертка Распознавание отрыва преобразователя от поверхности: Есть Минимальная протяженность обнаруживаемых дефектов (без покрытия / под покрытием толщиной 0,5 мм), не более: 2 мм / 5 мм Минимальное раскрытие трещины, не более: 1 мкм Дисплей: ЭЛД с регулируемой яркостью, диагональ не менее 110 х 65 мм; разрешение не менее 240 х 128 точек Аккумуляторы: Встроенный Li-Ion аккумулятор не менее 10,8 В / 4000 мА/ Время автономной работы дефектоскопа от встроенного аккумулятора, не менее: 8 часов Диапазон рабочих температур дефектоскопа не менее: -25 до +55 С Габаритные размеры электронного блока дефектоскопа (В x Ш x Д), не более: 170 м" Кол-во: 6.0