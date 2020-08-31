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Номер извещения
32009392292
Уникальный номер закупки
20/4.3/0054686/Лазурная
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
10.08.2020 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин А. В.
Место рассмотрения предложений
354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202010.09.2020 14:0010.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392292Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства
Начальная цена
3 359 405,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 1300.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 3.0
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