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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009392292

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0054686/Лазурная

    Номер закупки

    0096/20/4.3/0054686/Лазурная/ПР/ГОС/Э/11.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    10.08.2020 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация МИ_0096_20_4.3_0054686_Лазурная_ПР_ГОС_Э_11.08.2020.zip

    Извещение о внесении изменений в извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин А. В.

    Место рассмотрения предложений

    354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202010.09.2020 14:0010.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392292Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, зелень) для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Начальная цена

    3 359 405,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мята/Mint fresh"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 2"

    "Огурцы/Cucumber fresh"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 3"

    "Орех арахис бланшированный 20кг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 4"

    "Орех грецкий (чищеный)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 5"

    "Орех кедровый (чищеный)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Орех фундук (чищеный)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 7"

    "Перец желтый"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 8"

    "Перец красный"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 9"

    "Перец Чили красный"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "Петрушка кудрявая"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Петрушка листовая"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 12"

    "Помидоры/Tomatoes fresh"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 13"

    "Помидоры Черри"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 14"

    "Редис красный/Radish fresh"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 15"

    "Руккола"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Салат Айсберг /Lettuce fresh"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 17"

    "Салат листовой"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 18"

    "Салат Лолло Россо"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 19"

    "Свекла/Beetroot fresh"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 20"

    "Сельдерей корень"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 21"

    "Сельдерей стебель"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 22"

    "Семечки подсолнечник очищ."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 23"

    "Семечки тыквенные очищ."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 24"

    "Слива/Plum"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 25"

    "Смородина красная/Black currant"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Укроп/Dill fresh"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 27"

    "Хрен корень"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 28"

    "Чернослив без кост."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 29"

    "Чеснок/Garlic fresh"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 30"

    "Шампиньоны свежие/Champignon fresh"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 31"

    "Яблоки/Apples"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 32"

    "Яблоки красные"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 33"

    "Морковь/Carrot fresh"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 34"

    "Авокадо/Avokado"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 35"

    "Ананасы/Pineapples"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 36"

    "Апельсин/Oranges"

    Кол-во: 1300.0

    "Позиция 37"

    "Базилик зеленый"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 38"

    "Баклажаны"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 39"

    "Бананы/Bananas"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 40"

    "Виноград зеленый"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 41"

    "Виноград красный"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 42"

    "Голубика"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Гранат"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 44"

    "Грейпфруты/Grapefruit"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 45"

    "Груши/Pears"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 46"

    "Изюм Голден 10кг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 47"

    "Имбирь корень/Ginger"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 48"

    "Кабачки/Zuccini fresh"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 49"

    "Капуста/Cabbage fresh"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 50"

    "Капуста пекинская/Cabbage"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 51"

    "Капуста цветная/Cauliflower fresh"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 52"

    "Картофель/Potatoes fresh"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 53"

    "Киви/Kiwi"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 54"

    "Кинза(зелень)"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 55"

    "Клубника/Strawberry"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 56"

    "Курага (экстра)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 57"

    "Лимон/Lemon"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 58"

    "Лимон лайм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 59"

    "Лук красный/Onion fresh"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 60"

    "Лук зеленый (зелень)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 61"

    "Лук порей/Onion"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 62"

    "Лук репчатый/Onion fresh"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 63"

    "Малина/Rasberry fresh"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 64"

    "Мандарины/Mandarines"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 65"

    "Микрозелень горох"

    Кол-во: 3.0

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