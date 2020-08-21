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Номер извещения
32009391810
Уникальный номер закупки
20/4.3/0048134/ГЭСервис
Наименование закупки
Поставка токарного инструмента для нужд АО "Газэнергосервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
10.08.2020 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Почтовый адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Контактный телефон
+7 495 259-06-10
Факс
+7 495 259-06-11
Адрес электронной почты
tender@gesturbo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паначёв А. В.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 9.
Закупки и тендеры 77
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Поставка токарного инструмента для нужд АО "Газэнергосервис"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка токарного инструмента для нужд АО "Газэнергосервис"
Начальная цена
892 316,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
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Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
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Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
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